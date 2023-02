«Sternensaat» Zürcher Künstler stellt in Härkingen aus: In der Alten Kirche gibt es fantastische Geschöpfe und Altäre zu sehen Frei aus dem Kopf heraus formt Tim Hergersberg jeweils seine Figuren. In der Alten Kirche Härkingen zeigt der Künstler nun sein Schaffen, das einer neuen Spiritualität Ausdruck verleihen soll. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Tim Hergersberg mit seinen Skulpturen in der Alten Kirche. Bruno Kissling

Ein süsser Duft zieht durch die Alte Kirche Härkingen. Eigenwillige Skulpturen haben das Ausstellungslokal in Beschlag genommen. Sie erinnern an Tintenfische, Tiefseeungeheuer, Ausserirdische oder mystische Geschöpfe. Mittendrin steht ihr Schöpfer: Tim Hergersberg. Der Duft stammt von ätherischen Ölen, die auf einer der Skulpturen verdampfen.

Der Künstler aus Zürich befindet sich im Schlussspurt für seine Ausstellung «Sternensaat». Zufrieden schaut er um sich, rückt seine Ausstellungsobjekte ein letztes Mal zurecht. Er spricht von fantastischen Morphologien und von Altären. Letztere hat er denn auch bewusst im Chorraum angeordnet.

«Ich habe für die Ausstellung explizit nach einem sakralen Raum gesucht», sagt Hergersberg. Die Alte Kirche Härkingen sei für ihn ein Glückstreffer: «Hier habe ich eine Carte blanche erhalten und kann mich frei entfalten.»

Ein Kollektiv aus Licht

Mit seiner Ausstellung wolle er einer neuen Spiritualität ganz ohne Dogmen Ausdruck verleihen, erklärt der Künstler. Die Menschen miteinander verbinden, das will Tim Hergersberg erreichen – und sei dies nur für einen Abend.

So können die Besucherinnen und Besucher eine Schwimmkerze anzünden, sie in die Wasserschale an einem der Altare gleiten lassen und sich mit dem Schlag an die Triangel etwas wünschen. Die Kerzen verbinden sich auf dem Wasser – ein Kollektiv aus Licht.

Einblick in die Ausstellung von Tim Hergersberg. Bruno Kissling

Die Skulpturen bestehen aus einer lufthärtenden Modelliermasse. «Ähnlich wie Ton», erklärt Hergersberg. Zentimeter für Zentimeter wachsen die Geschöpfe in seinem Atelier in Zürich jeweils in die Höhe. Der Künstler arbeitet nicht nach Skizzen, sondern frei aus dem Kopf heraus.

Die filigranen Glasteile, die bei einer der Schöpfungen an Saugnäpfe eines Tintenfisches erinnern, sammelt Hergersberg in Brockenhäusern zusammen. Er arbeitet parallel an mehreren Skulpturen, mehrere Monate bis Jahre tüftelt er an den einzelnen Kunstwerken.

Arbeit und Vaterfreuden

Von der Kunst leben kann Tim Hergersberg nicht. «Ich verkaufe selten ein Objekt», sagt der 34-Jährige. Aus diesem Grund arbeitet er 50 Prozent im Landesmuseum Zürich als Koordinator. «Und vor anderthalb Jahren bin ich Papi geworden», erzählt er. Deshalb brauche er heute noch mehr Zeit, bis eine Skulptur vollendet ist.

«Ich freue mich extrem auf die Ausstellung hier», sagt er. An der Vernissage tritt ein Hang-Spieler auf. Und Tim Hergersberg wird eine Performance mit einer seiner einzigartigen Skulpturen vorführen.

«Sternensaat» vom 24. Februar bis 11. März 2023. Vernissage: Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

