Welschenrohr: Frédy und Laura Grimm gründen eine Stiftung

Welschenrohr Vermögen für guten Zweck einsetzen: Frédy Grimm gründet mit seiner Frau eine gemeinnützige Stiftung Die Unterstützung von Schülerinnen und Studenten bei ihrer Ausbildung ist der primäre Stiftungszweck der neu errichteten Frédy und Laura Grimm-Stiftung. Am vergangenen Freitag wurde diese ins Leben gerufen. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 12.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Stiftungsrat der Frédy und Laura Grimm-Stiftung (von links): David Grimm, Stiftungsratspräsident, Ernst Zingg, Laura Grimm, Linda Baumann, Frédy Grimm, Kurt Fluri und Roland Grimm. Hanspeter Bärtschi

Der Welschenrohrer Unternehmer Frédy Grimm hat zeit seines Lebens viel gearbeitet und war stets erfolgreich dabei. Ein Ursprung seiner Geschäfte war die Gründung der Grico Druck und schliesslich die Überführung verschiedener weiterer Geschäftszweige in die Grico Group AG. «So wurde eine hohe Wertschöpfung erwirtschaftet», erklärt der 82-Jährige in seinem Büro im Wohnhaus in Welschenrohr sitzend. Und weiter sagt er, dass zu seinem grossen wirtschaftlichen Erfolg auch die im Jahr 1993 gegründete Firma BGS Bauguss AG führte, an welcher Grimm ebenfalls beteiligt ist.

So kam es, dass Frédy Grimm heute über einiges Vermögen verfügt, von welchem er jetzt einen Teil als Startkapital in eine neue, wohltätige Stiftung einschiesst. «Meinen beiden Kindern habe ich die Firma Grico Group AG übergeben; sie sind somit abgesichert. Mein eigenes Auskommen ist ebenfalls geregelt. So habe ich mir schon einige Zeit überlegt, ob wir eine gemeinnützige Stiftung gründen sollen und wie diese ausgestaltet werden soll.»

Grimm war selbst Kind armer Eltern

Für Grimm, der selbst als Kind armer Eltern im zürcherischen Wetzikon geboren wurde, war Bildung und Ausbildung zeit seines Lebens sehr wichtig. «Ich musste mir meine eigene Ausbildung selbst hart erarbeiten. Daher kam ich auf den Gedanken, jungen Leute – Schülerinnen oder Studenten – mit dem Stiftungszweck bei ihrer Ausbildung behilflich zu sein. Oft reichen die kantonalen Stipendien nicht, oder man ist nicht berechtigt», führt Grimm aus. Er denkt da beispielsweise an einen durch den Studiengang erforderlichen Auslandaufenthalt oder teure Materialien, die angeschafft werden müssten.

Frédy Grimm aus Welschenrohr berichtet über die Gründe, die ihn zur Errichtung einer Stiftung bewegten. Bruno Kissling

So steht im Stiftungszweck: «Die Stiftung ist der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Ausbildung gewidmet. Sie unterstützt durch finanzielle Zuwendung die Jugendlichen zur Erreichung ihres Schul-, beziehungsweise Ausbildungsziels und hilft den Jugendlichen gegebenenfalls bei der Bewerbung um Stipendien.» Auch Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen sollen unterstützt werden.

Die Stiftung kann sich ebenso an neuen und nachhaltigen Projekten von Jungunternehmerinnen und -unternehmern beteiligen und diese unterstützen. «Das ist mir sehr wichtig», so Grimm, der zeit seines Lebens Wirtschaftsförderung betrieb und Jungunternehmungen unterstützte. «Die Stiftung soll international agieren können», führt der Stiftungsgründer an.

Stiftungsrat mit Enkel-Generation besetzt

Im neu gegründeten ehrenamtlich arbeitenden Stiftungsrat haben neben Frédy und seiner Ehefrau Laura Grimm ihr Enkel David Grimm als Präsident und der Neffe Roland Grimm als Mitglied Einsitz genommen. «Es war mir wichtig, meine Enkel-Generation in der Stiftung zu verankern», sagt Grimm. Weiter gehören Linda Baumann aus Welschenrohr, Kurt Fluri, alt Stadtpräsident Solothurn, und Ernst Zingg, alt Stadtpräsident Olten, als eingetragene Personen zum ersten Stiftungsrat.

Die Stiftung wird via Dividenden der Frodatec AG, einer weiteren Firma, die Frédy Grimm gehört, gespiesen. Diese Firma beteiligt sich an Unternehmen, die sich um künstliche Intelligenz kümmern.

Kein einfaches Prozedere, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen

Am vergangenen Freitag wurde die Stiftung in Solothurn unter notarieller Leitung ins Leben gerufen – eine grosse Sache für das Stifterpaar. «Es war kein einfaches Prozedere, eine Stiftung zu gründen. Sehr viele juristische Fragen mussten geklärt werden», gibt der Welschenrohrer zu. «Umso glücklicher sind wir heute, dass die Gründung durchgeführt werden kann.»

Frédy Grimm ist noch immer voller Tatendrang. «Ich führe noch immer voller Freude Neugründungsberatungen durch und begleite Jungunternehmungen - auch als privater Investor.» Der Stifter setzt sich also noch lange nicht zur Ruhe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen