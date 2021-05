Tag der Hebamme Trotz hoher Belastung und ständiger Erreichbarkeit: Sie sind Hebammen mit Leib und Seele Zum Tag der Hebamme sprechen Susanne Kunz aus Oensingen und Priska Meier aus Kestenholz über die Herausforderungen ihres Berufes und welche positiven Effekte die Coronapandemie auf das Stillen hat. Rahel Bühler 05.05.2021, 05.00 Uhr

Susanne Kunz (links) ist seit 17 Jahren freiberufliche Hebamme. Priska Meier (rechts) seit einem. Bruno Kissling

Das Smartphone ist der ständige Begleiter von Priska Meier aus Kestenholz und Susanne Kunz aus Oensingen. Sie sind immer erreichbar für ihre Patientinnen. Sie sind freiberufliche Hebammen. Beide arbeiten zudem in einem kleinen Pensum an zwei Spitälern in der Nordwestschweiz. Sie helfen einander bei Fragen, machen gegenseitig Ferienvertretungen. Zum heutigen Tag der Hebammen unterhalten sie sich an Meiers Küchentisch in Kestenholz.

Kunz ist seit 17 Jahren freiberuflich tätig. Meier seit einem. Beide haben sich im gleichen Alter dafür entschieden. «Damals hatte ich schon 20 Jahre 100 Prozent als Hebamme im Spital gearbeitet. Es war für mich der richtige Moment, um etwas anderes zu sehen», sagt Kunz. Heute ist sie 59 Jahre alt. Meier berichtet ähnliches: «Vor einem Jahr fragte ich mich: Warum habe ich die Herausforderung als freiberufliche Hebamme nicht schon früher gewagt?»

Damit hat Meier den Wechsel zu einer Zeit vollzogen, die von Veränderungen stark geprägt ist. Corona hat auch die Arbeit der Hebamme durchgeschüttelt. «Geburtsvorbereitungskurse machen wir zum Teil online. Die Schwangeren turnen vor dem PC mit», sagt Kunz. Wenn eine Klientin an Corona erkrankt ist und die physische Kontrolle nicht dringend ist, gibt es Videobesprechungen. «Um eine Naht bei einem Kaiserschnitt zu überprüfen, muss ich jedoch vor Ort sein.» Da steigen sie in Vollmontur: Schürze, Maske, zwei Paar Handschuhe.

«Wir merken ein Ohnmachtsgefühl bei unseren Frauen. Viele fragen, ob es sicher ist, im Spital zu gebären oder eine Hausgeburt zu bevorzugen sei»,

erzählt Meier. Die Pandemie führe aber auch zu weniger überfüllten Spitalzimmer, weniger Leute, die sich in die Angelegenheiten der frischgebackenen Eltern einmischen und Babys, die sich jetzt besser stillen lassen. Grundsätzlich habe die Arbeit für die Hebammen zugenommen, sind sich die beiden Gäuerinnen einig: «Pro Wöchnerin im Spital ist nur eine Besuchsperson pro Tag zugelassen. Hat die Frau zwei andere Kinder zu Hause, können diese ihr Geschwisterchen nicht besuchen.» Die Wöchnerinnen gehen früher aus dem Krankenhaus nach Hause. Dort kümmert sich dann die Hebamme um die Anliegen der jungen Eltern.

Heute ist die Lehre einem Bachelorstudium gewichen

Kunz hat in den 1980er-Jahren eine dreijährige Lehre zur Hebamme gemacht. «Ich wollte mit 14 schon Hebamme werden.» Meier war zuerst Hauswirtschaftslehrerin, habe aber immer gewusst, sie gehöre ins Spital. Nach ein paar Jahren Schule geben, hat auch sie die Ausbildung zur Hebamme absolviert. Heute ist die Lehre einem Bachelorstudium gewichen.

Woher das Interesse, das Feuer für den Hebammenjob komme?

«Ich schätze die ganzheitliche Arbeit mit den Frauen und den Kindern. Kinderkrankenschwester wäre nichts für mich»,

sagt Kunz. Man begleite Menschen in einer besonderen Zeit in ihrem Leben, dann, wenn sie zu Familien werden. «Der Job ist sehr abwechslungsreich. Ich weiss nie, was mich am nächsten Tag erwartet», ergänzt Meier.

Im Spital sind die Arbeitszeiten geregelt. Hebammen arbeiten nach Dienstplan: führen Sprechstunden durch, kümmern sich um die Geburten und um Mutter und Neugeborenes nach der Geburt. Die Arbeit als freischaffende Hebamme ist unvorhersehbar: Vor der Geburt gehören Vorbereitungskurse, Schwangerschaftskontrollen und viel Beratung dazu. Nach der Geburt zeigt sie der Mutter, wie man wickelt, stillt und berät sie bei allfälligen Geburtsverletzungen. Meier: «Ein Grossteil unserer freiberuflichen Arbeit ist informieren und beistehen.» Dazu kommen Rückbildungskurse und Babymassagen nach der Geburt. Geregelte Arbeitszeiten gibt es nicht. «Wenn eine Mutter nachts ihr Baby nicht beruhigen kann, rücken wir aus», sagt Kunz. Auf Französisch heisst Hebamme übrigens la sage-femme – die weise Frau.

Hebammen begleiten werdende Mütter, Gebärende, Neugeborene und ihre Familien. Das ist nicht immer nur schön: «Wenn beim Kind eine Fehlbildung oder ein genetischer Defekt diagnostiziert wurde und sich die Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden», sagt Kunz. «Oder wenn ein Kind tot geboren wird», ergänzt Meier. Haben die beiden Frauen vorher fröhlich über ihren Job geplaudert, werden die Gesichtszüge nun nachdenklicher, die Stimmen ruhiger. In diesen Momenten gehöre es zum Job, die Eltern in dieser schwierigen Zeit zu beraten und zu begleiten.

Bei der Frage nach den schönen Geschichten hellen sich die Minen schlagartig wieder auf. Kunz erzählt eine Anekdote von einem Einsatz auf einem Bauernhof im Tiefschnee. Mitten in der Nacht blieb sie auf einer Passtrasse stecken. Der Kindsvater musste sie mit seinem Allrad-Auto befreien. Bei der Patientin angekommen, schneite es weiter. Nach der Kontrolle warteten sie bei einer Tasse warmer Schoggi auf dem Kachelofen darauf, bis sie wieder nach Hause fahren konnte und durch eine halb offene Stalltür streckten ein paar Ziegen den Kopf herein.

Auch Hebammen unterstehen der Schweigepflicht

Wie nehmen die Hebammen denn selbst Abstand? «Mir hilft der Arbeitsweg enorm. Ich höre immer Radio», sagt Meier. «Wenn ich zu Hause bin, bin ich dort.» Kunz nickt. Von konkreten Fällen erzählen dürfen Hebammen nichts. Schweigepflicht. Deshalb sind auch in diesem Artikel keine konkreten Beispiele oder Spitäler genannt. «Eines ist klar: Die Familie oder der Partner tragen diesen Beruf mit», weiss Kunz. Theoretisch liesse sie das Handy nachts ausgeschaltet.

«Aber das kann ich nicht. Das ist mein Beruf.»

Auch Meier sagt, sie habe schon manchen Fussballmatch oder Konzert der Kinder verpasst. Tauschen würden beide nicht. Diese Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Sie seien mit Leib und Seele Hebammen.