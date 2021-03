Thal Eine Region kämpft gegen Windpärke - seit zehn Jahren Der Kanton Solothurn will erneuerbare Energien fördern. Zur Diskussion stehen auch drei Standorte im Thal. Doch die Region leistet Widerstand. Wie sieht der aktuelle Zwischenstand aus? Rahel Bühler 10.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2010 hat der Kanton Solothurn drei mögliche Standorte für Windpärke im Thal festgelegt: Einer davon ist die Schwängimatt zwischen Balsthal und Laupersdorf. Bruno Kissling

Marcel Allemann ist enttäuscht: «Wenn ich dem Gesamtregierungsrat einen Brief schreibe, hätte ich schon gerne eine Antwort.» Allemann ist Gemeindepräsident von Matzendorf und Präsident des Vereins Thaler Landschaft ohne Windräder. Was ist geschehen?

Die Geschichte von möglichen Windparks im Thal geht mehr als ein Jahrzehnt zurück:

2008: Kanton Solothurn führt eine Studie, durch bei der er das Potenzial für Windenergie untersucht. Er findet auch drei Standorte im Thal. Der Verein Region Thal beantragt, sie nicht im Richtplan einzutragen.

2010: Der neue Richtplan tritt in Kraft. Mit den drei Thaler Standorten. 2014: Marcel Allemann und weitere Vertreter aus dem Thal gründen den Verein Thaler Landschaft ohne Windräder. Der Kanton arbeitet das kantonale Energiekonzept

2014 aus. Er setzt sich zum Ziel, bis 2035 160 Gigawattstunden Strom durch Windenergie zu produzieren.

2015: Der Gemeinderat Laupersdorf entscheidet: Es gibt vorläufig keinen Windpark auf der Schwängimatt.

2018: Der Kanton entwickelt die «Strategie Natur und Umwelt 2030+».

Der Kanton Solothurn möchte die Windkraft im Kanton fördern. An mehreren Orten sollen Windparks entstehen. Ein Windpark definiert der Kanton als eine Anlage mit drei Windrädern. Dazu zieht er auch drei Standorte im Thal in Betracht: die Schwängimatt (Gemeindegebiet von Balsthal und Lauperdorf), den Scheltenpass (Gemeindegebiet von Aedermannsdorf und Beinwil) und den Passwang (Gemeindegebiet von Mümliswil-Ramiswil und Beinwil).

Seit 2010 sind diese drei Gebiete im kantonalen Richtplan erwähnt. Was heisst das? Der Richtplan ist das zentrale Instrument für die Steuerung der räumlichen Entwicklung im Kanton Solothurn. Eingeteilt ist er in drei Kategorien: In der Stufe «Vororientierung» befinden sich Projekte, die noch sehr unkonkret sind. In der Stufe «Zwischenergebnis» stehen Projekte, für die schon Abklärungen, etwa zur Erschliessung, getroffen wurden, aber noch nicht alle. Die dritte Stufe ist die «Festsetzung». Dort befinden sich all jene Projekte, für die schon alle strategischen Abklärungen abgeschlossen sind.

Die Thaler Gemeindepräsidenten haben einen Brief geschrieben

Die Standorte Schwängimatt und Scheltenpass sind in diesem Richtplan seit 2010 festgesetzt. Das heisst, die Abklärungen dazu sind abgeschlossen und der Kanton findet, das seien gute Standorte für Windpärke. Das bestätigt Markus Schmid vom Amt für Raumplanung. Der dritte Standort Passwang befindet sich in der Stufe «Zwischenergebnis» drin. «Dort sind noch nicht alle Vorabklärungen erfolgt.»

Rollen demnach auf der Schwängimatt und dem Scheltenpass bald die Bagger auf? Nein. «Die Gemeinden müssen die konkreten Planungen auslösen. Solange sie das nicht tun, bleiben die Standorte zwar im Richtplan bestehen, konkret umgesetzt wird aber nichts», erklärt Schmid.

Ein weiterer potenzieller Standort ist das Gebiet um den Scheltenpass oberhalb von Aedermannsdorf.

Bruno Kissling / Archiv

Dass eine der Standortgemeinden eine Planung eines solchen Windparks in Auftrag gibt, dürfte unwahrscheinlich sein. Das zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher: Im ganzen Thal gab es immer wieder Widerstand gegen die geplanten Windparks. 2014 haben Windparkgegner, darunter Allemann, gar einen eigenen Verein gegründet. Lange ist das Dossier nun auch stillgestanden. Letztes Jahr haben die Windparkgegner dann Aufwind erhalten: Der Kanton legte einen weiteren Windpark in Wisen im Niederamt fest. «Es fehlten vertiefte Abklärungen, vor allem punkto Erschliessung. Deshalb wird er wieder aus dem Richtplan entfernt», erklärt Brigitte Schelble, ebenfalls vom Amt für Raumplanung.

Diese Steilvorlage wollen die Thaler Gemeinden im Mai 2020 nutzen: Kurt Bloch, Gemeindepräsident von Mümliswil-Ramiswil und Vorsitzender der Gemeindepräsidentenkonferenz Thal und Bruno Born, Präsident des Vereins Region Thal schreiben dem Regierungsrat im Mai 2020 einen Brief. Sie beauftragen, die drei Thaler Standorte ebenfalls aus dem Richtplan zu entfernen. Diesen Brief haben alle Thaler Gemeindepräsidien unterzeichnet. Marcel Allemann ist einer davon: «Wir sind für nachhaltigen Strom. Aber Windpärke im Thal rentieren nicht ohne Subventionen.» Den Thalern geht es aber primär um etwas anders: «Wir stehen zu unserer Landschaft und wollen sie nicht kaputt machen.»

Bloch und Born argumentieren in besagtem Brief auch mit der «Strategie Natur und Landschaft 2030+». Der Kanton hat sie 2018 veröffentlicht. Sie will im Wesentlichen das Solothurner Natur- und Landschaftserbe für die kommenden Generationen erhalten. Für die Thaler steht diese Strategie im Widerspruch mit den geplanten Windpärken in ihrem Bezirk: «Der Verein Region Thal ist der Ansicht, dass die im Strategiepapier postulierten Ziele zwangsläufig dazu führen, die Jurahöhen vor den Folgen der Windindustrie zu verschonen. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre unseres Erachtens mit der Strategie ein weiterer schöner Papiertiger geboren worden», steht im Brief.

Die Regierung hält weiter am Richtplan fest

Die Antwort des Regierungsrats folgt im August: An der Ausgangslage habe sich gegenüber von 2010, als die drei Standorte in den Richtplan aufgenommen wurden, nichts verändert. Die geplanten Windpärke stünden nicht im Widerspruch zur Naturstrategie. Der Unterschied zu Wisen sei, dass dort keine umfassenden Abklärungen durchgeführt wurden. Die erneuerbaren Energien, und damit die Windenergie, haben mit dem revidierten Energiegesetz, das seit 2018 in Kraft ist, an Bedeutung gewonnen. Kurzum: Der Kanton hält an den festgelegten Gebieten fest und lehnt den Antrag ab.

Allemann gibt sich kämpferisch: Er schreibt nochmals einen Brief an den Regierungsrat. Diesmal im Namen des Vereins Thaler Landschaften ohne Windräder: «Wir sind von der Antwort des Regierungsrat enttäuscht. Zu denken gibt uns insbesondere die Ausklammerung der Strategie Natur und Landschaft 2030+ für die Windindustrie-Planung.» Und weiter: «Es darf nicht sein, dass in Sachen Richtplananpassung das letzte Wort schon gesprochen ist. Wir hoffen, mit dem Regierungsrat im Gespräch bleiben zu können.»

Bis jetzt scheint das letzte Wort jedoch gesprochen zu sein. Bisher hat er noch keine Antwort auf seinen im Oktober abgeschickten Brief erhalten, sagt Allemann. Das sei schon schade. «Es kann doch nicht sein, dass man die Meinung einer ganzen Region einfach wegwischt.» Der Regierungsrat hat Allemanns Brief laut Bernardo Albisetti, Sekretär des Bau- und Justizdepartements, zur Kenntnis genommen. «Gegenüber dem ersten Schreiben des Kantons hat sich aber nichts geändert.» Aus dem Brief habe der Rat keine unmittelbaren Forderungen abgeleitet. Daher drängte sich eine Antwort nicht auf. Dies auch, weil keine direkten Planungsschritte zu Windpärke im Thal anstehen.

Der dritte mögliche Standort ist das Gebiet um den Passwang zwischen Mümliswil-Ramiswil und Beinwil. Bruno Kissling / Archiv

Allemann und der Verein wollen hingegen nicht locker lassen. «Der Kanton soll endlich einsehen: Windpärke im Thal sind weder wirtschaftlich noch umwelttechnisch eine gute Idee.»

Könnte sich der Kanton denn einfach über die Haltung der Gemeinden wegsetzen? Schelble vom Amt für Raumplanung sagt: «Der Kanton wird keine Planung durchsetzen. Planungsbehörde ist der Gemeinderat der Standortgemeinde.»