Sogas Generalversammlung Gaspreis

Thal-Gäu Gasbeschaffung unter Druck – und die Sogas will künftig nicht nur für Gas da sein Die Jubiläumsgeneralversammlung zum 35-jährigen Bestehen der Sogas stand im Zeichen einer Zeitenwende: beim Gasgeschäft und beim Verwaltungsrat. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Die Mitglieder des neuen und alten Sogas-Verwaltungsrates vereint (von links): Reinhold Dörfliger, Peter Haudenschild, Ernst Zingg, Johanna Bartholdi, Paul von Däniken, Roland Studer, Sandra Eustache-von Däniken, Rolf Büttiker, Daniel Probst, Reinhold Dörfliger, (Jun.), Andreas Iseli, Rolf Riechsteiner (Geschäftsführer). Es fehlen Guido Schenker und Kuno Eberhard. Bruno Kissling

Seit 35 Jahren existiert die Sogas, die Vermarktungsorganisation für Erdgas für die Region Thal und Gäu. «Die Sogas hat in dieser Zeit den Gasabsatz von 0,5 Kilowattstunden kWh auf stolze 138,7 Mio. kWh steigern können», begann Verwaltungsratspräsident Rolf Büttiker seine Rede zur Jubiläumsgeneralversammlung in Oensingen vor einer stattlichen Anzahl Aktionäre. Man betreue heute 747 Kunden, von Egerkingen bis Wiedlisbach und von Wolfwil bis Balsthal.

Aufgrund der angespannten geopolitischen und konjunkturellen Lage explodierten die Gaspreise bereits Ende des Jahres 2021, so Büttiker weiter. «Wir mussten die Gaspreise nach historischen Tiefstständen ab November 2021 erheblich anheben.» Um die Kundschaft aber zu entlasten, habe der Verwaltungsrat beschlossen, ihnen bis Februar 2022 Rückvergütungen zu gewähren.

Gasbeschaffung unter Druck

Der Vorlieferant der Sogas, die Gasverbund Mittelland AG, arbeite an einem neuen Beschaffungsmodell. Damit sei auch die Sogas gefordert, ein neues Beschaffungshandbuch zu erstellen und neue Beschaffungsmöglichkeiten abzuklären. Büttiker stellte ein paar Zukunftsüberlegungen an, denn die Gasversorgung steht heute aufgrund des Klimaschutzes unter Druck. «Und der Ukrainekrieg wirft die Frage auf, ob in Europa und der Schweiz die Gasversorgung überhaupt gesichert ist.» Büttiker stellte klar:

«Die Branche sieht sich als Teil der Lösung hin zu einer klimaneutralen Schweiz.»

So soll Erdgas sukzessiv durch erneuerbare und klimaneutrale Gase ersetzt werden, die neben Biogas auch synthetisches Methan und grünen Wasserstoff umfassen. Er erklärte: «Die Schweizer Gasversorger wie die Sogas planen die Zielsetzung einer dekarbonisierten Gasversorgung in verschiedenen Etappen: bis 2030 15 Prozent; bis 2040 50 Prozent und bis 2050 100 Prozent im Gesamtangebot». Das sei eine realistische Vorgabe, betonte der Verwaltungsratspräsident. Bei der Sogas beträgt der Biogas-Anteil im Heiz-Bereich immerhin schon 20 Prozent.

Zum «grünen» Gas, das künftig Erdgas ersetzen wird, gehört synthetisch hergestelltes Methan. «Dabei spielt der Wasserstoff eine wichtige Rolle; er kann gar zum «Game-Changer» werden, so Büttiker. Die Zukunft liegt im Wasserstoff In Zukunft könne es eine Option sein, Solarstrom aus dem Süden oder Windstrom aus dem Norden in Wasserstoff oder flüssiges Methan umzuwandeln und später ins Gasnetz einzuspeisen. «Der Umbau des heutigen Energiesystems gelingt aber nur, wenn er auf einem breiten Mix von Energieträgern und im Verbund der Infrastrukturen basiert.

Wichtig sei, dass der Wasserstoff in der Schweiz viel stärker gefördert wird. Die Problematik bei der kommenden Wasserstoff-Technologie werde der hohe Preis sein. Die Sogas habe deshalb schon heute vorgesorgt, und 500'000 Franken zurückgestellt. «Ich hoffe, dass bald eine Wasserstofftankstelle und eine Wasserstoffproduktionsanlage mit Sogas-Beteiligung in unserer Region Gäu/Bipperamt erstellt wird», schloss Büttiker.

320'000 Franken an Rückvergütungen ausbezahlt

Rolf Riechsteiner, Geschäftsführer der Sogas, erläuterte die Jahresrechnung 2021 und hielt einen Ausblick auf das jetzige Jahr. Stolz erwähnte er, dass heute 760 Zähler per Funk abgelesen werden können, das sind 96 Prozent des 86 km umfassenden Netzes. Die Sogas erzielte 2021 einen Betriebsergebnis von 2,48 Mio. Franken. Nach Abzug von Steuern und Abschreibungen bleiben 1,68 Mio. Franken. Wie erwähnt wurden 500'000 Franken an Rückstellungen getätigt. An Rückvergütungen wurden 320'000 Franken ausbezahlt. Ende 2021 verfügte die Sogas über ein Umlaufvermögen von 8,09 Mio. Franken. Das Anlagevermögen beläuft sich auf 8,85 Mio. Franken, was ein Total an Aktiven von knapp 17 Mio. Franken ergibt. An Eigenkapital bleiben nach weiteren Abzügen 12,01 Mio. Franken.

Gaspreis aus den Fugen

Seit vergangenen Herbst wurden mit dem Sogas-Lieferanten Gas Mittelland AG Verhandlungen um die Gaspreise geführt, so Riechsteiner. Das Beschaffungssystem sei «aus den Fugen» geraten. «Das bedeutet, dass man heute einen hohen Anteil Gas schon im Voraus bestellen und bezahlen müsse, zum Teil bis zu einem 6fach höheren Preis als vorher.» Die Sogas müsse kurzfristig 3,9 Mio, Franken für den Gaseinkauf bereitstellen. «Sie sehen also, wie wichtig eine gute Liquidität unserer Gesellschaft ist». Ein Ausgleich solcher Schwankungen sei für die Sogas nicht möglich, doch müsse auch festgehalten werden, dass nie zu wenig Gas auf dem Markt vorhanden sei. «Das Gas stammt heute aus Nordafrika statt aus Russland.» Preissteigernd seien vor allem die Spekulationen rund ums Gas.

Neue und alte Mitglieder im Verwaltungsrat

Auf diese Jubiläumsgeneralversammlung hin, kam es im Verwaltungsrat zu einem eigentlichen Generationenwechsel. Aus dem Verwaltungsrat treten aus: Paul von Däniken, Egerkingen (seit 1987); Roland Studer, Oberbuchsiten (seit 1998); Reinhold Dörfliger, Egerkingen (seit 1998) und Ernst Zingg, Olten (seit 2014). Neu gewählt wurden: Sandra Eustache-von Däniken, Egerkingen; Reinhold Gustav Dörfliger, Egerkingen; Daniel Probst, Olten. Im Verwaltungsrat arbeiten weiter mit: Rolf Büttiker (Präsident), Wolfwil; Johanna Bartholdi, Egerkingen; Kuno Eberhard, Lüsslingen; Peter Haudenschild, Oberbipp; Andres Iseli, Wangen a.A.; Guido Schenker, Neuendorf.

