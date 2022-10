Herbetswil: Forststudierende aus Japan besuchen Thaler Wald

Studienaustausch Ein Austausch der etwas anderen Art: Japanische Forststudierende besuchen den Thaler Wald Derzeit verbringen japanische Forststudierende der Nara Forester Academy eine Woche in der Schweiz und haben dabei auch den Wald in Herbetswil besucht. Den Austausch aufgegleist hat die Forstschule Lyss. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Schokolade, Berge, Käse. Das sind Dinge, die man mit der Schweiz verbindet. In Japan ist die Schweiz auch dafür bekannt, ein nachhaltiges System zu haben, wie man den Wald bewirtschaftet. Zumindest in der Präfektur Nara, die auf Japans Hauptinsel Honshu liegt. Denn diese Woche waren 15 Forststudierende von dort in der Schweiz zu Gast. Ausgerüstet mit weissen Helmen, Handys und Notizblöcken, erkunden sie den Thaler Wald.

Die Präfektur (vergleichbar mit einem Kanton) Nara ist ungefähr gleich gross wie der Kanton Bern, allerdings etwas dichter besiedelt. Dem Gouverneur dieser japanischen Region ist es ein Anliegen, die Wälder in seinem Hoheitsgebiet nachhaltiger zu bewirtschaften. So liess er in den vergangenen vier Jahren eine Schule aufbauen, die sich der nachhaltigen Waldpflege widmet, die Nara Forester Academy.

Alan Kocher hat die Forstschule Lyss 18 Jahre geleitet. Bruno Kissling

Der Kontakt kam 2016 zu Stande

Mittendrin: der Japaner Yuichiro Soma und der Schweizer Alan Kocher. Letzter ist in der Schweizer Försterwelt kein Unbekannter. Von 2003 bis 2018 hat er die Forstschule Lyss geleitet.

Der Kontakt der beiden kam 2016 über den Kanton Bern zu Stande. Bei Kochers erster Reise nach Japan fragte man ihn an, ob er für die Academy arbeiten wolle. Er reduzierte sein Pensum in Lyss. Mittlerweile ist er pensioniert und arbeitet 20 bis 30 Prozent für die japanische Schule.

Schulleiter Yuiricho Soma. Bruno Kissling

Soma leitet die Schule. Er erklärt:

«Um einen Wald nachhaltig bewirtschaften zu können, braucht es ausgebildetes Personal.»

Das sei auch das Ziel: Forstwarte oder Quereinsteiger auszubilden, damit der Wald in ihrer Präfektur nachhaltiger und diverser wird und weniger durch Taifune zerstört wird. Das Studium mit praktischem Ansatz dauert zwei Jahre. 2021 startete der erste Studiengang.

Um das Vorbild in echt zu sehen, ist der Besuch in der Schweiz Teil des Studiums. 15 von 17 Studierende aus dem ersten Jahrgang haben die Reise angetreten. Dazu fünf Betreuungspersonen. Kocher erklärt:

«Ziel des Austauschs ist es, aufzuzeigen, wie ein Schweizer Förster tickt und welche Tätigkeiten er ausführt.»

Revierförster Adrian Widmer erklärt den japanischen Forststudierenden, wie er und seine Mitarbeiter das Forstrevier Dünnerntal bewirtschaften. Eine Übersetzerin hilft bei der Kommunikation. Bruno Kissling

Die vollbepackte Woche umfasst Besuche im Berner Oberland, am Murtensee und eben auch im Thal. Adrian Widmer, Betriebsleiter des Forstreviers Dünnerntal, der übrigens 2019 selbst in Japan war, führt die Gruppe im Gebiet Hinterer Hammer in Herbetswil durch den Wald. Er erklärt die Philosophie der Bewirtschaftung, die Herausforderungen, die Arbeitsweise. Eine Übersetzerin übersetzt ins Japanische. Die Studierenden machen sich fleissig Notizen und Fotos.

Der Besuch im Thal ist nicht zufällig: «Der Naturpark Thal ist eine eher abgelegene Region, der es trotzdem geschafft hat, dass die Leute hierbleiben, weil sie die Lebensqualität schätzen», erklärt Kocher. Japan habe mit Abwanderung zu kämpfen: «Viele Leute flüchten in die Stadt, wollen keinen Beruf ausüben, bei dem sie sich schmutzig machen.» Die Förster seien eine Ausnahme.

Die japanischen Studierenden im Wald. Bruno Kissling

Handy zücken beim Erblicken einer grossen Forstmaschine

Mittlerweile werden die Maschinengeräusche, die zu Beginn des Waldrundgangs weit entfernt waren, immer lauter. Die japanischen Förster sind beim Holzschlag angelangt, mit dem die Mitarbeiter des Forstreviers Dünnerntal gerade beschäftigt sind. Ein grosser Harvester, ein Vollernter, fällt die Bäume und entastet sie auch gleich. Die Japaner zücken Handys und Videokameras.

Auch auf dem Rundgang gesehen: ein Harvester bei der Arbeit. Bruno Kissling

Einer der Forststudierenden ist der 33-jährige Shun Kunimoto. Er reparierte früher Maschinen, unter anderem auch Forstmaschinen. So kam er in Kontakt mit dem Wald, begann sich, dafür zu interessieren, und wurde Waldarbeiter. Mit der Zeit sei es ihm aber sinnlos erschienen, wahllos Bäume zu fällen. Die Gesetze dafür in Japan seien sehr lasch, erzählt er.

Shun Kunimoto studiert an der Nara Forester Academy. Bruno Kissling

Er wolle lernen, den Wald sinnvoll zu bewirtschaften und keine Monokulturen zu fördern, und besuche deshalb die Nara Forester Academy. In Japans Wäldern fehle es an Diversität. Schulleiter Soma zückt sein Handy und zeigt ein Foto einer solchen Monokultur. Vom Schweizer Wald zeigt sich Kunimoto beeindruckt.

Kocher seinerseits sagt, es sei erstaunlich, wie es die Japaner geschafft haben, innerhalb von vier Jahren eine Schule aufzubauen. Sie seien auch gut ausgerüstet. «Und die Studierenden haben Ahnung. Das habe ich in den vergangenen Tagen immer wieder gemerkt.»

