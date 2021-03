Thal-Gäu Feuerwehren behalten Mitglieder länger im Dienst: «Sonst gehen die erfahrensten Leute verloren» Feuerwehrmänner- und -frauen aus Holderbank leisten bis 45 Jahre Dienst. Mit Verlängerungen der Dienstpflicht sind sie nicht allein. Oensingen macht sogar noch länger. Rahel Bühler 22.03.2021, 05.00 Uhr

In Holderbank scheint die Verlängerung der Dienstpflicht zu wirken. Momentan umfasst die Feuerwehr 31 Personen.

Hat eine Feuerwehr zu wenig Mitglieder, muss sie über die Bücher. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist die Verlängerung der Dienstpflicht. Das Gebäudeversicherungsgesetz des Kantons Solothurn sieht derzeit die Dienstdauer von 21 bis 42 Jahren vor. Mit einem Antrag beim Regierungsrat kann eine Feuerwehr aber ihr Reglement anpassen. Dann steht dort zum Beispiel, die Dienstdauer reicht von 21 bis 45 Jahren.

Genau das hat die Feuerwehr Holderbank gemacht. «Wir hatten schon lange zu wenig Mitglieder», sagt Kommandant Roman Koch. 2015 hatte die Gemeindeversammlung die Änderung des Feuerwehrreglements genehmigt. Seit 2016 ist sie in Kraft. Der Antrag erreichte im November 2020 schliesslich die Gebäudeversicherung. Diese leitete ihn an den Regierungsrat weiter. Ende Februar 2021 genehmigt er den Antrag.

In Holderbank war vor allem der Unterbestand der ausschlaggebende Punkt für die Verlängerung der Dienstpflicht. Doch nicht nur:

«Wenn der Dienst mit 42 Jahren endet, gehen die bestausgebildetsten und die erfahrensten Leute im Normalfall verloren»,

sagt der Kommandant. Es habe zwar schon auch Feuerwehrleute gegeben, die länger im Team blieben, weil es ihnen Spass machte. Denn mit dem Ende der Pflicht endet nicht automatisch die Möglichkeit, Mitglieder der Feuerwehr zu sein. Koch ergänzt: «Mit 42 Jahren ist man normalerweise gut ‹zwäg›. Wer möchte, kann problemlos noch drei Jahre länger in der Feuerwehr sein.»

Gebäudeversicherungsgesetz stammt von 1972

Damit ist Holderbank kein Einzelfall, wie ein Blick in die Reglemente der umliegenden Feuerwehren zeigt: Die Egerkinger und Egerkingerinnen müssen schon seit zehn Jahren den Dienst bis 45 Jahren leisten. In Oensingen liegt das Ende der Dienstpflicht sogar bei 50 Jahren. «Wir konnten immer weniger junge Leute für die Feuerwehr begeistern», sagt Kommandant Tobias Häner. Vor allem Kadermitglieder fehlten der Organisation. Deshalb habe man angefangen, auch 30-Jährige aufzubieten. Dann seien viele schon sesshafter als noch mit 21 Jahren. «Wenn sie mit 42 Jahren ihren Dienst schon beenden, haben die Leute erstens zu wenig Zeit, um sich richtig auszubilden und zweitens konnte die Feuerwehr nicht genug von ihrem Wissen profitieren.» Seit 1. Januar 2020 endet in Oensingen die Pflicht mit 50 Jahren. Zuvor war man mit 45 fertig. Zudem gilt eine Spezialklausel: Hat eine Person 25 Jahre Dienst geleistet, kann sie aus der Feuerwehr ausscheiden, auch wenn sie noch keine 50 Jahre alt ist. Feuerwehrersatzabgabe muss sie dann keine bezahlen.

Markus Grenacher, kantonaler Feuerwehrinspektor, bestätigt die Tendenz: «Das ist im ganzen Kanton so.» Als Gründe gibt er hingegen nicht die fehlenden Mitglieder an. Sondern die primär Ausbildung: «Wenn jemand 20 Jahre in der Feuerwehr ist, steckt man viel Zeit und Geld in die Ausbildung.» Weil die Feuerwehr ein Milizsystem ist, brauche es viele Jahre, bis jemand gut ausgebildet ist.

«Dann ist jemand 42 Jahre alt und scheidet aus der Feuerwehr aus. Das ist doch schade.»

Das ursprüngliche Gebäudeversicherungsgesetz stammt aus dem Jahr 1972. Grenacher vermutet, die damals festgelegte Dienstpflicht von 21 bis 42 Jahren hänge mit der Armee zusammen: «Mit 20 ging man in die Rekrutenschule. Mit 21 war man dann wieder zu Hause im Dorf und hatte Zeit für die Feuerwehr.» Man war sesshaft und hatte einen Job in der Umgebung. Diese Umstände haben sich heute geändert: «Mit 21 sind viele junge Leute noch in der Ausbildung oder auf Reisen. Es bringt der Feuerwehr nichts, jemanden im Team zu haben, der ein ganzes Jahr fehlt.»

Markus Grenacher, kantonaler Feuerwehrinspektor. Hanspeter Bärtschi

Dafür seien die Leute im Alter von 50 Jahren fitter als früher. Das hänge mit der geringeren körperlichen Arbeit und dem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein zusammen. Aus diesen Gründen würde Grenacher eine Änderung der Dienstpflicht befürworten. «Man könnte sie zum Beispiel bei 25 Jahren ansetzen, dafür aber bis 50 Jahren ausdehnen.» Möchte jemand vor diesen 25 Jahren bei der Feuerwehr einsteigen, sei das natürlich auch möglich. So, wie es auch möglich ist, länger als die vorgeschriebene Pflicht tätig zu sein. Bereits jetzt gäbe es viele Feuerwehrmänner und -frauen in sämtlichen Positionen, die länger im Dienst bleiben, als vorgeschrieben.

Feuerwehr Holderbank umfasst jetzt 31 Personen

In Holderbank hat sich die Verlängerung der Dienstpflicht laut Kommandant Koch gelohnt. «Im Moment sind fünf unserer Mitglieder im Alter zwischen 42 und 45 Jahren. Durch sie können wir den Sollbestand von 30 Mitgliedern erfüllen.» Derzeit umfasst die Feuerwehr Holderbank 31 Personen. Wie sich die Zahl aber in Zukunft entwickelt, könne man nicht sagen.