Thal-Gäu Ab ins Wasser: Auf diese Saison hoffen die Badis in Balsthal und Egerkingen Die Schwimmbäder Balsthal und Egerkingen öffnen ihre Türen in diesen Tagen. Das Wetter ist schon mal besser als es letztes Jahr oft war. «Ich hoffe, dass wieder mehr Leute ins Schwimmbad kommen», sagt denn auch die Leiterin der Balsthaler Badi. Enya Kopp Jetzt kommentieren 11.05.2022, 14.00 Uhr

Noch ist es ruhig in den Schwimmbädern im Thal-Gäu. Im Bild: Egerkingen. Bruno Kissling

Der Frühling neigt sich nun langsam dem Ende zu und die Temperaturen sind diese Woche mächtig nach oben geklettert. Bald schon öffnen die Badis ihre Türen wieder. Nun bleibt die Frage: Gibt es etwas Neues in den Schwimmbädern im Thal und im Gäu?

In Egerkingen geht die Saison am 15. Mai los. Spezielle Neuerungen seien keine vorgesehen, meint Markus Thommen, Leiter des Schwimmbads Mühlematt. Definitive Veranstaltungen seien noch nicht genau vorhanden. Ob es wieder Schwimmkurse oder das Vollmondschwimmen geben wird, komme während der Saison heraus.

Schwimmbad Mühlematt, Egerkingen. Bruno Kissling

Für die neue Saison wünsche er sich besseres Wetter. Dies würde auch die Besucherzahlen wieder zum Steigen bringen, dessen ist sich Thommen sicher. «Ich denke nicht, dass es im vergangenen Jahr noch mit Corona zu tun hatte, dass wir weniger Leute hatten», sagt er weiter. An schönen Tagen seien die Zahlen beinahe gleich wie in normalen Jahren gewesen.

Eine unfallfreie Badisaison – das wünscht man sich in Balsthal

Neue Attraktionen gebe es in diesem Jahr keine, erzählt auch Ursula Nufer, die Leiterin des Schwimmbads Moos in Balsthal. Am 12. Mai öffnen sie ihre Tore. Und dann geht sie los, die Badisaison 2022. Nufer hoffe auf eine normale Saison, nicht so wie während der Pandemie. «Ich hoffe, dass wieder mehr Leute ins Schwimmbad kommen», sagt sie.

Schwimmbad Moos, Balsthal. Bruno Kissling

Bei vielen Gästen kann es auch zu Unfällen kommen. Eine unfallfreie Saison würde ihr jedoch besser gefallen. Beeinflussen könne man dies leider nicht, genauso wie das Wetter. Einen Sommer wie den letzten wünsche sie sich nicht. «Ich hoffe, das Wetter wird besser», sagt sie abschliessend.

