Balsthal: Das Kornhaus war früher eine Seidenfabrik

Das Kornhaus war früher eine Seidenfabrik Bis 1901 produzierte man im markanten Gebäude in Balsthals Dorfkern Seidenfäden – und pflanzte Maulbeerbäume dafür an.

Belegschaft und Webteppich vom alten Kornhaus Balsthal, das im 19. Jahrhundert eine Seidenzwirnerei war. Archiv Bürgergemeinde Balsthal

Den heutigen Dorfplatz zwischen den Gasthäusern Kreuz, Kornhaus und Rössli nannte man während einiger Zeit «Fabrikplatz»: In der Zeit, als im Kornhaus maschinell Rohseidenfäden zu Seidenfäden zusammengezwirnt wurden. Die Wegbezeichnung Seidenbergweg im nördlichen Teil von Balsthal weist heute noch auf die Anfänge der Seidenfadenproduktion hin. Im Gebiet dieses Weges wurden um 1840 auf einer Fläche von 72 Aren Maulbeerbäume angepflanzt. Die Blätter dieser Bäume wurden für die Aufzucht der gefrässigen Raupen der Maulbeerseidenspinner, einer Schmetterlingsart, verwendet.

Die Raupe des Seidenspinners sondert bei der Verpuppung einen Doppelfaden aus Fibroin ab, der bis zu 3000 Meter lang werden kann. Davon kann man aber zur Gewinnung der echten Seide nur 300 bis 800 Meter brauchen. Die fehlerfreien Kokons werden eingesammelt und die darin enthaltenen Puppen durch Hitze abgetötet. Die Kokons werden danach so lange maschinell gebürstet, bis sich die freien Enden der Fäden in der Bürste verfangen haben. Je nach gewünschter Stärke des Fadens werden drei bis acht Kokons zusammen abgehaspelt.

Auch in Holderbank gab es Maulbeerbäume

In Balsthal betrieb zuerst ein Verein diese Art von Seidenfadengewinnung. Der Versuch scheiterte aber an den schlechten klimatischen Bedingungen für die Maulbeerbäume. Im Nachbardorf Holderbank wurden von 1780 bis 1842 ebenfalls Seidenspinnerraupen gezüchtet. Als Futter hatte man bis zu 500 Maulbeerbäume gepflanzt. Die Verarbeitung der Kokons war dann im Frauenkloster Solothurn vorgenommen worden. 1870 standen etwa 70 Webstühle in den Stuben der Holderbanker. Mit ihnen wurden farbige Seidenbänder gewoben, die für einen bescheidenen Lohn abgeliefert werden mussten.



Seidenbergweg in Balsthal Peter Wetzel / Solothurner Zeitung

Das markante Kornhaus mitten in Balsthals Dorfkern wurde 1790 nach Plänen von Paolo Antonio Pisoni gebaut und diente als Frucht- und Salzmagazin. 1858 kaufte der Holderbanker Josef Probst-Stirnemann das Kornhaus und gründete die Seidenzwirnerei Balsthal. Die Rohseide wurde nicht mehr selber produziert, sondern wurde von den Seidenherren in Basel geliefert. Das Geld für den Kauf und Ausbau des Betriebes erhielt Probst von der Basler Firma Merian-von der Mühll. Somit entstand eine gewisse Abhängigkeit, und bereits 1871 musste die Seidenzwirnerei von Probst Konkurs anmelden. Die Geldgeberin übernahm die Zwirnerei und führte sie vorerst selber weiter. Als Geschäftsführer wurde der Appenzeller Johann Ulrich Tobler-Schläpfer eingesetzt, der 1824 die Zwirnerei kaufte. Nach seinem Tod führte seine Frau Emilie den Betrieb weiter, bis ihr Sohn Johann Ulrich ins Geschäft einstieg. Nach anfänglichen Erfolgen verlor der junge Tobler seine Eigenständigkeit. Nach dem Hinschied seiner Mutter im Alter von 61 Jahren liess ihr Sohn die Fabrik versteigern. Am 19. Oktober 1901 endete das Kapitel Seidenindustrie in Balsthal.



Das Kornhaus in Balsthal.

Hanspeter Baertschi

Frauen und Kinder waren begehrte Arbeitskräfte

Die Seidenzwirnerei schuf schon zu Beginn der Firmengründung willkommene Arbeitsplätze. In der lokalen Presse wurden mit Inseraten geübte Arbeiterinnen als Winderinnen und Kinder von 10 bis 15 Jahren zum Seidenputzen an der Putzmaschine gesucht. Aus einigen Inseraten ging hervor, dass die angestellten Arbeiterinnen zu miserablen Löhnen – und das während zwölf Stunden täglich – arbeiten mussten. Nach der Versteigerung der Zwirnerei verloren viele jungen Frauen ihre Stelle. Viele fanden aber zu dieser Zeit eine neue Anstellung in der aufstrebenden Balsthaler Papierfabrik.

Die Seidenfabrik im ehemaligen Kornhaus wurde abgelöst durch eine Möbelfabrik, nämlich durch die Möbelhandlung und -schreinerei Wyler. Der Fabrikplatz diente dann während Jahrzehnten als Parkplatz und entwickelte sich erst im Zusammenhang mit verschiedenen Nutzungsänderungen der Gebäude und der neuen Platzgestaltung zum heutigen Dorfplatz, der sich sehen lassen kann.

