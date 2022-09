Stichentscheid Das Mittagstisch-Reglement von Egerkingen geht zurück an den Absender Auch Egerkinger Schulkinder, die in einer anderen Gäuer Gemeinde zur Schule gehen, sollen in den Genuss des Mittagstisch-Beitrages kommen. Das beschlossen die Egerkinger Stimmbürger mit Stichentscheid der Gemeindepräsidentin an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 28.09.2022, 16.00 Uhr

Kinder beim Mittagstisch. Das Reglement aus Egerkingen muss angepasst werden und sorgte an der Gemeindeversammlung für einigen Diskussionsstoff. Laura Koller

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Montag in Egerkingen hatten die 76 erschienenen Stimmbürger auch über eine Änderung des Reglementes über die «Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen an die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung», insbesondere des Paragrafen 6 zu beschliessen.

Dieses Reglement ist seit 2019 in Kraft und es regelt die Beiträge der Gemeinde zu Gunsten des Mittagstisches. «Seit der Einführung dieses Reglementes sind weitere Mittagstisch-Angebote in Egerkingen entstanden», erklärte Johanna Bartholdi den Grund für die Reglementsanpassung.

Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Zudem habe sich gezeigt, dass die jetzt noch geltendenden Bestimmungen teilweise nicht praktikabel seien. Die Stimmbürger folgten dem Antrag zur Reglementsanpassung, gibt es doch inzwischen mehrere Mittagstisch-Anbieter in Egerkingen.

Neu wurde hingegen beschlossen, dass der Kostenbeitrag der Gemeinde an die Institutionen oder Tagesfamilien, welche einen Mittagstisch organisieren, in der zum Reglement gehörenden Verordnung geregelt wird. Neu ist auch, dass diese Anbieter der Abteilung Finanzen der Einwohnergemeinde halbjährlich eine Abrechnung für die zum Bezug berechtigten Kinder einreichen.

Nur in Unterrichtszeiten und zwei Franken weniger

Neu wird Reglement definiert, dass der Mittagstisch nur während der Unterrichtswochen gemäss dem kantonalen Volksschulgesetz finanziell unterstützt wird.

In der dazugehörenden Verordnung wird der Kostenbeitrag pro Kind – man geht von einer Betreuungszeit von 1.5 bis 2 Stunden aus – mit 13 Franken durch die Gemeinde entschädigt. «Ein Tarif-Vergleich mit anderen Gäuer Gemeinden hat gezeigt, dass wir hier zu hoch sind», erklärte Bartholdi die Senkung dieses Tarifes um 2 Franken.

Für alle Egerkinger Schüler – auch wer auswärts zur Schule geht

Das Reglement sieht weiter vor, dass lediglich Kinder von diesem Beitrag profitieren, die in Egerkingen zur Schule gehen, also Primarschüler bis zur 6. Klasse. In der anschliessenden Diskussion störte sich ein Vater an dieser Regelung. «Gerade auch die Oberstufenschüler, die beispielsweise in Neuendorf zum Unterricht gehen, benötigen einen Mittagstisch.

Sie können aufgrund der Distanzen zur Mittagszeit nicht nach Egerkingen zurückkehren und dort das Angebot nutzen.» Der Votant stellte den Antrag, dass das Reglement auf «alle schulpflichtigen Kinder aus Egerkingen» auszuweiten sei.

Pattsituation ergibt Stichentscheid

In der Abstimmung bekam dieser Antrag 32 Stimmen, genauso viele waren dagegen; es gab zehn Enthaltungen. Somit lag es an der Gemeindepräsidentin, einen Stichentscheid zu geben. «Ich stimme dem Antrag zu und wir nehmen das Reglement zurück in den Gemeinderat, wo wir es neu beraten», denn: Sie sehe die Problematik, so Bartholdi und meinte zum Schluss. «Man lernt doch jeden Tag etwas Neues.»

