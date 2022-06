Swissskills: Die Schreiner Nationalmannschaft war in Mümliswil

SwissSkills Junge Schreiner zeigen in Mümliswil ihr Können Am vergangenen Samstag fand im Rahmen der SwissSkills bei der Glaeser AG in Mümliswil der erste Wettkampf der Schreiner-Nationalmannschaft statt. Fränzi Zwahlen 15.06.2022, 05.00 Uhr

Die Schreiner Nationalmannschaft zeigt an einem Wettbewerb bei der Glaeser Mümliswil AG, was sie kann. Zvg / Solothurner Zeitung

Auf dem Weg an die WorldSkills, der Berufsweltmeisterschaften, massen sich die acht besten Schreiner und eine Schreinerin am vergangenen Samstag in Mümliswil. Gearbeitet wurde bei der Glaeser AG. Das Qualifikationsverfahren für die Weltmeisterschaft 2024 in Lyon besteht aus drei Wettkämpfen, welche in verschiedenen Schreinereien ausgetragen werden.

Welche zwei Nachwuchstalente dann an den WorldSkills die Schweiz repräsentieren entscheidet sich endgültig an den diesjährigen SwissSkills, an den Berufsschweizermeisterschaften im Herbst in Bern.

In den Räumlichkeiten der Glaeser Mümliswil AG fand nun der erste Vergleich der Nationalmannschaft statt. Während 6,5 Stunden flogen die Späne, danach wurden die Fragmente bewertet und die Rangliste erstellt.

Lehrlingsausbildung ist die Zukunft

Zahlreich erschienenes Publikum konnte das Geschehen aus nächster Nähe beobachten und feuerte die konzentriert arbeitenden jungen Kollegen beherzt an. Erstaunlich war, auf welchem Niveau die Teilnehmenden in ihren jungen Jahren bereits arbeiten und mit wie viel Weitsicht und Kreativität die Aufgabe gelöst wurde.

Peter Jakob, der Geschäftsleiter der Glaeser AG zeigte sich sehr erfreut, diesen Wettbewerb ins Guldental holen zu können. «Vor Jahren konnte einer unserer Lehrlinge bei den SwissSkills teilnehmen. So haben wir Kontakte geknüpft und dabei erkannt, wie wichtig es ist, diese Berufsmeisterschaften zu unterstützen. Die Lehrlingsausbildung ist die Zukunft unseres Berufes», so Jakob. Seinem Betrieb sei die Berufsausbildung sehr wichtig, betont Jakob weiter, obwohl dies auch einen grösseren Arbeitsaufwand bedeute.

Um den jungen Berufskollegen am Wettbewerb einwandfreie Arbeitsbedingungen zu bieten, habe seine Belegschaft die Arbeitsplätze entsprechend ausgerüstet und bereitgemacht. «Das taten wir natürlich sehr gerne, denn auch für unsere Mitarbeitenden war es spannend, die jungen Kollegen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe zu beobachten».