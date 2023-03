Oensingen: Tanzgruppe "Next Step" nimmt an SRF-Talentshow ein

Die jungen Tänzerinnen aus der Gruppe «Next Step» der Dance Art Academy in Oensingen nehmen am 11. März an der SRF-Talentshow teil. Wir haben die Gruppe beim Training besucht und mit Denise Baumgartner, der Inhaberin der Tanzschule, geredet.

Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr