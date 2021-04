Tag des Buches Wie wichtig ist die Rolle von kleinen Bibliotheken in den Solothurner Gemeinden? Am Freitag ist der internationale Tag des Buches und da rücken Gedanken an Bibliotheken in den Vordergrund. Eine Nachfrage bei den Gemeinde- und Schulbibliotheken in Oensingen und Laupersdorf. Andri Morrissey 23.04.2021, 05.00 Uhr

Regula Bader führt die Bibliothek in Laupersdorf. Patrick Luethy

Trotz des Wachstums des Internets als Recherchewerkzeug: Eine Welt ohne Bücher scheint für viele unvollstellbar. «Harry Potter», «Tribute von Panem», «Twilight». Obwohl man diese in jedem Bücherladen beziehen kann, sind Schulbibliotheken oftmals, vor allem für viele Schülerinnen und Schüler, der erste Kontakt mit der Welt der Literatur. Zwei solche Bibliotheken sind die Schul- und Gemeindebibliotheken in Oensingen und Laupersdorf.

Die Bibliothek Laupersdorf existiert schon seit 32 Jahren. Coronabedingt und weil Schulferien sind, hat die Bibliothek reduziert und hauptsächlich am Nachmittag offen. Trotzdem ist die Besucherschaft der Bibliothek nicht verschwunden: «Es gibt viele Menschen, die froh sind, dass wir offen haben», sagt Regula Bader, Bibliothekarin in Laupersdorf. Laut Bader sind die Ausleihzahlen in der Bibliothek aber leicht zurückgegangen.

Regula Bader bei der Arbeit. Patrick Luethy

Stammkunden der Bibliothek Laupersdorf liessen sich aber nicht aufhalten, trotz der anhaltenden Pandemie. Derzeit sind nur sieben Menschen in der Bibliothek zugelassen und die Öffnungszeiten des Hauses sind manchmal unregelmässig. Bader sagt, dies habe auch schon zu Stau geführt.

Mehr elektronische Medien in der Bibliothek Oensingen

Die Gemeinde Oensingen hat eine eigene Bibliothek, mit einer breiten Auswahl an elektronischen Medien. Während die Bibliothek Laupersdorf bei gewöhnlichen gedruckten Medien bleiben will, ist die Bibliothek in Oensingen ein wenig stärker auf elektronische Medien fokussiert. Auch ist die Auswahl der Oensinger Bibliothek grösser, denn während die Bibliothek in Laupersdorf 7500 Bücher und Hörbücher anbietet, hat die Gemeindebibliothek in Oensingen eine Auswahl von 16'500 verschieden Medien. Unter anderem auch E-Bücher und DVDs.

Christine Bobst von der Gemeindebibliothek Oensingen ist davon überzeugt, dass das Angebot der Bibliothek in der Gemeinde gut ankommt. Die Aboabschlüsse sind sogar gestiegen.

«So wie wir Rückmeldungen bekommen, ist das ein sehr geschätztes Angebot. Wir merken auch, Corona hat Änderungen eingeleitet. Wir haben eher mehr zu tun als auch schon.»

Die Hauptkunden in Oensingen sind vor allem Familien, die zusammen in die Bibliothek kommen, teilweise auch von ausserhalb der Gemeinde. «Dafür haben wir weniger Sachbücher. Wir sind auch immer offen für Kundenwünsche», sagt Bobst.

Regula Bader erzählt über das Sortiment der Bibliothek Laupersdorf und über die Wichtigkeit des Lesens. Andri Morrissey

Junge Menschen holen ihre Informationen vermehrt im Internet

Das Internet habe aber einen Einfluss auf die Bibliotheken, sagt Bader. Zwar würden sie immer noch wahrgenommen werden, jedoch sei es bemerkbar, dass sie nicht mehr die erste Anspruchsstelle sind auf der Suche nach Informationen. «Ich merke, früher hat man viele Sachbücher oder Lexiken ausgeliehen, und das fällt jetzt immer mehr aus. Die Jungen holen ihre Informationen jetzt im Internet», sagt Regula Bader. Auch in Oensingen ist, trotz angeblich grossem Interesse aus der Bevölkerung, einen Rückgang an Besuchern nachzuweisen. «Seit 13 Jahren ist es stetig zurückgegangen, bei den Abos und bei den Ausleihen. Es ist jetzt wieder gestiegen, wohl wegen Corona», sagt Christine Bobst.

Beide Bibliotheken wollen darum vor allem mehr junge Menschen anlocken und haben unterschiedliche Strategien dafür entwickelt.

«Vor vier Jahren haben wir eine neue Jugendecke eingerichtet. Bücher haben wir dort nach Themen anstatt nach Autoren gegliedert. Im ersten Jahr hatten wir dann tatsächlich mehr Jugendliche, aber jetzt ist das ein bisschen abgeflacht.»

Christine Bobst sieht eine gezielte Aktion, um Jugendliche anzulocken, als unnötig. Sie schlägt vor, Jugendliche in die Bibliothek mitzunehmen. «Oft bleiben sie stehen, weil sie sich in einem Buch verfangen. Ich glaube, da braucht man gar niemanden zu überreden.»

In Laupersdorf gibt es keine E-Books

Wie eine gewöhnliche Bibliothek in zehn Jahren aussehen könnte? Ein Schwerpunkt liege bei den elektronischen Medien wie E-Books, sagt Bobst. Diese sind in Oensingen im Katalog, in Laupersdorf aber nicht. «Die E-Books spielen im Allgemeinen eine grosse Rolle, aber in Laupersdorf spüren wir das nicht so», sagt Regula Badern und ergänzt. «Bei uns schätzen die Menschen das Buch weiterhin.»

Die Auswahl in der Bibliothek Laupersdorf. Patrick Luethy

Zum Schluss stellt sich die Frage: Warum sollten Menschen mehr Zeit in Bibliotheken verbringen? Regula Bader betont, dass es wie «ein Eintauchen in eine andere Welt» sei. «Man kommt zur Ruhe mit einem Buch in der Hand. Man kann den Alltag vergessen. Es ist wie im Kino, nur kann ich mir die Bilder selber machen.» Bobst nennt auch die Wichtigkeit, dass so viele Geschichten und Informationen an einem Ort zu finden sind. Eine Bibliothek sei ein «Umschlagplatz des Wissens», sagt sie.