Thal-Gäu Wegen diesen fünf Gründen ist der Wald im Thal-Gäu nicht gesund Kreisförster Joshua Huber zeigt auf einem Rundgang, wo Trockenheit, Borkenkäfer oder Sturmschäden besonders gut sichtbar sind. Rahel Bühler 29.03.2021, 05.00 Uhr

Drei Jahre nach dem Sturm Burglind sind die Schäden im Kestenholzer Wald noch immer sehr gut sichtbar. Mittlerweile haben die Förster, wo nötig, mit der Wiederaufforsterung begonnen. Bruno Kissling

Joshua Huber steht im «Chutloch», im Waldstück oberhalb von Oensingen, Richtung Thal. Es ist einer der Spätmärztage, die an Mitte Mai erinnern: Die Sonne blendet. Für einen Pullover ist es fast zu warm, fürs T-Shirt hingegen noch etwas zu kühl. Seit einem Jahr ist Huber Kreisförster im Thal-Gäu. In dieser Zeit hat er seinen Wald gut kennengelernt. Er weiss: «Der Wald ist unter Druck. Auch bei uns.» Dafür sieht er fünf Gründe: das trockene Klima, die Überbeanspruchung durch den Menschen, Käferarten, wie etwa der Borkenkäfer, Pilze, darunter die Eschenwelke, und Wildtiere. Das Ausmass der Schäden ist unterschiedlich: «Im Thal sterben die Bäume vor allem ab, weil es zu trocken ist.» Sie nehmen Nährstoffe, die sie zum Leben brauchen, über das Wasser auf. Ist nicht genug Flüssigkeit da, sind sie unterversorgt und trocknen aus. Huber vergleicht diesen Vorgang mit dem menschlichen Blut: «Haben wir zu wenig Blut im Körper, geht es uns auch nicht gut.»

Das «Chutloch» gehört geografisch zwar zu Oensingen und damit zum Gäu. Der Wald verläuft allerdings der Klus entlang Richtung Balsthal. Hier, so sagt der 23-Jährige, sieht man die Auswirkungen der Trockenheit besonders gut. Er schaut umher, zeigt auf mehrere Buchen mit abgebrochenen Ästen, zerbröckelter Rinde. Vor allem diese Baumart werde zunehmend mit dem trockenen Klima zu kämpfen haben. «Heute ist sie der am meisten verbreitete Baum im Jurabogen. Prognosen zeigen, dass sie vielerorts verschwinden wird.» Huber zieht eine Grafik der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) hervor. Rote Punkte symbolisieren die Verbreitung der Buche in der Schweiz. Heute ist noch ein Grossteil der Karte rot. In 50 Jahren nur noch eine Minderheit.

Wie geht es dem Wald im Thal-Gäu? Joshua Huber gibt Antworten. Bruno Kissling/ Rahel Bühler

Umgefallene Bäume durch Windstürme oder der Borkenkäfer machen dem Thaler Wald zusätzlich zu schaffen. Diese Probleme sind indes eher in den Gäuer Wäldern anzutreffen. Auch dafür weiss der Herbetswiler die Gründe. «Es gibt im Thaler Wald wenig Flächen, auf denen bloss eine einzige Baumart vorkommt. Die Wälder sind stark durchmischt.» Andere Bäume, andere Eigenschaften. Während Fichten beispielsweise nur oberflächlich Wurzeln bilden, reichen jene der Lärchen viel tiefer. Fegt ein Sturm über eine Fläche voller Fichten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass viele umfallen. Fegt ein Sturm jedoch über einen Mischwald, gehen weniger zu Grunde.

Der Borkenkäfer wiederum bevorzugt vor allem Fichten. In einem Waldstück, das fast nur aus diesen Baumarten besteht, kann er sich also viel besser verbreiten als in einem Mischwald.

Die Auswirkungen von «Burglind» sieht man auch drei Jahre später noch

Das «Chutloch» ist nicht das einzige Waldstück, das Huber ansteuert, um den Gesundheitszustand des hiesigen Waldes zu demonstrieren. Im Kestenholzer Wald sieht man, welche Gewalt ein Sturm haben kann. Er steigt in sein Auto, einen grauen Volvo, und fährt die holprige Waldstrasse hinunter nach Oensingen. Der Weg geht weiter über die A1 nach Kestenholz und dort in den Wald. Bei der «Stillihütte», einer Waldhütte, hält er an.

Im Januar 2018, hat hier Sturm Burglind gewütet. Vom einst dichten Fichtenwald ist nichts mehr übrig. Auch drei Jahre später ist das Ausmass des Sturms nach wie vor gut sichtbar. Die hohen Bäume beginnen erst dort wieder, wo die Baumart wechselt: Dort, wo Lärchen sind. In den vergangenen drei Jahren waren die Revierförster damit beschäftigt, die Sturmschäden zu beseitigen und wieder junge Bäume anzupflanzen. Die Fläche ist daher nicht kahl, sondern gespickt mit Jungbäumen. «Es wurden verschiedene Baumarten angepflanzt. Genau, um diesen Mischwald irgendwann zu erreichen.» Irgendwann, das sei in zwei Generationen. «Ich selbst werde vom Wald, für den ich mich jetzt einsetze, nichts haben», ist sich Huber bewusst.

Welche Konsequenzen hatte der Sturm Burglind langfristig? Bruno Kissling/ Rahel Bühler

Die kleinen Bäumchen sind alle eingepackt. Entweder in Kunststoffrohre, Holzbretter oder Gitterkörbchen. Sie schützen die jungen Bäume vor dem angefressen werden, dem sogenannten «Verbiss». «Wildtiere fressen mit Vorliebe junge Triebe.» Huber sagt, im Gäu sind vor allem Rehe und Rothirsche verbreitet. Er marschiert zu einer jungen Lärche. Sie ist in Holzbretter gekleidet. Er nimmt einen der Triebe in die Hand. «Hier sieht man das: Die Lärche ist durch die Lücken zwischen den Brettern gewachsen. Und sie ist angefressen.»

Grundsätzlich, sagt Huber, haben alle genannten Faktoren Einfluss aufeinander: Ist ein Baum bereits durch Trockenheit geschwächt, knickt er bei viel Schnee – wie diesen Winter – eher ein, als ein gesunder Baum.

Auf die Frage, was denn die schlechte Gesundheit des Waldes in ihm, dem jungen Kreisförster auslöse, sagt er, das gäbe ihm schon zu denken. Trotz allem: «Ich bin wegen der Natürlichkeit gerne im Wald. Hier ist es friedlich, Tiere leben hier, man kann für sich sein.»

Als Kreisförster ist Huber etwa zwei Tage pro Woche im Wald

Huber hat nach der Forstwartlehre an der Fachhochschule Forstingenieurwesen studiert. Er kennt auch heute noch 300 Baum- und Straucharten auswendig. Früher war er als Forstwartlernender jeden Tag im Wald anzutreffen. Heute, als Kreisförster ist das anders. «Ich bin etwa zwei Tage pro Woche im Wald.» Bäume fällen gehört nicht mehr zu seinen Aufgaben. Dafür aber bewilligt er die Holzschläge. Oder er diskutiert mit den Revierförstern Massnahmen, um den Wald zu schützen. Vorbeugend lasse sich da nicht mehr viel machen:

«Wir sind ein bisschen wie die Feuerwehr: Wir rücken aus, wenn es brennt.»

Das heisst, die Bäume vor dem Borkenkäfer oder vor der Trockenheit schützen, können sie nicht. Sondern sie fällen, bevor sie fallen.

Seit einem Jahr ist Joshua Huber Kreisförster im Thal-Gäu. Er ist überzeugt: «Der Wald an sich wird nicht verschwinden. Aber es wird ein Austausch der darin enthaltenen Baumarten geben.» Bruno Kissling

Einsturzgefährdete Bäume sind zum einen ein Sicherheitsrisiko für Menschen. Die Wälder sind beliebte Naherholungsgebiete. Strassen oder Vitaparcours laufen durch sie hindurch. Durch das Absterben gehen auch Lebensräume verloren. Baumarten sind in ihren Beständen gefährdet. Totholz hat aber nicht nur negative Folgen: «Daraus lassen sich Haufen schichten. Das wiederum sind Lebensräume für Igel, kleine Vögel oder einheimische Käfer. Aber auch stehengelassene Bäume werden zu wertvollen Habitaten.»

Sind die Bäume gefällt, aus dem Wald gebracht oder zu Haufen aufgeschichtet, geht es für die Förster, wo nötig, ans Aufforsten. Hier kann Huber als Kreisförster Einfluss nehmen. Er nennt es Handschrift hinterlassen. «Wenn es eine Pflanzung braucht kann ich zum Beispiel mitbestimmen, welchen Baumarten gepflanzt werden sollen.» Dafür kommen vor allem heimische, resistentere Bäume zum Zug. So etwa Eichen, Nussbäume, Lärchen, Linden, Edelkastanien. Huber ist überzeugt:

«Der Wald an sich wird nicht verschwinden. Aber es wird ein Austausch der darin enthaltenen Baumarten geben.»