Thal-Gäu Die Guldentaler Messe 2021 ist abgesagt – wird nun das Konzept der Gewerbeschauen im Thal überdenkt? Jeder der drei Gewerbevereine Guldental, Balsthal und Thal führt seine eigene Gewerbeausstellung durch. Ob das auf so engem Raum Sinn macht, diskutieren die Mitglieder immer wieder. Fränzi Zwahlen-Saner 23.03.2021, 05.00 Uhr

Eines ist sicher: Die 2020 verschobene Guldentaler Messe, hier eine Aufnahme der Ausgabe von 2013, wird auch dieses Jahr nicht stattfinden.

Silvana Grellmann/ Archiv

Eigentlich hätte im vergangenen August in Mümliswil eine weitere Auflage der Guldentaler Messe durchgeführt werden sollen. Man freute sich sehr darauf, teilte der OK-Präsident Christoph Kamber damals mit, war doch die Messe aufgrund ihrer Aussteller damals besonders gut aufgestellt.

Doch bekanntlich wurde sie wegen der Coronmassnahmen abgesagt und um ein Jahr, auf diesen August 2021, verschoben. Jetzt wurde diese verschobene Ausgabe ganz abgesagt. OK-Präsident Christoph Kamber bedauert den Entscheid.

Drei Gewerbevereine, drei Gewebeschauen

Im Thal gibt es bis heute neben der Guldentaler Messe, die das letzte Mal 2013 in Mümliswil stattfand, noch die Balsthaler Gewerbeschau, die im Mai 2019 zuletzt durchgeführt wurde und die Gewerbeschau Thal (GAT) in Laupersdorf, das letzte Mal 2018 realisiert. Jeder der drei Thaler Gewerbevereine, Guldental, Balsthal und Thal, führt also seine eigene Gewerbeschau durch.

Sie haben mit einem Zeitplan vor einigen Jahren ihre Messetermine bis 2025 abgesprochen. Ob es denn Sinn mache, auf so engem Raum drei unterschiedliche Gewerbeschauen auszurichten, darüber wird bei den Mitgliedern immer wieder mal diskutiert.

Die nächste Gewerbeschau, die regulär wieder im Thal durchgeführt werden sollte, ist jene des Balsthaler Gewerbevereins 2022. Laut Daniel Christ, Präsident des Balsthaler Gewerbevereins, soll diese wie geplant im nächsten Frühjahr stattfinden. Aufgrund der ausserordentlichen Lage wird an der diesjährigen Generalversammlung darüber abgestimmt. «Und wenn die Mümliswiler dann auch noch mit dabei sind, umso besser.»

Diese müssten aber selbst entscheiden, ob es für sie Sinn mache oder nicht. Er persönlich würde es grundsätzlich begrüssen, wenn alle drei Thaler Gewerbevereine eine gemeinsame Gewerbeschau ausrichten würden. «Es wäre auch sinnvoll, wenn diese wie gewohnt im Balsthaler Moos durchgeführt würde. Die Infrastruktur und die Lage ist bestens geeignet dafür» Derzeit findet die Balsthaler Schau alle drei Jahre statt, ein Rhythmus, der für Christ ideal ist. «So sind immer noch genügend Personen der vergangenen Ausgabe am Ruder; man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden.»

Er selbst wird 2022 aber nicht mehr an vorderster Front mit dabei sein, denn er wird auf die kommende GV seinen Rücktritt als Gewerbevereinspräsident bekannt geben.

Eine Gewerbeschau mit Maskenpflicht?

Persönlich ist Christ der Meinung, dass es auch in Zukunft Gewerbeschauen geben wird. «Ich könnte mir aber auch andere Formen vorstellen, doch der direkte Kontakt zwischen Anbieter und Publikum wird sicher ein Antrieb für eine Messe bleiben. Deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass eine Gewerbeschau mit Maskenpflicht nicht durchführbar ist.»

Unter diesem Gesichtspunkt - so sagt er - wird sich im Spätsommer dieses Jahres auch entscheiden, ob die Balsthaler Gewerbeschau im Frühjahr 2022 stattfinden kann oder nicht. «Können sich Besucher und Aussteller nur mit Maske unterhalten, kann ich mir nicht vorstellen, dass dies eine erfolgreiche Ausstellung werden kann.»

«Wir führten unsere letzte GAT-Schau im Jahr 2018 sehr erfolgreich durch», erinnert sich der Präsident des Thaler Gewerbevereins, der Laupersdörfer Toni Rüegg. Die nächste GAT, die seit einiger Zeit aufgrund der guten Infrastruktur stets in Laupersdorf durchgeführt wird, ist für 2023 geplant. Auch Rüegg will zur kommenden Generalversammlung des Vereins sein Amt als Präsident weitergeben. «Ich stand zehn Jahre dem Verein vor und hoffe, wir können die GV physisch durchführen. Auch weil wir unser 25-jähriges Bestehen feiern können.»

Es gäbe auch in seinem Verein Stimmen, welche die Zukunft in einer gemeinsamen Gewerbeschau aller Thaler Gewerbevereine sehen. «Unser Vorstand hat beschlossen, an der GV den Mitgliedern die Frage nach dem Zusammengehen mit Balsthal zu stellen. Danach wissen wir mehr.» Rüegg ist aber zuversichtlich, dass die Gewerbeschau 2023 wie geplant noch in Laupersdorf durchgeführt wird. «Denn für eine gemeinsame Ausgabe 2022 in Balsthal, sind unsere Mitglieder noch nicht parat.»