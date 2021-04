Thal-Gäu Mankos so früh als möglich beseitigen: Sozialregion will schon die Kleinsten integrieren um Kosten zu sparen Aufgrund der Coronapandemie befürchtet die Sozialregion Thal-Gäu ein Mehrfaches an Kosten. Umso wichtiger ist die Frühförderung. Fränzi Zwahlen 22.04.2021, 05.00 Uhr

Die Kleinsten und ihre Eltern lernen bereits im Krabbeltreff wie Integration geht.

Wie geht es unseren Kindern, der Jugend und den Familien in der Coronazeit? Theodor Hafner, Führungsteammitglied des Zweckverbandes Sozialregion Thal-Gäu, macht sich Sorgen. «Im Moment sind die Sozialhilfekosten noch stagnierend», weiss er. «Das beruhigt für den Moment. Doch man muss von einer extremen Kostensteigerung der Sozialhilfekosten für das Jahr 2022 ausgehen.» Und zwar zwischen 10 und 28 Prozent – das sind Zahlen, welche der Bundesrat errechnen liess.

Doch neben den steigenden Kosten stellt sich auch die Frage, wie die Sozialregionen diesen Zusatzaufwand stemmen wollen? Und wie die Gemeinden oder der Kanton die zusätzlichen Kosten begleichen wollen? Hafner beleuchtet an einem konkreten Beispiel ein Problem in der Sozialregion Thal-Gäu. «Da die Kontakte durch die Mütter- und Väterberatung in den vergangenen Monaten auf ein Minimum eingeschränkt wurden, fehlt es oft an grundlegendem Wissen, wie ein Kind gefördert werden kann. Dies umso mehr, da viele Eltern auch einen Migrationshintergrund aufweisen und die Fördermöglichkeiten für ihre Kleinsten kaum kennen.»

Dieser Aspekt sei nicht zu vernachlässigen, denn: «Einzelne Gemeinden im Thal und Gäu weisen einen Ausländeranteil von beinahe 40 Prozent aus. Und diese Tatsache beschert uns dann später in den Schulen eine nicht einfach zu planende Umsetzung des Schulstoffes.»

Daher sei es wichtig, dass die Vorgaben des Bundes, welche im Kanton Solothurn mit dem Modell «Integrale Integration» aufgezeigt werden, umgesetzt werden. «Mit einer nachhaltigen Strategie, wie sie dieses Modell vorsieht, müssen solche Mankos so früh als möglich beseitigt werden, die unter anderem auch durch Corona noch verstärkt worden sind.»

Das Wichtigste: Frühes erlernen der Landessprache

Das vom Kanton Solothurn verabschiedete Modell «Integrale Integration» sieht vor allem vor, in die Frühförderung zu investieren. Das Wichtigste ist dabei, dass die Kinder bei ihrer Einschulung in den obligatorischen Kindergarten die Landessprache verstehen.

Hafner: «Genau hier setzen wir auch an. Wir möchten mittels einer durchgängigen Begleitung der Eltern die Integration für ihre Kinder sicherstellen. Diese beginnt bereits mit der Mütter-/Väterberatung und wird mit der Frühkindererziehung weiter gepflegt. Einen wichtigen Beitrag leisten anschliessend die Spielgruppen, insbesondere jene mit Deutschzusatz, sowie auch die Kitas.»

Eltern müssen die Möglichkeiten kennen lernen

Man weiss, dass Eltern oft nicht alle Möglichkeiten zur Frühförderung ihrer Kinder kennen. Daher habe beispielsweise die Gemeinde Oensingen eine Broschüre erstellt, in welcher alle Angebote für diese Altersgruppen zusammengestellt worden sind. Auch wurde in Oensingen neu ein Krabbeltreff ins Leben gerufen.

Dies auch, weil in den Schulen festgestellt wurde, dass die Deutschkenntnisse, welche die Kinder bei Kindergarteneintritt mitbringen, in den letzten Jahren stetig abgenommen haben und sehr grosse Unterschiede bestehen. «Bei uns leben eben viele Eltern mit einem tiefen Bildungsniveau und schlechten Deutschkenntnissen. Und es ist davon auszugehen, dass Corona diese Ungleichheiten noch verstärkt», so Hafner. Durch dieses Früh-Förderungs-Angebot sollen auch hohe Folgekosten im Sozialbereich vermieden werden.

Der Oensinger Krabbeltreff startet

Am 27. April startet in Oensingen der Krabbeltreff für Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Er bietet die Möglichkeit, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Der Start hat sich aufgrund von Corona mehrmals verschoben. Auch jetzt kann nur in einer kleineren Gruppe und mit Schutz- und Hygienemassnahmen gestartet werden. Doch man startet lieber klein, als gar nicht.

Mit Evelyn Bilalli, Erziehungswissenschaftlerin BSC und selber zweifache Mutter, konnte eine qualifizierte Leiterin gefunden werden. Der Krabbeltreff wird jeweils am 2. und 4. Dienstag des Monats von 9 bis 11 Uhr durchgeführt. Er befindet sich im Primarschulhaus Oensingen, in der Aula.

Das Angebot ist kostenlos; Anmeldungen sind aufgrund von Corona unumgänglich. Oensingen startet mit diesem Krabbeltreff als erste Gemeinde der Region Thal-Gäu mit der Umsetzung eines der elementaren Ziele der integralen Integration. Weitere Infos auf der Website von Oensingen.