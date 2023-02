Thal-Gäu: Schnitzelbänke über Umfahrung, Strompreise, Wisente

Thal-Gäu Umfahrung Klus, Strompreise, Aussichtsturm: Das nehmen die Schnitzelbänke heuer aufs Korn Auch in diesem Jahr waren sie wieder fleissig, die Macherinnen und Macher der Schnitzelbänke. Nichts geht an ihnen vorbei. Ausgewählte Verse aus dem Thal und dem Gäu, hier im Original. Zusammentragen von Rahel Bühler Jetzt kommentieren 17.02.2023, 13.46 Uhr

Früecher, auso no vor dr Coronapandemie,

het me überau Bargäud bruucht – das isch jetz verbi.

De Banke isch das au ufgfaue und so het me reagiert,

Bank-o-Mat um Bank-o-Mat wird z’Bauschtu eliminiert.

Het me vor es paar Johr ir Herregass no zwe Automate gha,

muesch jetz i d’Goudgass, wenn muesch Zaschter ha.

Aber au dört stöi vo dene Nötli-Spucker nume no zwe,

scho glii wärde mir au die verabschiede: Bargäud adé.

Ein Vertreter der Macarenas aus Balsthal an der letztjährigen Fasnacht. Patrick Luethy

Ar Gemeinsversammlig, dört stöi immer öppe die gliiche uf,

trätte füre a s’Mikrofon, schlücke läär und näme Schnuuf!

Dr Zysset Rouf isch meischtens au so e Person,

bringt Idee, Kritik und rüttlet mängisch sogar am Thron.

Ar letschte Gmeinsversammlig isch’s de scho wieder a ihm:

«Wenn’s bi öis rägnet, bruuchsch bim Warte e Schirm.»

Är kritisiert, dass öisi Postauto-Gäscht, es sig nid zum säge,

a jedere Hautestöu ohni Dächli warte – vou im Räge!

Unhautbar dä Zuestang, schwiizwyt sige mir äuä elei.

Es sig nid die beschti Wärbig für öises Dorf – Potzheieiei.

Dr Freddy konteret, verständnisvou wie eh und je,

wenn är vis-à-vis im Fitness träniert, heig är das au scho gseh!

Strom sett me spare, es wär super wenns machsch,

aber zerscht muesch hesch, öb chasch.

D’Fulebacher hei grad no dere chönne poschte

und dä duet si jetz grüsli vöu choschte.

Ehre Gmeindspräsi, dr Bluem, verköndet gross im OT:

«Das chratzt eus nömm, das duet eus ned weh,

mached euch keini Sorge, neiiin,

der heit jo me, ich bi euchi Hotline!»

Söttet der Fulebacher de doch ine Strommangellag cho,

mer hätte im Bännli no e hufe Postcontainer stoh,

mer wörde nech die de richtig i füüre,

dass der ned müesstet as Födle früüre.

Stehender Gäuer Fasnachtsumzug in Wolfwil im Februar 2022. Patrick Lüthy

Die Jammerchatze Matzendorf bei den Aufnahmen zum letztjährigen Fasnachtsfilm in Balsthal. Bruno Kissling

Aaregondeli in Solothurn, sie düe es Projekt lanciere.

Au i Sache Verkehrsabindig Thal chönnt das interessiere.

Mit sött sich mit dere Idee usenandersetze,

und d’Oebb dur ne Gondelbahn ersetze.

Neui Bewohner z’Wäuscherohr, d’Wisent-Herde, sie isch do.

Dr Brunner und dr Kupper, sie sogar im Dütsche Färnseh cho.

Bim luege vo dere Reportage hani grätslet derbi,

wele vo dene zwene duet dr grösser Büffu si?

Der Aussichtsturm, der neben der revitalisierten Dünnern an der Thalstrasse in Herbetswil steht. Bruno Kissling

Uf däm neu Holzturm ar Dünnere in Herbetswil,

i bi druf obe gsi, use gseht me gar nid viel.

Us Herbetswiler Optik, duet sich niemer störe dra,

weil dört jede es Brett vorem Chopf duet ha.

Mir fühele üs us Matzedörfer, Europäer und Asiate.

Us Schwarzi, Zürcher, First Nation us de Staate,

Schwul, bi- und intersexuell, eifach alles was es git.

Aber us Guldetaler? Ne nei! das goht de zwiit!

Z’Bärn i dr Regierig tüei 2 nöii Bundesröt amtiere,

D’Simonetta und dr Ueli hei sich lo pensioniere.

S‘Schöne isch dra und das finde mir s’Gröschti,

mir hei scho mängi Wurscht gha im Bundesrot, jetz heimer drzue no ne Röschti.

Öise Chäsekönig, dr Politstar vor Region,

bringt sich für e Nationalrot in Pole-Position.

Bi de Nomminatione isch dr Schosi aber dur d’Masche gheit,

mit emne Wyberhooge hei si ne ufe Rügge gleit.

Bir SVP het sis Gschwätz niemer ghöre wöue,

jetz muesch di Chäs haut wieder am Märet go verzöue.

Badi Balsthal. Nico Schwab

Ir Bauschtler Induschtrie wird wie blöd bouet.

Doch me cha däm au säge, d’Landschaft versouet.

Jetz wott au Centravo sich im Moos iiquartiere,

mit Lärm und Gschtank wei si Präsenz markiere.

Ir Badi muesch wäg däm Gschmäckli nid go jammere,

du bruchsch haut au zum Sünnele dini Nasechlammere.