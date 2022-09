Edgar Kupper kritisiert Vergabe von Swisslos Fonds Geld

Swisslos-Fonds «Es ist unverständlich»: Laupersdörfer Kantonsrat kritisiert Regierung für Wisent-Unterstützung Kantonsrat Edgar Kupper, Laupersdorf gefällt Verteilung von Swisslos-Fonds-Gelder nicht. Er reichte im Kantonsrat die Interpellation «Fragwürdige Verteilung von Swisslos-Fonds-Geld» ein. Fränzi Zwahlen 1 Kommentar 23.09.2022, 05.00 Uhr

Dem Verein Wisent-Thal wurde vom Regierungsrat 100000 Franken aus dem Swisslos-Fonds gesprochen. Patrick Lüthy

Am 16. August hat die Solothurner Regierung dem Projekt «Wisent Thal» 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. Dieses Geld soll explizit für wissenschaftliche Abklärungen genutzt werden, heisst es im Regierungsratsbeschluss.

Die Ausschüttung dieser Summe aus dem Swisslos-Fonds verärgert den Wisent-Gegner und Kantonsrat Edgar Kupper (die Mitte), gleichzeitig Gemeindepräsident von Laupersdorf. So reichte er anlässlich der vergangenen Kantonsratssession am 14. September eine Interpellation mit dem Titel «Fragwürdige Verteilung von Lotteriefondsgeldern» ein.

Edgar Kupper kritisiert die Vergabe von Swisslos-Fonds Geldern. Hanspeter Bärtschi

Er hinterfragt darin die Summe, welche Wisent-Thal für die wissenschaftliche Aufarbeitung des Ansiedlungsversuchs erhalte und meint:

«Wisent Thal erhält schon von verschiedenen Stiftungen Gelder. Ist es dann nötig, nochmals 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds hinterher zu schieben?»

In seiner Interpellation will er Antworten von der Regierung auf die Fragen: «Welche Stellen waren in den Entscheidungsprozess involviert und nach welchem Regulativ wurde die Höhe des Beitrages definiert? Welche Forderungen stellt der Regierungsrat an Wisent Thal bezüglich der wissenschaftlichen Untersuchung? Welche Amtsstellen und Personen begleiten die wissenschaftliche Untersuchung?»

Wann A-fonds-perdu-Beitrag, wann Defizitdeckung?

Kupper ärgert sich über die Ausschüttung der 100'000 Franken vor allem auch deshalb, weil dem am Wochenende in Laupersdorf stattfindenden Zentralschweizerischen Jungtambouren- und -pfeiferfest von den Verantwortlichen des Swisslos-Fonds nur eine Defizitdeckungsgarantie nach Vorlage einer Abrechnung zugesprochen wurden.

Die grosse ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder des Tambourenvereins Laupersdorf zum Zentralschweizerischen Tambouren- und Pfeiferfest sollte besser unterstützt werden, meint Edgar Kupper. Zvg

Er schreibt in der Interpellation:

«Es ist unverständlich, dass für gewisse eingereichte Gesuche A-fonds-perdu-Beiträge oder Projektbeiträge, aber für andere nur Defizitgarantien gesprochen werden.»

Bei Defizitgarantien würden die oft sehr grossen freiwilligen und unentgeltlichen Leistungen von Vereinsmitgliedern nicht honoriert und die Organisatoren oder Dorfvereine im Regen stehen gelassen.

Gleichbehandlung aller Bedürfnisse ist schwierig

Kupper sagt darüber hinaus: «Natürlich beschäftigt mich als Laupersdörfer diese Handhabung besonders auch im Hinblick auf das grosse Fest in unserem Dorf. Ebenfalls werde ich als Kantonsrat immer wieder auch von anderen Veranstaltern auf die ungerechte Verteilung von Swisslos-Fonds-Geldern angesprochen. Ich weiss, es ist schwierig, bei Geldverteilungen allen Ansprüchen gerecht zu werden und alle gleich zu behandeln. Eine Anpassung des Regulativs drängt sich aber auf.»

Drei der bereits ausgesuchten Wisente für Wisent-Projekt Thal. Bruno Kissling

Kupper schlägt neue Lösung vor

Und er hat auch einen Vorschlag dazu: «Man könnte A-fonds-perdu-Beiträge je nach Bedeutung eines Anlasses – ob lokal, regional, überregional oder national – bestimmen. Diese könnten sich auch noch an den zu erwartenden Zuschauern, an der Teilnehmerzahl der Aktiven oder anderen Gegebenheiten richten.

«Die Eckwerte müssen neu definiert werden und der neue Verteilmechanismus soll die Defizitdeckung ablösen.»

Jede Gemeinde verfüge über solche oder ähnliche Reglemente, die Vereins- oder Sponsorbeiträge betreffen. «Wichtig ist aus meiner Sicht die kulturelle Bedeutung für ein Dorf, eine Region und die Gemeinnützigkeit.»

