Gasthaus Kreuz Egerkingen wird 300 Jahre alt

Spitzengastronomie im Gäu «Wir wollen unsere Bodenständigkeit behalten»: Das «Kreuz» in Egerkingen wird 300 Jahre alt Seit drei Jahren wirten Ulrike Többen und Christian Wyler im Gasthof Kreuz in Egerkingen. Das Lokal feiert heuer seinen 300. Geburtstag. Ein Gespräch über die Coronapandemie, Flexibilität und die Herausforderung, in einem Dorf ein Restaurant auf hohem Niveau zu führen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.02.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 2019 führen Ulrike Többen und Christian Wyler den Gasthof Kreuz in Egerkingen. Patrick Lüthy

Wie er den Weg in die Gastronomie gefunden habe? Das habe sich so entwickelt, sagt Christian Wyler. Er lacht laut, wenn er das sagt. Er habe verschiedene Berufe geschnuppert, eine Kochlehre gemacht. Dann: Hotelfachschule Thun, mehrere Stellen im Bereich Hotelmanagement in Basel und Bern. Ins Gäu kam er der Familie wegen. Ursprünglich stammt er aus Brienz.

Fürs Interview nehmen wir an einem langen Holztisch im Gasthof Kreuz in Egerkingen Platz. Der Tisch ist gedeckt, Einladungen für ein Valentinstagsdinner liegen auf. Ulrike Többens Biografie weist Parallelen auf. Abitur in Deutschland, Au-pair in Frankreich, Hotelfachschule in Luzern, dann sei sie «hängen geblieben»: diverse Jobs und Ausbildungen in der Gastrobranche.

Die Wege von Wyler und Többen haben sich 2014 gekreuzt. Damals arbeiteten sie im gleichen Unternehmen. «Wir hatten die Augen nach einem eigenen Betrieb schon länger offen», sagt Wyler bei einer Tasse Kaffee. Zuerst hätten sie eher kleinere Restaurants in Betracht gezogen. Als sich dann mit dem «Kreuz» ein grösserer Betrieb ins Blickfeld schob, sei ihnen klar gewesen, dies könne man nur gemeinsam stemmen.

Der Gasthof Kreuz in Egerkingen wird 300 Jahre alt. Patrick Lüthy

Nun betreiben die beiden als Geschäftspartner im vierten Jahr das Egerkinger «Kreuz». Das vierte Jahr ist ein besonderes: Der Gasthof feiert seinen 300. Geburtstag.

Den Kopf in den Sand zu stecken, sei keine Option gewesen

Die ersten drei Jahre im «Kreuz» seien nicht einfach gewesen. «Das erste Jahr brauchten wir als Anlaufzeit», sagt der 40-Jährige. Damals sei es darum gegangen, sich im neuen Betrieb zurechtzufinden, Stabilität zu gewinnen. Im ersten Jahr haben sie sich auch von «Gault Millau» zurückgezogen. Man habe auch modernisiert. Reservationen nehmen sie nicht mehr in einem dicken Buch und Bleistift entgegen, sondern online.

Innerhalb von zwölf Monaten war das «Kreuz» acht Monaten geschlossen. Bruno Kissling

Dann kam Corona. Der Geschäftsführer sagt: «Von zwölf Monaten hatten wir rund acht geschlossen.» Während dieser Zeit hätten sie Verschiedenes ausprobiert – auch Take-away. Das sei aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein gewesen. Denn wegen Homeoffice seien etwa Businesskunden, die einen Grossteil der Gäste ausmachen, ausgeblieben. Trotzdem:

«Für uns kam nie in Frage, den Kopf in den Sand zu stecken. Was wollen wir denn da unten?»

Többens Frage ist rhetorisch gemeint. Sie hätten eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, der Lehrtochter. Zudem habe man dafür sorgen wollen, dass der Gasthof nicht in Vergessenheit gerät.

Das Fazit der beiden Geschäftsführer ist auch nach dem zweiten Jahr Pandemie das gleiche wie nach einem:

«Es kommen aktuell weniger Gäste. Aber die, die kommen, haben mehr Freude.»

Eine weitere Beobachtung: «Die Bedürfnisse der Gäste haben sich verändert.» Konkret: Die Gäste bleiben weniger lange sitzen als vorher. Ob dieses Verhalten bleiben werde, zeige die Zukunft. Genauso, ob Homeoffice nachhaltig sei oder nicht. Und so lautet eine weitere Erkenntnis: Es brauche Flexibilität. Man könne nichts vorhersehen, müsse spontan auf die geänderten Bedingungen reagieren.

Mitglied bei «Gault Millau» und «Gilde»

Nach einem Jahr Pause ist das Kreuz wieder im «Gault Millau»-Führer vertreten. In der aktuellen Ausgabe erhalten sie 13 Punkte:

«Ulrike Többen, Christian Wyler und ihr Team sind rasch wieder in die Gänge gekommen und auch wenn man in Sachen Kreativität im ‹Kreuz› definitiv noch zulegen kann: Es wurde wieder auf gutem Niveau fast ohne Schwächen gekocht.»

Es gäbe aber schon noch einiges zu tun, bis das «Kreuz» wieder «im Glanz seiner grossen Jahre erstrahlt».

Christian Wyler und Ulrike Többen vor dem «Kreuz». Patrick Lüthy

Wyler sagt dazu nur: « Wir wollen unsere Bodenständigkeit behalten.» Das bedeute halt auch, dass nicht immer alles perfekt sei. Und doch: Die Ansprüche an die eigene Leistung sind hoch. Die 41-jährige Többen: «Es muss alles stimmen, auch Service und Ambiente. Es reicht nicht, wenn das Essen gut ist.» Seit 2021 sind sie auch Mitglied der Vereinigung der Schweizer Gastronomen «Gilde».

Angesprochen auf die Zukunft, sagt die Geschäftsführerin: «Wir müssen es vornewegnehmen, flexibel bleiben.» Klar ist: Zur Feier des 300. Geburtstages veranstalten sie 30 Events. Dabei werden sie immer ein welthistorisches Ereignis beleuchten, das in den vergangenen drei Jahrhundert stattgefunden hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen