Thal-Gäu Wie eine private Spitex ins Straucheln geriet - für viele ist vieles nun «ein dummer Zufall» Jürg Salvisberg 11.09.2021

Ob in der Casa Regina in Balsthal betreutes Wohnen mit hoher Qualität angeboten wurde, ist umstritten. Jürg Salvisberg

Spitex-Organisationen leisten in der Betreuung älterer Menschen und in der ambulanten Pflege in der Schweiz unersetzliche Dienste. Dass es unter ihnen aber auch schwarze Schafe gibt, die den eigenen Profit über das Wohlergehen der Seniorinnen und Senioren stellen, mussten in den letzten Jahren auch Menschen in der Region erfahren.

Die private Spitex Seeblick GmbH, die in Balsthal, Egerkingen und Oensingen ihre Dienste anbot, ist mit ihrer Tätigkeit in 13 Kantonen mittlerweile zu einem Konkursfall von nationaler Dimension geworden. Nachdem das Schweizer Fernsehen im «Kassensturz» vom 10. März 2020 aufgedeckt hatte, dass das Unternehmen für Leistungen von unqualifiziertem Personal den Kunden und unrechtmässig auch den Krankenkassen über die Grundversicherung Rechnung gestellt hatte, kam die Spitex Seeblick ins Straucheln.

Die Rückforderungen der Krankenkassen zwangen die Firma dazu, ihre Bilanz zu deponieren. Da die ursprünglich im Kanton Zürich zugelassene Spitex kurz vor der Konkurseröffnung ihren Sitz in den Kanton Zug verlegte, ist nun das dortige Konkursamt für die Aufarbeitung der Affäre zuständig. Die einst bis 190 Mitarbeitende zählende Firma sieht sich neben den Forderungen der Krankenkassen mit vielen weiteren Gläubigern konfrontiert, die sie für ausstehende Löhne, Mieten und Sozialversicherungsbeiträge belangen wollen.

Silvio Maisano, der den Fall auf dem Konkursamt Zug bearbeitet, spricht von einem Flurschaden «im mittleren siebenstelligen Bereich». Da viele Forderungen und Stellungnahmen hängig sind, ist ein halbes Jahr nach dem Schuldenruf noch kein Ende des Verfahrens abschätzbar.

Wie ideal waren die Umstände im Haus in Balsthal?

Im Kanton Solothurn besass die Spitex Seeblick mehrere Adressen. In der SRF-Sendung äusserte sich eine ehemalige Betreuerin aus Balsthal über die dubiosen Praktiken in der Personalpolitik mit schlecht bezahlten ausländischen Angestellten. Davon ahnten die Angehörigen, die zum Beispiel für einen Elternteil bis zum Freiwerden eines Altersheimbettes einen Platz im betreuten Wohnen suchten, kaum etwas. Vertrauenserweckend wirkte für sie vielleicht der Tag der offenen Tür in der Casa Regina in Balsthal im Juni 2017, wo fünf Personen eine Unterkunft und Betreuung finden konnten. Oder auch die Erwähnung der Spitex auf den offiziellen Websites zu den sozialen Organisationen oder eine Empfehlung des Sozialdienstes im Kantonsspital Olten.

Auf einen solchen Hinweis hin kam ein betagter Mann mit leichter Demenz nach einem Unfall und einem Spitalaufenthalt ins damalige Domizil am Hasenweg 6. Die Tochter wähnte ihren Vater in einer besseren Besenkammer untergebracht und empfand das Haus mit seinen Niveau-Unterschieden und ohne Abgrenzung gegen aussen für demente Personen als ungeeignet. Für einen stattlichen Pensionspreis habe es nur eng budgetierte Mahlzeiten gegeben. Ein polnisches Ehepaar habe im Haus für einen schlechten Lohn mit Pflegehilfen und Praktikanten immerhin für eine 24-Stunden-Präsenz gesorgt.

Die damalige Leiterin der Casa Regina sieht die Verhältnisse in einem anderen Licht. Die Frau berichtet davon, dass die Pensionäre immer gut gepflegt und grosszügig behandelt worden seien. Trotz des abrupten Endes der Spitex empfand sie ihr Arbeitsverhältnis immer als korrekt, sie habe auch keine offenen Rechnungen mehr. Dies hängt offenbar auch damit zusammen, dass sie nicht über die Spitex Seeblick ihren Lohn bezog, sondern von der Personalvermittlerin Medifair Swiss GmbH.

Die nun abgeschaltete Website der Spitex Seeblick. Printscreen

Die ehemalige Leiterin in der Casa Regina richtet dafür schwere Vorwürfe an den Filialleiter in den Solothurner Niederlassungen der Spitex Seeblick. Er habe zu viele Freiheiten genossen, viele Leute hinters Licht geführt und sei für ein Missmanagement verantwortlich.

Von einem schlechten Bauchgefühl erzählt eine Gemeindepräsidentin, die den Spitex-Gründer und den Filialleiter per Zufall kennen gelernt hatte, weil sie derselben Partei wie Letzterer angehört und im Begriff war, eine eigene Spitex aufzuziehen. Obwohl sie die Lage des Hauses in Balsthal und den familiären Betrieb bei einer Besichtigung im Jahr 2019 als positiv wahrnahm, kam ihr das Ganze nach einer Weile sehr dubios vor:

«Die beiden Herren redeten viel und erweckten den Eindruck, auf sieben Hochzeiten zu tanzen.»

Der Filialleiter selbst scheint weniger im Einklang mit dem Umfeld der Familie des Spitex-Gründers als die ehemalige Leiterin in der Casa Regina: Der Projektmanager bezeichnet sich als Opfer eines Betrugs, hat schon eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eingereicht und beklagt ausstehende Löhne von mehreren tausend Franken. Dass er den Spitex-Gründer kennen gelernt habe, sei im Nachhinein auch ein Zufall. «Ich habe ihm geholfen, die Spitex auszubauen.» Dass es dabei auch zum Eintrag seines Namens ins Handelsregisters gekommen war, sei eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass dieser eine weitere Unterschriftsberechtigung brauchte.

Die beiden Herren kennt auch Doris Albani, die mit ihnen über die Immobilienfirma Alcasu AG geschäftlich verbunden war. Auch in ihrem Fall habe «ein dummer Zufall» zum Kontakt mit den beiden unterdessen ausgeschiedenen Verwaltungsräten geführt. Das Unternehmen, das den An- und Verkauf, die Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken sowie die Erstellung von Neu- und Umbauten bezweckt, hatte die Casa Regina in seinem Besitz. Nach dem Ende der Spitex Seeblick sind laut der Mitinhaberin noch Mietguthaben offen.

Kantonale Aufsicht war nur beschränkt möglich

Verschiedene Quellen bezeichnen die Geschäftsführung und die Pflegequalität der Spitex Seeblick als unzureichend. Die Vermutung liegt nahe, dass diese fachliche Nachweise im Zulassungsprozess zumindest schöngeschrieben hat. Zuständig für die Bewilligungen von Spitex-Organisationen sind die Kantone. Im Kanton Solothurn das Amt für soziale Sicherheit (ASO). Auf Anfrage erklärt Anna Barbara Rüegsegger von der Fachstelle Soziale Organisationen, dass die Spitex Seeblick im Kanton Zürich ihre Grundbewilligung erhalten habe. «Falls nicht augenfällige Unstimmigkeiten vorliegen», seien die nachfolgenden Kantone auch aus Kostengründen dazu angehalten, keine gründliche Überprüfung mehr vorzunehmen.

Die Spitex Seeblick hat 2017 für vorerst zwei Jahre die Solothurner Lizenz erhalten. Erst nach der Verlängerung um sechs Jahre im Jahr 2019 seien massive Probleme aufgetaucht, sagt Rüegsegger. Als sich die negativen Vorfälle gehäuft hätten, habe der Kanton im Sommer 2020 die Bewilligung entzogen. Die ASO-Fachexpertin weist darauf hin, dass die Spitex Seeblick möglicherweise zu lange von einer Gesetzeslücke profitiert habe:

«Wer in gemieteten Wohnungen Menschen betreut, untersteht im Unterschied zu Alters- und Pflegeheimen nicht unserer Aufsicht.»

Das ASO kontrolliere Spitex-Organisationen für ihre ambulanten Leistungen, könne aber gegen unqualifiziertes Personal beim betreuten oder begleiteten Wohnen nichts ausrichten. Rüegsegger rät Angehörigen, sich auf der Suche nach einer guten Adresse nicht an schönen Flyern zu orientieren, sondern sich an Pro Senectute zu wenden.

Im Unterschied zu Balsthal hat die Geschichte der Spitex Seeblick in Egerkingen jedoch eine Fortsetzung: Doch hat die Intervention des Kantons Solothurn dazu geführt, dass in den dort angemieteten Wohnungen neu die öffentliche Spitex Gäu für die Pflege zuständig ist. Administrativ läuft nach dem Aus für die Spitex Seeblick das betreute Wohnen in der Nähe des Alterszentrums Sunnepark über die Firma Home-Vita GmbH.