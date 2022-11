Von Roll Hydro, Oensingen: Was ist vom Industriegiganten übrig?

Thal-Gäu Türkische Dolendeckel und Schweizer Hightech-Hydranten: Was vom einstigen Industriegiganten Von Roll in der Region übrig geblieben ist Sie war einst wohl die bekannteste Firma der Region: Wegen der Von Roll kamen zahlreiche Arbeiter und ihre Familien ins Gebiet Thal-Gäu. Anfang des 21. Jahrhunderts geriet das Unternehmen allerdings ins Straucheln. Was heute in der Klus und in Oensingen noch übrig ist, zeigt ein Besuch bei der Von Roll Hydro in Oensingen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.11.2022, 17.00 Uhr

Verwaltungsratspräsident Jürg Brand (links) und Standortleiter Hansjörg Kühni im Innern der Von Roll Hydro in Oensingen. Bruno Kissling

Von Roll. Wie wohl kein zweiter prägte dieser Name die Klus und mit ihr das gesamte Gebiet Thal-Gäu im 19. und 20. Jahrhundert. Auch heute berichten viele Familien, ihre Vorfahren seien wegen einer Arbeitsstelle im 1810 gegründeten Eisenwerk in die Region gekommen.

Heute ist die Von Roll Hydro AG mit Sitz in Zug das einzige Überbleibsel des einstigen Eisenriesen in der Region. Die Werke in der Klus nutzen andere Firmen. Wer regelmässig OeBB fährt, weiss, die Von Roll Hydro ist die, die kurz nach der Ausfahrt beim Oensinger Bahnhof viele Dolendeckel auf der linken Seite der Bahngleise lagert.

Im Inneren des Industriegebäudes herrscht emsiges Treiben, als uns Jürg Brand und Hansjörg Kühni begrüssen. Brand präsidiert den Verwaltungsrat der Von Roll Infratec Holding AG, zu der auch die Von Roll Hydro AG gehört, und hält mit seiner Familie die Mehrheit der Aktien. Kühni leitet das Werk in Oensingen.

In Oensingen arbeiten rund 120 Personen

Der Infratec-Holding sind verschiedene Aktiengesellschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten angegliedert. Zum Bereich Von Roll Casting zählen zwei Giessereien in Emmenbrücke und Delémont. Bei der Von Roll Hydro in Oensingen liegt der Fokus auf Rohren und der Überwachung der Wassernetze.

Blick ins Innere der Produktionshalle der Von Roll Hydro in Oensingen. Bruno Kissling

Der Rundgang durch die Firma beginnt in der Produktionshalle. Hier werden die Rohre, Schieber oder Hydranten zwar nicht gegossen, aber vollendet. Jürg Brand erklärt:

«Die alte Von Roll liess die Hydranten in Portugal herstellen. Aber die Qualität war nicht gut. Deshalb haben wir die Produktion zurück in die Schweiz geholt.»

Mit den alten Hydranten hätten die heutigen nicht mehr viel zu tun. Das sei heute ein Technologieträger, ausgestattet mit Sensoren und modernem Schliesssystem, berichtet Hansjörg Kühni.

In der Logistikhalle dominieren Dolendeckel. Bruno Kissling

Der Rundgang geht weiter Richtung Lagerhalle. Unterwegs grüsst Brand einen Mechaniker hier, einen Lernenden da. Viele nennt er beim Namen. In der Lagerhalle dominieren Dolendeckel. Etwa jeder dritte runde Dolendeckel in der Schweiz stamme von Von Roll, berichtet Brand. Hergestellt werden sie heute aber in Deutschland, Italien und in der Türkei.

«Das ist Handelsware.»

Brand sagt, er stelle einen Trend zu vermehrter Produktion in der Schweiz fest. Für Dolendeckel gelte das aber nicht: Die hiesige Produktion sei zu teuer und niemand sei bereit, viel Geld dafür zu bezahlen.

In Oensingen arbeiten rund 120 Personen. Unter ihnen auch Lernende in den Bereichen KV, Poly- und Produktionsmechaniker sowie Logistiker. In Oensingen sei man wegen «der hervorragenden Anbindung an den Verkehr und des Know-how der Mitarbeitenden geblieben», so Brand.

Zehn Prozent des Wassers gehen in den Leitungen verloren

Brand zeigt sich zufrieden mit dem Geschäft:

«Als wir den Betrieb 2003 übernommen haben, haben viele gedacht, wir würden ihn schliessen. Aber sie haben eine wichtige Komponente vergessen: Wasser ist eine kostbare Ressource.»

Zehn Prozent des Wassers gehen in den Leitungen verloren. Und dabei sei die Schweiz Spitzenreiterin bei der Qualität von Wasserleitungen. Deshalb lohne es sich, qualitativ hochwertige Rohre, Schieber und Hydranten zu produzieren. «Wir haben gute Produkte und eine Idee dahinter. Wir wollen so wenig Wasser wie möglich verlieren.» Das ist auch das Motto von Von Roll Hydro.

Am Standort Oensingen arbeiten rund 120 Personen. Bruno Kissling

In den vergangenen Jahren hätten Mitarbeitende im In- und Ausland eine Technologie entwickelt, die Wassernetzpläne von Gemeinden sowie Lecks in Rohren und Hydranten auf einer Karte aufzeige, berichtet Brand in einem der Sitzungsräume im Obergeschoss. Sie heisst Infraport.

Verschiedene Farben zeigen den «Gesundheitszustand» der mit Sensoren ausgestatteten Rohre und Hydranten an. Brand beschreibt Infraport als die Technologie, die sich bei Von Roll Hydro weltweit am schnellsten entwickelt.

Wie viel ist von der Von Roll noch übrig?

Was heute noch von der alten Von Roll übrig sei? Über diese Frage schmunzeln Kühni und Brand. Zum einen der Name. Zum anderen etwa ein Drittel der damaligen Mitarbeitenden. Aber auch die Kernprodukte – Dolendeckel, Hydranten, Schieber, Industrieguss – habe man erhalten. «Und diese haben wir konstant weiterentwickelt.»

Mit alten Hydranten haben die neuen Modelle nicht mehr viel zu tun. Bruno Kissling

Ein Nebenschauplatz bleibt indes: der Namensstreit mit der Von Roll Holding aus Breitenbach – dem anderen Zweig, der 2003 aus dem einstigen Riesen Von Roll entstand. Es ging jedes Mal um die Frage, welchen Namen die zwei Gruppen verwenden dürfen. Deswegen haben schon zig Gerichtsverhandlungen bis vor Bundesgericht stattgefunden.

Brand sagt dazu: «Die börsenkotierte Von Roll hat damals den Namen Von Roll abgegeben, dann gemerkt, dass er trägt, und ist wieder dazu zurückgekehrt. Da gab es Konfliktpotenzial.» Er sei guten Mutes, dass mit einem Entscheid des Zuger Obergerichts zum Logo die Sache nun definitiv entschieden sei.

