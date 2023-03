Klus: Bürgerinitiative Läbigi Klus fordert Strauss an Massnahmen

Stau in der Klus

Die Umfahrung Klus wurde vom Bundesgericht gestoppt. Was wird nun gegen den Stau in der Klus gemacht? Um die Verkehrssituation zu verbessern, lanciert die Bürgerinitiative «Läbigi Klus» einen Volksauftrag an den Solothurner Kantonsrat.