Flower Walk Oensingen: Mit bewussterem Blick unterwegs

Spezielle Wanderungen Auf dem «Flower Walk» in Oensingen: Mit bewussterem Blick für die Natur durch die Jurahügel Einer der 77 Flower Walks, der Wanderungen, bei der einem die App auf Blumen und Bäume in der Umgebung hinweist, liegt in Oensingen. Er heisst «Knorrige Flaum-Eichen auf der Ravellenfluh». Unser Test. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Flower Walk Oensingen. Fabio Baranzini

Der Name klingt vielversprechend: «Knorrige Flaum-Eichen auf der Ravellenfluh». So heisst der Flower Walk in Oensingen, den wir uns für den heutigen Tag ausgesucht haben. Start und Ziel des Rundgangs ist der Bahnhof Oensingen. Die dazugehörige App haben wir vorgängig heruntergeladen und anschliessend den passenden Streifzug, wie die Flower Walks genannt werden, ausgewählt. Dank der GPS-Funktion des Smartphones sehen wir zu jeder Zeit, wo wir uns befinden.

Los geht’s durch die Quartierstrassen von Oensingen, bis wir nach einigen Minuten beim Ravellenweg ankommen. Hier steigt die Strecke erstmals ein wenig an und wir verlassen die geteerte Strasse. Ein schmaler, schön gepflegter Kiesweg führt am Waldrand entlang.

Beim Waldrand Richtung Ravelle meldet die App die ersten Blumen und Bäume. Fabio Baranzini

Auf diesem Abschnitt meldet die App via Benachrichtigung die ersten Blumen und Bäume. «Eingriffeliger Weissdorn», «Gemeines Pfaffenhütchen», «Kletten-Labkraut» – mit Hilfe der Fotos, die in der App zu diesen Pflanzen hinterlegt sind, suchen wir diese in unserer Umgebung. Nicht immer ganz einfach, denn gewisse Blumen sind klein und andere blühen nicht mehr oder noch nicht.

Ein Anstieg, der sich lohnt

Die Halbtrockenwiese zieht etliche Bienen, Hummeln und vor allem Schmetterlinge an. Fabio Baranzini

Das erste Highlight ist die mitteleuropäische Halbtrockenwiese, deren verschiedene Blumen etliche Bienen, Hummeln und vor allem verschiedenste Sorten von Schmetterlingen anlocken. Akustisch untermalt wird das Ganze vom regelmässigen Gezirpe der Grillen. Das ist definitiv eine erste kurze Pause wert.

Danach führt der Weg in den Wald und steigt deutlich an. Bald schon kommen wir ins typische, felsige Gelände des Juragebirges. Auch hier ist der Weg noch immer gut passierbar, aber dennoch sind gutes Schuhwerk, ein wenig Kondition und Trittsicherheit von Vorteil.

Nach einem Anstieg von 200 Höhenmetern wird man mit einem tollen Ausblick belohnt. Fabio Baranzini

Für den Anstieg von insgesamt knapp 200 Höhenmetern werden wir mit einem tollen Ausblick belohnt. Auf der einen Seite können wir auf Oensingen herunterblicken, auf der anderen Seite wartet die Aussicht ins Thal. Und in regelmässigen Abständen meldet sich die App mit einem Hinweis auf eine Blume oder einen Baum. Zu jeder Pflanze gibt es neben den Bildern auch einige kurze Informationen zum Nachlesen.

Stets zur Hand: Das Smartphone

Insgesamt gibt es 77 Flower Walks in der ganzen Schweiz, die man mit Hilfe der App ablaufen kann. Zwei dieser Walks befinden sich im Kanton Solothurn. Einer im Naturpark Thal mit Start in Herbetswil und Ziel in Aedermannsdorf. Und ebenjener in Oensingen, auf dem wir uns gerade befinden.

Nach gut einer Stunde beginnt der Abstieg. Fabio Baranzini

Nach gut einer Stunde beginnen wir mit dem Abstieg durch den «Flaum-Eichenwald», der dem Streifzug seinen Namen verliehen hat. Nach wie vor haben wir das Smartphone zur Hand. Denn wir brauchen die App nicht nur, um die Pflanzen zu suchen und die Informationen dazu nachzulesen, sondern auch, um den richtigen Weg zu finden.

Zweimal haben wir die falsche Abzweigung gewählt, haben unseren Fehler auf dem GPS jedoch schnell bemerkt. Das GPS ist also durchaus hilfreich, denn es gibt auf der gesamten Strecke keine Wegweiser, die den Flower Walk signalisieren. Das ist etwas schade, denn so müssen wir das Smartphone praktisch während des gesamten Streifzugs zur Hand haben, weil wir sonst entweder eine Pflanze oder eine Abzweigung verpassen.

Es hat sich gelohnt

Nach knapp zwei Stunden Laufen mit einigen Zwischenstopps sind wir zurück am Bahnhof in Oensingen. Auch wenn wir längst nicht alle Blumen gefunden haben, die uns die App angezeigt hat, hat sich der Ausflug gelohnt.

Das Fazit: Durch den Flower Walk ist man mit einem viel bewussteren Blick für die Natur unterwegs. Fabio Baranzini

Einerseits, weil es an sich eine schöne Wanderung mit toller Aussicht war. Und andererseits, weil wir auf der Suche nach den beschriebenen Pflanzen mit einem viel bewussteren Blick für die Natur unterwegs waren und so viele Pflanzen, Blumen und Insekten entdeckt haben, die wir ansonsten wohl übersehen hätten.

Alles anzeigen

Zu den Fakten Start/Ziel – Bahnhof Oensingen

– Bahnhof Oensingen Länge – 4,2 Kilometer

– 4,2 Kilometer Dauer – 1,5 Stunden

– 1,5 Stunden Preis – kostenlos

– kostenlos Schwierigkeit – mittel

– mittel Aufstieg – 192 Meter

– 192 Meter Abstieg – 192 Meter

– 192 Meter Anfahrt ÖV –

– Anfahrt PW –

– Wichtig – gutes Schuhwerk und gute Trittfestigkeit nötig, App kann im App- oder im Playstore heruntergeladen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen