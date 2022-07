Egerkingen, Balsthal: Vitaparcours wird neu gebaut oder saniert

Sport im Wald In Egerkingen gibt es einen neuen Vitaparcours, in Balsthal wird er gerade saniert: Wieso sind die Sportstrecken so beliebt? Obwohl es immer mehr und immer neue Sportangebote gibt, ist der gute alte Vitaparcours noch immer ein Dauerbrenner. In Egerkingen wurde vor wenigen Tagen ein neuer Vitaparcours eröffnet, in Balsthal laufen die Sanierungsarbeiten. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Egerkingen hat mit dem Geld von den Kurtaxen einen Vitaparcours realisiert. Franz Fischer ist der verantwortliche Gemeinderat. Bruno Kissling

Es gibt immer mehr Möglichkeiten, wie man heutzutage Sport treiben kann. Neben den klassischen Möglichkeiten wie Sportvereinen oder Fitnesscentern gibt es auch immer mehr neue Trainingsangebote: verschiedenste Formen von geleiteten Gruppen-Workouts, Smartphone-Apps, die einem Trainingsprogramme vorgeben, oder Youtube-Kurse zu verschiedensten Themen. Ganz egal, wie man trainieren möchte – ob alleine oder in einer Gruppe, am Abend oder am Morgen, drinnen oder draussen –, es gibt garantiert ein Angebot, das passt.

Und obwohl die Angebotsvielfalt unbestritten grösser geworden ist, hält sich ein Klassiker wacker: der Vitaparcours. Ja, mehr noch – die sportlichen Strecken im Wald erleben derzeit einen richtigen Boom. Barbara Baumann, Leiterin der Zurich vitaparcours, sagt:

«Seit der Coronapandemie werden die Vitaparcours häufiger genutzt. Die Menschen hat es nach draussen in die Natur gezogen statt in die Fitnesscenter.»

Und auch das Training mit dem eigenen Körpergewicht liege im Trend – beides spräche für die Vitaparcours.

Der neue Vitaparcours in Egerkingen kommt gut an

1968 wurde der erste Vitaparcours in Zürich eröffnet. Dies mit der Idee, den Breitensport zu stärken und die Gesundheit zu fördern. In der Schweiz gibt es aktuell rund 500 Vitaparcours. Tendenz steigend. «In den letzten zwei Jahren sind acht neue Vitaparcours dazu gekommen und etwa sieben sind derzeit in Planung», sagt Baumann.

Der neue Vitaparcours in Egerkingen erstreckt sich unterhalb und östlich des Hotels Mövenpick. Bruno Kissling

Einer dieser neu entstandenen Vitaparcours ist jener in Egerkingen, der vor wenigen Tagen eröffnet wurde. Er trägt den Namen «Santel» und erstreckt sich unterhalb und östlich des Hotels Mövenpick. Franz Fischer ist der verantwortliche Gemeinderat. Er sagt:

«Ein Vitaparcours in Egerkingen war schon Anfang der 70er-Jahre ein Thema, wurde damals aber verworfen, weil die Realisierung zu aufwendig war.»

Die Idee wurde wieder aufgegriffen, als man sich in der Gemeinde damit befasste, wie man das Kurtaxengeld aus der Hotellerie in Egerkingen für die Bevölkerung gewinnbringend investieren könnte.

«Die ersten Ideen für den Vitaparcours waren schon vor fünf Jahren da. Während der Coronapandemie haben wir gesehen, dass die Leute sehr oft in den Wald gehen, und da war für uns klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Bau», so Fischer. Zwei Jahre dauerte es, bis alle Bewilligungen auf dem Tisch lagen.

Im ersten Halbjahr 2022 wurden die Bauarbeiten ausgeführt und nun kann der 2,1 Kilometer lange Vitaparcours mit 15 Posten genutzt werden. «Wir erhoffen uns, dass sich dank des Vitaparcours mehr Leute bewegen», sagt Fischer.

«Das bisherige Feedback ist durchwegs positiv und der Vitaparcours wurde auch bereits von den ersten Vereinen genutzt.»

50 Jahre Vitaparcours in Balsthal

In den Bezirken Thal und Gäu gibt es insgesamt vier Vitaparcours. Im Gäu gibt es neben Egerkingen noch jene in Kestenholz und Wolfwil-Fulenbach. Im Thal liegt der einzige Vitaparcours in Balsthal.

Und der wird aktuell gerade saniert. «Die Wege werden instand gesetzt, die Postentafeln ersetzt und mehrere Posten saniert. Ein Posten – derjenige mit den Ringen – muss aus Sicherheitsgründen verschoben werden», erklärt Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi.

Der Vitaparcours in Balsthal feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird am 17. September gefeiert. Kreuchi sagt:

«Der Vitaparcours hat einen hohen Stellenwert in unserer Gemeinde, da er einen wesentlichen Beitrag zu den körperlichen Bewegungsmöglichkeiten leistet und ein wichtiges Angebot im Naherholungsgebiet der Gemeinde darstellt.»

Er werde sowohl von Einzelpersonen wie auch von Vereinen genutzt und geschätzt.

