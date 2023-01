Mümliswil-Ramiswil: Langenbruckstrasse muss saniert werden

Strassensanierung Die Verbindung von Mümliswil-Ramiswil nach Langenbruck wird für etwa anderthalb Jahre gesperrt Die Langenbruckstrasse ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Zudem sollen Trottoirs gebaut werden. Im Januar wird der Kantonsrat voraussichtlich über den 6,5-Millionen-Franken-Kredit entscheiden. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 04.01.2023, 18.00 Uhr

Die Langenbruckstrasse, auf dem Abschnitt zwischen der Dorfstrasse und der Feldstrasse, wird ab Frühling saniert. Kostenpunkt: 6,5 Millionen Franken. Bruno Kissling

Die Langenbruckstrasse, sprich die Kantonsstrasse, die von Mümliswil-Ramiswil nach Langenbruck führt, ist in einem schlechten Zustand. Zudem gibt es kein durchgängiges Trottoir, was zu Gefahren für die Fussgängerinnen und Fussgänger führt - die Strasse wird auch als Schulweg genutzt. Aus diesen Gründen plant der Kanton die Sanierung der Strasse auf dem Abschnitt von der Dorfstrasse bis zur Feldstrasse. Das ist eine Strecke von 840 Metern.

Der Regierungsrat hat das Vorhaben in einem Beschluss Anfang Dezember gutgeheissen. Nun liegt der Ball beim Kantonsrat, der über das Projekt im Januar entscheiden soll.

Verschiedene Untersuchungen in den vergangenen Jahren haben ergeben, dass der Strassenbelag und die Randabschnitte weitgehend in einem schlechten Zustand sind. So steht es im Bericht, den der Regierungsrat verabschiedet hat. An einigen Stellen setzt sich zudem die Strasse ab. Auch die Strassenentwässerung sowie diverse Werkleitungen hätten ihre Lebensdauer erreicht.

Fahrbahn wird verbreitert

Geplant ist deshalb der komplette Ersatz des Strassenoberbaus. Dieser beinhaltet das Fundament, die Trag- und die Deckschicht. «Da die Langenbruckstrasse von der Verkehrsmenge nicht lärmrelevant ist, kann ein konventioneller Deckbelag eingebaut werden», heisst es.

Die Strasse sei weitestgehend in einem schlechten Zustand, so der Kanton. Bruno Kissling

Zudem soll die Fahrbahnbreite auf durchgehend 5,9 Meter ausgebaut werden. Derzeit variiert sie zwischen 5 und 5,8 Meter. Zwischen der Dorfstrasse und dem Haldenweg wird talseitig ein Trottoir in der Breite von zwei Metern gebaut. Zwischen dem Haldenweg und der Rainmattstrasse wird auf beiden Seiten ein Trottoir von 1,6 Metern Breite gebaut. Damit an diesen Stellen der Hang nicht einstürzt, braucht es drei neue Stützmauern. Eine bestehende wird ersetzt.

Um die Strasse breiter zu machen, braucht der Kanton Land. In der Bauzone sei ein Landerwerb von 632 Quadratmetern, in der Landwirtschafts- und Freihaltezone von 478 Quadratmetern vorgesehen. Ausserdem wird die Gemeinde die Strassenlampen auf LED umstellen.

Im März sollen Arbeiten beginnen

Für die Sanierung braucht es eine Vollsperrung der Strasse, heisst es vonseiten des Kantons. So sei es auch möglich, parallele Bauarbeiten auszuführen und die Bauzeit «intensiv zu nutzen». Der Zugang zu den privaten Liegenschaften soll aber stets möglich sein.

Das Gebiet wird also grossräumig umfahren werden müssen. Infotafeln weisen auf die Umfahrung via Balsthal hin.

Im Sommer 2022 lag das Bauvorhaben öffentlich auf. In dieser Zeit sind zwei private Einsprachen eingegangen, die nach Besprechungen vor Ort zurückgezogen wurden. Die Bauarbeiten sollen im März beginnen und im Oktober 2024 abgeschlossen sein. Im Sommer 2025 folgt schliesslich der Deckbelag.

Die Kosten für diese verschiedenen Arbeiten belaufen sich auf 6,5 Millionen Franken. Man werde auch recyceltes Material verwenden. An der Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern werde sich nichts ändern.

