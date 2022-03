Spaziergang durchs Dorf Unterwegs mit der neuen Präsidentin von Gewerbe Balsthal: «Wenn es um die Vergabe eines Auftrags geht, kommt es auf die Sympathie an» Die neue Präsidentin von Gewerbe Balsthal, Bernadette Gasche, weiss: Kontakte knüpfen und sich auszutauschen, ist wichtiger denn je. Auf dem Rundgang durch Balsthal erzählt sie unter anderem, wie sie die Zukunft des Vereins sieht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Bernadette Gasche ist seit Juni Präsidentin von Gewerbe Balsthal. Patrick Lüthy

Bernadette Gasche wartet, dick eingepackt in eine Daunenjacke, an der Goldgasse in Balsthal. Seit Juni ist sie die Präsidentin des Gewerbevereins Balsthal-Klus. Der, wie sie auf dem Rundgang durch die 6000-Einwohner-Gemeinde erklärt, gar nicht mehr so heisst: «Wir haben einen Relaunch gemacht mit dem Ziel, zu zeigen, dass wir nicht nur für Gewerbe, sondern auch für Dienstleister, Handwerker und alle anderen offen sind.» Neu heisst der Verein Gewerbe Balsthal.

Gasche spaziert vorbei am Polizeiposten, weiter zum Inseliplatz. Ihr Dialekt verrät es: Ursprünglich stammt sie aus dem Oberaargau. Mittlerweile wohnt sie in Balsthal. Zum Gewerbeverein ist sie durch ihre Anstellung in einer Anwaltskanzlei in Niederbipp gekommen. Die Kanzlei hatte in Balsthal eine Zweigstelle und war so Vereinsmitglied. 2018 übernahm Gasche einen Posten im siebenköpfigen Vorstand.

Nachdem Gasche aus der Anwaltskanzlei ausgetreten war, eröffnete sie im Oktober 2020 ihr eigenes Büro an der Goldgasse in Balsthal. Seit Juni 2021 hat sie das Präsidium inne. Sie habe einen gut aufgestellten Verein mit 110 Mitgliedern angetroffen. Gasche läuft über die Falkensteinstrasse Richtung Bahnhof. Eines der Mitglieder ist auch die Oensingen-Balsthal-Bahn.

Dort fand im vergangenen Jahr der Firmenanlass, eine Führung durch die Gebäude, statt. Der Anlass gehöre genauso zum Jahresprogramm wie der Gewerbelunch, die Generalversammlung oder der Chlausemäret:

«Es geht darum, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.»

Man versuche, einen Spagat zwischen digital und persönlich zu finden: Digital sei man mit der Website und vereinsinternen Informationen unterwegs, die per E-Mail verschickt werden. Gasche sagt, sie sei aber der Überzeugung, dass der persönliche Kontakt nicht verloren gehen dürfe.

«Wenn es um die Vergabe eines Auftrags geht, kommt es auf die Sympathie an. Das ist bei mir als Anwältin genau gleich. Die Chemie muss stimmen.»

Und diese Chemie könne man am besten durch persönlichen Kontakt an Anlässen herstellen.

Halt am Bahnhof: Bernadette Gasche, neue Gewerbepräsidentin, auf dem Spaziergang in Balsthal. Patrick Lüthy

Mittlerweile ist Gasche beim Kornhaus Balsthal angelangt. Die ersten Monate als Neo-Präsidentin habe sie damit verbracht, sich ein Bild über den Verein zu machen. Den Arbeitsaufwand schätzt sie auf etwa 15 Stunden im Monat.

Zuerst möchte sie sich die Fragen stellen, wohin man mit dem Verein wolle und was die Mitglieder von ihm erwarten. «Dafür möchte ich alle Mitglieder besuchen und mit ihnen darüber reden.» Nebst dem beruflichen Alltag ein ambitioniertes Ziel. Das sagt Gasche selbst.

Keine Einmischung in die Politik

Sie habe nicht vor, nun alles auf den Kopf zu stellen. Neue Ideen, etwa für Anlässe, wolle sie aber im Vorstand schon diskutieren. «Streichen will ich keinen der Anlässe, vielleicht aber ergänzen.» Konkrete Ideen will sie aber noch nicht verraten. Veränderungen sind immer heikel und brauchen Zeit.

Einerseits möchte sie einen stärkeren Draht zur Gemeinde aufbauen. Damit man gemeinsam für die Balsthaler arbeiten könne. In die Politik einmischen wolle sie sich aber nicht.

«Unsere Mitglieder sind politisch aus verschiedenen Lagern.»

Eine Einmischung würde die Leute nur ärgern.

2023 organisieren die Gewerbevereine im Thal eine gemeinsame Schau

Der Spaziergang geht weiter entlang der Falkensteinerstrasse. Vorbei an Reisebüro, Papeterie, Apotheke. Bisher sei sie gut aufgenommen worden, sagt Gasche. Von den Mitgliedern des Gewerbeverbands erwartet sie, dass sie ihre Ideen und Anregungen platzieren und nicht die Faust im Sack machen, wenn ihnen etwas nicht passt. «Man findet immer eine Lösung.»

Sie selbst bezeichnet sich als offene, kommunikative und neugierige Person. Das käme ihr beim Lösungen finden und Kontakte knüpfen sicher entgegen. In ihrer Freizeit sei sie gerne mit ihrer Familie in der Natur unterwegs.

Jetzt biegt Gasche Richtung Mümliswil-Ramiswil ab, läuft vorbei am Restaurant Schmitte und biegt beim Kreisel wieder Richtung Goldgasse ab. Herausforderungen warten einige auf sie, dem sei sie sich bewusst. Die nächste ist die Gewerbeschau. Nachdem die Idee schon mehrmals diskutiert wurde, veranstalten alle drei Gewerbevereine im Thal nun erstmals eine gemeinsame Gewerbeschau.

Die Akzeptanz bei den Mitgliedern dafür zu schaffen, sei die grosse Herausforderung. «Ich glaube, das klappt. Wir drei Präsidenten treten jetzt schon gemeinsam auf.» Etwa in Briefen oder Einladungen.

Als weitere Herausforderung sieht Gasche den Erhalt des Vorstands. «Es ist schwierig, Leute zu finden, die bereit sind, sich einzusetzen.» Eine andere Herausforderung werde sein, die Mitgliederzahl halten zu können. Zurück an der Goldgasse, sagt sie:

«Aber egal, ob wir 50, 100 oder 250 Mitglieder haben, wir machen für alle dieselbe Arbeit.»

