Steigende Schülerzahlen Einblick ins neue Schulhaus in Oberbuchsiten: Den grossen Umzug gibt es vor den Sportferien Im zweiten Anlauf ist es nun so weit: Oberbuchsiten hat ein neues Schulhaus erhalten. Beim grossen Zügeltag nächste Woche helfen die Kinder mit. Schulleiter Marco Zürcher zeigt in einem Rundgang die neuen Räume. Rahel Bühler 27.01.2022, 05.00 Uhr

Aus der Vogelperspektive: So sieht das Schulhausareal Steinmatt in Oberbuchsiten derzeit aus. Vorne rechts ist der Neubau zu sehen. Bruno Kissling

Schulleiter Marco Zürcher empfängt vor dem Haupteingang des 1982 in Betrieb genommenen Schulhauses Steinmatt in Oberbuchsiten. «Hier im alten Teil hat sich nicht viel verändert», sagt er, während er durch ebenjenen alten Schulhausteil führt und links und rechts Lehrpersonen grüsst. Manchmal schaut auch ein Schulkind zum Klassenzimmer hinaus. Nur die Beschriftungen der Türen seien neu und damit identisch mit jenen im Neubau.

Er steuert den Neubau an, der Ende 2021 fertiggestellt wurde. Am Ende des Gebäudes angekommen, gelangt man durch eine Glastür in das neue Schulhaus. 2017 sah es nicht so aus, als ob Oberbuchsiten bald über ein neues Schulhaus verfügen würde (siehe Box unten). Nun kann Zürcher doch durch ein solches hindurchführen. Nötig ist es, weil auch in der Gäuer Gemeinde die Schülerzahlen steigen.

Beim Rundgang sticht einem sofort die blau umrandete Treppe ins Auge, die ins Obergeschoss führt. Links und rechts davon führen Glastüren ins Freie. Das wird der neue Haupteingang sein, erklärt der Schulleiter.

Die blau umrandete Treppe im Eingangsbereich fällt auf. Bruno Kissling

Die Schülerinnen und Schüler können neu von Osten und von Westen her ins Schulhaus gelangen. Der bisherige Eingang lag auf der Nordseite des Schulhauses. Für den neuen Eingang wurde im Osten des Schulhauses eine kleine Brücke über den Mülbach gebaut.

Ein Bildschirm ergänzt die herkömmliche Wandtafel

An der auffälligen Treppe geht es vorbei in eine grosse Halle. Diese sei multifunktional, erklärt der Schulleiter: Einerseits fungiert sie als Eingangsbereich und andererseits kann man sie auch als Aula nutzen. Auf der einen Seite der Halle befinden sich das Büro des Schulleiters – er hat vorher im Gemeindehaus gearbeitet –, ein Besprechungs- und das Lehrerzimmer. Auf der anderen Seite befinden sich zwei Klassenzimmer und ein Gruppenraum.

Schulleiter Marco Zürcher zeigt eines der neuen Klassenzimmer. Bis auf ein paar Kisten ist es noch leer. Bruno Kissling

Zürcher öffnet per Badge eines der Klassenzimmer. Ohnehin ist alles elektronisch geregelt. Ein Bildschirm, angeschlossen an einen Computer, ergänzt die herkömmliche Wandtafel. Im Innern des Zimmers stehen nur das Lehrerpult und einige Kisten mit Büchern, Eierschachteln oder Schwämmen und Kreiden. Noch ist das Zimmer ansonsten leer.

Er sei zwar erst seit Sommer Schulleiter in Oberbuchsiten, weiss aber, dass die Lehrerschaft stark beim Ergebnis des neuen Schulhauses mitreden konnte. So wurden nach einem Input der Lehrerschaft beispielsweise die Fensterbänke breiter gemacht, damit sie auch als Arbeitsflächen dienen können.

Als nächstes wird das Schulhaus Oberdorf umfunktioniert

Im Obergeschoss befinden sich weitere zwei Klassenzimmer. Es ist bereits heute klar, welche Klasse wo einzieht. In den beiden Zimmern im Erdgeschoss ziehen die erste und zweite Klasse ein, im Obergeschoss die fünfte und sechste. «Die erste und zweite Klasse sind bei uns gemischt», erklärt Zürcher. Einerseits, um Schwankungen bei den Schülerzahlen aufzufangen. Aber vor allem, damit die verschiedenen Jahrgänge voneinander profitieren können. Die dritte und vierte Klasse bleiben im alten Teil des Schulhauses. Total gehen in Oberbuchsiten 180 Kinder zur Schule.

Gezügelt wird noch vor den Sportferien. Die Kinder werden dabei helfen, sagt Zürcher. Während der Ferien könnten die Lehrpersonen dann noch den Rest machen, falls noch etwas nötig sei. Nach den Sportferien werden die Kinder dann im neuen Schulhaus unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die draussen aufgestellten Container, in denen der Unterricht derzeit zum Teil stattfindet, an die nächste Schule übergeben werden. Wohin die Container hingehen, sei noch nicht klar, so Zürcher.

Sobald der Umzug erfolgt ist, wird das Schulhaus Oberdorf, wo jetzt die Fünft- und Sechstklässler zur Schule gehen, leer. Das wird aber nicht lange so bleiben: Nach einem Umbau wird es als Kindergarten dienen. Was mit dem bisherigen Kindergartenprovisorium geschieht, ist noch unklar.

Natürlich werde man eine gewisse Eingewöhnungszeit im neuen Schulhaus brauchen, sagt Zürcher. Und im Frühling wird dann der Pausenplatz fertiggestellt. «Aber die Vorfreude überwiegt ganz klar.»