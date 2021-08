Lädeli-Sterben in Thal und Gäu

Thal-Gäu Das Lädeli-sterben scheint gestoppt Noch in fast allen Gemeinden im Thal und Gäu sind die Dinge des täglichen Lebens erhältlich. Auch mit teils ungewöhnlichen Konzepten. Fränzi Zwahlen 10.08.2021, 05.00 Uhr

Ein typischer Dorfladen: Die Chesi und Metzg im Guldental, mitten im Dorf in Mümliswil.







Bruno Kissling

Lädeli-Sterben: ein Phänomen der heutigen, globalisierten Welt. Kleine Läden in den Dörfern verschwinden, grosse Einkaufszentren auf der grünen Wiese spriessen aus dem Boden und sind Publikumsmagnete. Insbesondere Randregionen wie das Thal leiden unter dem Lädelisterben - so sagt man zumindest. Kaum noch eine selbstständige Post- oder eine Bankfiliale sind in diesen Dörfern zu finden. Von Detailhändlern mit Spezial-Sortiment wie einem Elektrofachhändler oder Eisenwarengeschäft ganz zu schweigen. Doch ein genauerer Blick in die Gemeinden zeigt: Um sich mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, also Brot, Milch, Früchte, Gemüse oder auch Putzmittel und WC-Papier einzudecken, muss der Thaler nicht unbedingt sein Dorf verlassen. Ausser er lebt in Herbetswil (538 Einwohner). Dort existiert heute kein Lädeli mehr. Doch in Welschenrohr-Gänsbrunnen (1158 Einwohner) wird man in einer Volg-Filiale bedient und beim Brot- und Desserthaus Katharina bekommt man frisches Brot und Patisserie.

Laden ist wichtig für ein intaktes Dorfleben

In Aedermannsdorf (565 Einwohner)wird der schon seit langem existierende Dorfladen nach einem Besitzerwechsel weiter geführt. Einen Laden im Dorf zu halten, sieht man insbesondere in Aedermannsdorf als wichtig für ein intaktes Dorfleben an. So wichtig, dass die Gemeinde bei der Suche nach einem neuen Pächter behilflich war und finanziell den Laden mitträgt. Auch in Holderbank (650 Einwohner) kann man sich noch mit den Dingen des täglichen Bedarfs eindecken. Ein Denner-Satellit ist hier zu finden.

Mümliswil (2551 Einwohner) hat noch eine Coop-Filiale zu bieten und zudem die «Chesi und Metzg», in der traditionellerweise Milch und Käse angeboten wird. Doch hier ist auch das ganze weitere Lebensmittelangebot und Fleisch zu finden. Nicht zu vergessen ist in Mümliswil der Käseladen im Reckenkien, wo neben Käse ebenfalls die aller-wichtigsten Lebensmittel zu finden sind.

Ein richtiger Bäcker ist wieder im Dorf

Apropos Brot: Laupersdorf (1660 Einwohner) beheimatet einen traditionellen Dorfbäcker, den Thaler Beck, wo es frisches Brot und Patisserie gibt. Und das noch gar nicht lange: 2019 hat Familie Chondros den Betrieb übernommen. Daneben ist auch hier noch ein Denner-Satellit zu finden. In Matzendorf (1290 Einwohner) gibt es dank privater Initiative (wieder) eine Coop-Filiale und den Dorfmetzger Stübi. Am besten «ausgerüstet» sind die Balsthaler (5762 Einwohner). Hier gibt es Coop, Migros, Denner, aber auch noch den Fürobe-Beck und die Chäsi mit diversen Käsespezialitäten und dem üblichen Lebensmittelsortiment. Zudem sind hier noch eine Reihe Spezialgeschäfte zu finden.

Trotz Gäupark noch ein Metzger im Dorf

Im Gäu ist mit dem Gäupark in Egerkingen eben jenes Einkaufszentrum vorhanden, in dem alles unter einem Dach zu haben ist. Dennoch hat sich gerade in Egerkingen (3793 Einwohner) die Metzgerei Dadi GmbH und eine Coop-Filiale im Dorf erhalten. Kestenholz (1829 Einwohner) kann mit Bäckerei Bürgi, Spar-Filiale und Käserei Gäumilch eine ansehnliche Infrastruktur aufweisen.

Oensingen (6264 Einwohner) hat noch mit zwei Bäckereien: Gugelmann-Beck und Café Knaus mit Aussenfiliale im Mühlefeldzenter. Zudem gibt es hier Coop, Migros und Lidl, sowie eine Vielzahl weiterer Detailhändler. In Oberbuchsiten (2282 Einwohner) existiert ein Volg-Laden und die Bäckerei Cusumano. In Niederbuchsiten (1246 Einwohner) ist eine ungewöhnliche Laden-Kombination anzutreffen: Der Dorfladen von Markus Häfeli mit Café und Postagentur. Neuendorf (2246 Einwohner) kann mit einem Volg-Laden, der Metzgerei Wyss und dem Geschenkeladen «Gwundernase», in dem es auch Backwaren und ein Café gibt, aufwarten. In Härkingen (1638 Einwohner) gibt es noch die Metzgerei Bleicher und in Wolfwil (2307 Einwohner) bietet die Bäckerei Erni neben frischen Backwaren auch noch Lebensmittel des täglichen Bedarfs an.

Es fällt also auf, dass die Gäuer Gemeinden mit grösserer Einwohnerzahl im Verhältnis weniger Dorf-Läden aufweisen, als die Thaler. Der Hauptgrund wird hier der Einfluss des Einkaufscenters Gäupark sein. Zudem sind die Distanzen zwischen den Gäuer Dörfern geringer als jene im Thal und die Verbindungen mit öffentlichem Verkehr im Gäu intensiver.