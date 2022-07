Krimispass Matzendorf: Einem Mörder auf der Spur

Spezielle Wanderungen Auf dem Krimispass in Matzendorf: Der Traum vom Detektiv spielen wird wahr Wer wollte als Kind nicht Polizist oder Detektivin werden? Fälle lösen wie die grossen Detektive aus dem Fernseher oder aus den Büchern. In Matzendorf ist dies möglich. Quer durchs Dorf sind Hinweise verteilt, um auf die Spuren des Mörders zu kommen. Unser Test. Enya Kopp Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Beim Werkhof in Matzendorf startet das Suchen der Hinweise. Enya Kopp

In Matzendorf fand man die Leiche einer jungen Frau, Carmen Keller, in deren Wohnung. Klar ist: Ein Tötungsdelikt liegt vor. Doch wer ist zu einer solchen Tat fähig? War es der Ex-Freund der Toten oder vielleicht doch die neugierige Nachbarin?

Diesem Rätsel will ich an einem sonnigen Tag auf den Grund gehen. Einen Tag lang Detektivin spielen, etwas, das ich schon immer mal ausprobieren wollte. Was mich während meiner Wanderung erwartet, weiss ich nicht. Doch die Neugier darauf ist gross.

Nach der Onlineanmeldung beginnt die Reise ins Ungewisse am ersten Schauplatz. An einer Strassenlaterne beim Werkhof hängt ein erstes Metallschild mit Internetadresse und QR-Code. Nach dem Einscannen werde ich in den Fall eingeführt. Erste Tatortfotos liefern ein anschauliches Bild über das Geschehen. Doch die Hinweise hängen noch zusammenhangslos in der Luft. Für ein klareres Bild muss ich mich auf den Weg durchs Dorf machen.

Der Kiesplatz beim Werkhof bietet eine kostenlose Parkmöglichkeit. Enya Kopp Beim Rundgang gibt es unterschiedliche Möglichkeiten sich zu verpflegen. Enya Kopp Die Aussicht ins Thal... Enya Kopp ...und die Aussicht auf den Jura. Enya Kopp Man entdeckt, neben den Hinweisen, die unterschiedlichsten Häuser. Enya Kopp Die Kirche bietet ein schattiges Plätzchen beim sonst sehr sonnigen Weg. Enya Kopp

Nach und nach kommen einzelne Details ans Licht: Vor allem der letzte Tag im Leben von Keller ist möglichst genau zu rekonstruieren. Nicht ganz einfach, da man im Grunde nur eine ausgewählte Sammlung an Hinweisen bekommt. Ein Gespräch mit den Betroffenen, Zeugen und Verdächtigen ist ebenfalls nur schwer möglich. Aber eigentlich geht es ja nicht nur um den Fall. Oder etwa doch?

Der Rundgang führt tatsächlich durch das gesamte Dorf. Dabei kommt man, gleich zu Beginn, an idyllischen Plätzen vorbei, wie zum Beispiel an den Feldern beim Steinacker. Auf dem Feld wachsen grössere und kleine Getreidehalme. Vom Feldweg, der die Kirchstrasse und das Eichmättli verbindet, sieht man weit, bis ins vordere Thal. Ein guter Ort, um die Sonne zu geniessen und kurz die Gedanken zu sortieren.

Für diejenigen, die lieber ein schattigeres Plätzchen bevorzugen, ist bei der Kirche der geeignetere Ort. Denn dort sorgen viele Bäume für natürlichen Schatten.

Die Ermittlungen sind sehr genau auf die Standorte angepasst

Bei den Ermittlungen rücken die unterschiedlichsten Leute aus dem Umfeld der Verstorbenen ins Visier. Der Pfarrer Pater Patrick zum Beispiel oder die neugierige Nachbarin, Hedy Dummermuth, die alles, was im und ums Haus geschieht, mitbekommt. Aber auch die beste Freundin, Melina Fernandez, und der Ex-Freund, Sandro Rüegg, sind nicht unverdächtig.

Die Hinweise auf den Täter sind während der Wanderung eng mit den realen Schauplätzen verbunden. So sitze ich, fiktiv natürlich, im Restaurant Frohsinn als der Anruf eines Mitarbeiters eintrifft.

Die Schilder sind leicht zu finden. Enya Kopp

Die gesamte Strecke ist gut geeignet für geübte, als auch für ungeübte Wanderer. Sie ist ausserdem mit dem Kinderwagen machbar. Die Kleinsten können also auch mit auf den Rundgang. Man ist nie weit weg vom Dorf und der Coop oder die restliche Infrastruktur des Dorfes sind immer erreichbar. Praktisch am Krimispass ist, dass man sich nicht vorab dafür melden muss. Hat man Lust auf den Rundgang, muss man sich lediglich online anmelden, dann kann es auch schon losgehen.

Zu den Fakten Start/Ziel – Werkhof/Mehrzweckgebäude Matzendorf

– Werkhof/Mehrzweckgebäude Matzendorf Länge – 3,7 Kilometer

– 3,7 Kilometer Dauer – 2:30 Stunden

– 2:30 Stunden Preis – kostenlos

– kostenlos Schwierigkeit – leicht

– leicht Aufstieg – 71 Höhenmeter

– 71 Höhenmeter Abstieg – 61 Höhenmeter

– 61 Höhenmeter Anfahrt ÖV – Von Balsthal, Thalbrücke, nach Matzendorf Unterdorf. Buslinie Richtung Herbetswil, Dorf. Von der Bushaltestelle sind es noch wenige Minuten zu laufen, bis zum Start.

– Von Balsthal, Thalbrücke, nach Matzendorf Unterdorf. Buslinie Richtung Herbetswil, Dorf. Von der Bushaltestelle sind es noch wenige Minuten zu laufen, bis zum Start. Anfahrt PW – Von Balsthal Richtung Moutier im Kreisverkehr. In Matzendorf zuerst den Wegweisern Richtung Coop, später dann Richtung Mehrzweckgebäude, folgen. Beim Werkhof hat es einen Kiesplatz, der als kostenloser Parkplatz genutzt werden kann.

– Von Balsthal Richtung Moutier im Kreisverkehr. In Matzendorf zuerst den Wegweisern Richtung Coop, später dann Richtung Mehrzweckgebäude, folgen. Beim Werkhof hat es einen Kiesplatz, der als kostenloser Parkplatz genutzt werden kann. Wichtig – Für das Lösen des Falls empfiehlt sich ein Stift und ein Block, sowie ein internetfähiges Handy.

