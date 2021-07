Thal-Gäu Frauenanteil in der Gemeindepolitik liegt bei knapp einem Viertel: «Frauen zweifeln an ihren Befähigungen», sagt Johanna Bartholdi In 14 von 16 Orten im Thal-Gäu führen Männer die Geschicke der Gemeinde. Eine Auswertung zum Start der neuen Legislatur. Rahel Bühler 30.07.2021, 05.00 Uhr

Der 1. August ist nicht nur der Schweizer Nationalfeiertag. Er ist auch ein Stichtag, in vielen Solothurner Gemeinden beginnt die neue Legislatur. Ein guter Zeitpunkt also, um die neu gewählten Gemeinderäte unter die Lupe zu nehmen.

Grosse Verschiebungen in den politischen Zusammensetzungen der einzelnen Räte gab es bei den Wahlen im Frühling nicht. Die SVP gewann zwei Sitze, die Anzahl Unabhängiger nahm zu. Auch ein paar junge Kandidierende schafften die Wahl. Schon damals schrieb diese Zeitung: «Gäuer Gemeinderäte werden männlicher.» Spätestens seitdem alle stillen Wahlen im Thal erfolgt sind, ist klar: Auch in diesem Bezirk ist dies der Fall.

24,5 Prozent aller Gemeinderäte sind weiblich

Zuerst zu den Gemeindepräsidien: In 14 von 16 Orten führen Männer die Geschicke der Gemeinde. Johanna Bartholdi, FDP, Egerkingen, und Theres Studer, unabhängig, Welschenrohr, sind die beiden Ausnahmen. Beide finden, es gäbe im Thal-Gäu ebenso viele fähige Frauen wie Männer, die das Amt übernehmen könnten. Das Argument, es lasse sich nicht mit Job oder Familie kombinieren, lassen sie nicht gelten:

«Je nach Situation ist das Amt gut vereinbar mit Job oder Familie. Und das geht nicht schlechter oder besser als für die männlichen Kollegen»,

sagt dazu Theres Brunner. Die Welschenrohrerin denkt eher, dass Frauen sich weniger zutrauen und sich vor allem vor der öffentlichen Kritik fürchten würden. Das sagt auch Johanna Bartholdi: «Frauen haben nach wie vor eine gewisse Tendenz, an der eigenen Befähigung zu zweifeln, was zum Entschluss, nicht zu kandidieren, führen kann.»

Der Blick auf die Geschlechterverteilung in den einzelnen Räten zeigt: Total gibt es 118 im Thal-Gäu. 29 davon sind Frauen. Oder anders ausgedrückt: 24,5 Prozent. Das ist weniger als ein Viertel. Nur in Herbetswil ist gar keine Frau im Rat vertreten. Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt entgegnet, dass im regulären Rat zwar keine Frau vertreten sei, aber mit Natalie Briggeler eine Frau als Ersatzmitglied gefunden werden konnte. Sie werde an allen Sitzungen anwesend sein. Auch Gemeindeverwalterin Gabriela Huber nehme häufig daran teil. Aber es stimme schon, der Frauenanteil sei «viel zu klein, um behaupten zu können, dass wir ein ideales, gemischtes Team seien». Ohne ein konkretes Beispiel nennen zu können, sagt er:

«Natürlich, die Diskussionen im Rat sind männlich geprägt.»

Niederbuchsiten, Härkingen, Laupersdorf und Matzendorf haben je eine Frau und sechs Männer im Rat (je 14 Prozent). In Laupersdorf sind das zwei Sitze weniger als zu Ende der ablaufenden Legislatur. Auch Matzendorf hatte zu diesem Zeitpunkt drei Frauen im Rat. In Holderbank beträgt der Frauenanteil 20 Prozent respektive einer der fünf Sitze. In Wolfwil, Balsthal und Mümliswil-Ramiswil sind ebenfalls zwei Frauen vertreten, aber in einem Gremium mit neun Sitzen. Somit entspricht der Frauenanteil in diesen Gemeinden 22 Prozent.

In Neuendorf und Oensingen sind zwei Frauen und fünf Männer im Rat vertreten. Das sind 28 Prozent. Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor sagt dazu:

«Gemischte Teams stellen einen Mehrwert dar. Das zeigt nicht nur die Wissenschaft, sondern stelle ich auch in der Praxis im Gemeinderat Oensingen fest. Die verschiedenen Hintergründe tragen zu einer besseren Meinungsfindung und damit zu besseren Lösungen bei.»

In Kestenholz sowie Welschenrohr-Gänsbrunnen gibt es neun Gemeinderäte. Exakt ein Drittel davon sind Frauen. Laut der Gemeindepräsidentin von Welschenrohr-Gänsbrunnen wirkt sich die Geschlechterdurchmischung auf die Gespräche im Rat aus: «Die Sicht der Frauen auf Sachgeschäfte ist oft eine andere und macht die Diskussion ausgewogener.»

In Aedermannsdorf beträgt der weibliche Anteil in der Exekutive 40 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Zwei von fünf Räten sind weiblich. Die höchsten Frauenanteile der Amtei weisen Egerkingen und Oberbuchsiten mit je 42 Prozent auf. In den beiden Gemeinden sind drei von sieben Räten weiblich.

«Die Diskussionen fallen generell lebhafter, aber auch ausgewogener aus. Unterschiedliche Denkweisen, Erfahrungen und Lösungsansätze ermöglichen auch kreative Ideen»,

sagt Egerkingens Gemeindepräsidentin.

Früher mit der Suche nach Kandidierenden beginnen

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Brunner sagt, es sei generell schwierig, Gemeinderäte zu finden. Ob es gezielte Frauenförderung in ihrer Gemeinde gibt, sei ihr nicht bekannt. In Egerkingen will die FDP beim nächsten Mal früher nach Kandidierenden suchen und diese – wenn möglich – bereits während der neuen Legislatur ins politische Geschehen einbinden.