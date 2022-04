Fitnexx Balsthal Sarah übernimmt von Heinz Büttler

Sport- und Freizeitzentrum Im Fitnexx Balsthal übernimmt die nächste Generation: die 22-jährige Sarah Büttler wird Geschäftsführerin Sarah Büttler, die Tochter des Co-Besitzers Heinz Büttler, tritt am 9. Mai nach einem Umbau die Leitung der Sport- und Freizeitanlagen und des Gastrobetriebes in Balsthal an. Fränzi Zwahlen 27.04.2022, 05.00 Uhr

Sarah und Heinz Büttler im Gastrobereich des Fitnexx in Balsthal. Ab 9. Mai wird der Betrieb als Selbstbedienungsrestaurant geführt – mit Sarah Büttler als Geschäftsführerin Frb

Immer mal wieder gibt es Neuigkeiten aus dem Sport- und Freizeitanlagen Fitnexx im Moos in Balsthal zu berichten. Auch wenn es in den vergangenen zwei Corona-Jahren nicht einfach war, den Betrieb am Laufen zu halten, haben die Besitzer Heinz Büttler und Roberto Borghi sich entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen und den Betrieb in neue Hände zu übergeben.