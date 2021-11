Sozialregion Thal-Gäu zieht vielleicht nach Oensingen um

Sozialregion Thal-Gäu Zieht die Sozialregion Thal-Gäu schon bald auf das Gelände der Vebo in Oensingen? Die Weichen für eine Zusammenarbeit sind gestellt Derzeit ist die Sozialregion Thal-Gäu an drei Standorten in Balsthal und Härkingen beheimatet. Das sorgt immer wieder für Herausforderungen und soll nun behoben werden: Auf dem Gelände der Vebo will die Sozialregion ein Haus mieten. Damit könnte zumindest in einem Thema Ruhe einkehren. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.11.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Vorstand der Sozialregion schlägt vor, das Wohnhaus nördlich des roten Platzes auf dem Vebo-Gelände in Oensingen zu mieten. Bruno Kissling

Gold- und Herrengasse Balsthal, Fröschengasse Härkingen. An diesen drei Standorten arbeiten derzeit die Mitarbeitenden der Sozialregion Thal-Gäu. Das sorge immer wieder für Herausforderungen, trotz digitaler Möglichkeiten, sagte Bruno Born, der Präsident der Sozialregion Thal-Gäu, am Mittwochabend an einem Informationsanlass in der Vebo in Oensingen.

Diese Standortfrage wolle man nun endgültig klären. Bereits vor mehreren Jahren hätten sich die Gemeindepräsidentenkonferenzen Gäu und Thal einverstanden erklärt, künftig einen Standort zu haben. Dann seien diverse Möglichkeiten geprüft – und entweder abgelehnt oder verworfen worden.

Bruno Born, Präsident Sozialregion. Thal-Gäu. Remo Fröhlicher

Herrschte zumindest in der Standortfrage Klarheit, würde sich das Geschehen rund um die Sozialregion Thal-Gäu vielleicht etwas beruhigen. Denn es rumort schon seit einiger Zeit: hohe Personalfluktuation, Fälle, die nicht bearbeitet wurden und zuletzt kündete man der Geschäftsführerin. «Das hat dazu geführt, dass teilweise eigene Suppen gekocht wurden», sagte Born. Eine Geschäftsführung ist im Übrigen nach wie vor nicht vorhanden. Aber man arbeite daran. Zudem führte ein externes Büro eine Strukturanalyse durch. Es kam zu deutlichen Schlüssen: Das gesamtheitliche Denken innerhalb der Sozialregion fehle. Sie werde nicht als ein Betrieb wahrgenommen. Born:

«Unsere Mitarbeitenden beurteilen unsere Sozialregion im Allgemeinen nicht wahnsinnig gut.»

Das Wohnhaus ist für Wohnungen gar nicht geeignet

Für die einheitliche Wahrnehmung steht nun eine neue Lösung parat: Die Vebo verfügt in Oensingen über ein viergeschossiges Wohnheim, dass sie ab Mitte 2022 nicht mehr braucht. Die 30 Menschen, die derzeit in diesem Haus wohnen, werden Mitte des nächsten Jahres in neue Wohnungen in der Überbauung Leuenfeld ziehen.

Konkret geht es um dieses vierstöckige Gebäude auf dem Gelände der Vebo in Oensingen.

Bruno Kissling

Beat Gerber von der Vebo erklärte:

«Das Wohnheim ist für Wohnungen sowieso nicht geeignet, weil es an einer stark befahrenen Strasse steht.»

Zudem ist das Haus alt. So habe man sich Gedanken für eine neue Nutzung gemacht.

Konkret ist Folgendes geplant: Sobald die Vebo ausgezogen ist, wird das Gebäude komplett saniert. Die Sozialregion möchte das Erdgeschoss, sowie drei Obergeschosse mieten. Es soll neue WCs, Büros und Nebenräume auf 11’000 Quadratmetern geben. Auch Böden, Heizung und Lüftung sollen erneuert werden. Derzeit belegt die Sozialregion an ihren drei Standorten 850 Quadratmeter. Die zusätzliche Fläche bedeute eine höhere Miete von etwa zehn Prozent, sagt Born.

Der Einzug ist per 1. Januar 2024 geplant

Zuerst müssen die Delegierten darüber abstimmen. Ende Januar 2022 soll es eine ausserordentliche Delegiertenversammlung geben. Stimmen die Delegierten dem Vorhaben zu, soll im April das Baugesuch aufliegen. Derzeit sieht der Zeitplan vor, im Oktober mit dem Rückbau des Wohnheims zu beginnen. Dies natürlich nur, wenn die Baubewilligung vorliegt. Von Januar bis Oktober 2023 soll das Gebäude dann umgebaut werden. Bis Dezember folgt die Fertigstellung. Der Einzug der Sozialregion ist für den 1. Januar 2024 geplant. Born meinte:

«Wenn wir künftig tatsächlich nur noch einen Standort wollen, ist das eine fast einmalige Chance für uns.»

Und stellte die Frage in den Raum, ob der Vorstand der Sozialregion mit dem Projekt weiterfahren soll oder ob bereits jetzt Gegenstimmen laut werden. Letzteres war nicht der Fall.

Bei den beiden Liegenschaften in Balsthal beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate. In Härkingen habe man einen Vertrag bis Ende 2024. Da müsste die Sozialregion einen Nachfolger suchen. Born: «Da wir noch zwei Jahre dafür Zeit haben, denke ich, dass das klappt».

Auch Thal-Gäu muss das Asylwesen regionalisieren

Weiter muss die Sozialregion ihr Asylwesen regionalisieren. Das gibt ein Regierungsratsbeschluss vor. Im Moment kümmert sich jede Gemeinde selbst um ihre Asylsuchenden und macht auch die Abrechnungen. Auch künftig soll die Betreuung noch in den Gemeinden stattfinden. Aber die Abrechnungen soll die Sozialregion zentral regeln. Wie genau das im Thal-Gäu funktionieren soll, sollen bis Mitte Jahr vier Arbeitsgruppen erarbeiten. Im Juni soll das entsprechende Konzept bei den zwei Gemeindepräsidentenkonferenzen vorgestellt werden. Per 1. Januar 2023 soll es in Kraft treten. Will die Sozialregion die Regionalisierung nicht umsetzen, drohen ihr finanzielle Einbussen. (rab)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen