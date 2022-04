Sozialregion Thal Gäu zieht 2024 ins Vebo-Gebäude in Oensingen

Sozialregion Thal Gäu Der Zweckverband zügelt auf 2024 ins Vebo-Gebäude in Oensingen 19 der 21 Delegierten segneten in Wolfwil die positive Rechnung 2021 ab und waren einstimmig für den Umzug nach Oensingen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

In knapp zwei Jahren werden auf dem Wegweiser der Vebo, Werkhofstrasse 6 in Oensingen auch die Büros der Sozialregion Thal Gäu zu finden sein. Bruno Kissling

Die Zeit der schlechten Nachrichten aus der Sozialregion Thal-Gäu scheinen der Vergangenheit anzugehören. Stimmungsmässig stand daher die vergangene Delegiertenversammlung in Wolfwil unter einem guten Stern. Nach nur gerade 40 Minuten waren die Traktanden abgehandelt, darunter die Rechnung 2021 und der Entscheid um den künftigen Standort der Sozialregion.

Die Diskussionen um einen gemeinsamen Standort der Sozialregion Thal Gäu, die heute in Balsthal und in Härkingen zu finden ist, besteht schon seit einiger Zeit. Präsident Bruno Born hielt kurz Rückschau. «Es ist jetzt der dritte Anlauf zur Vereinigung der Standorte und wir glauben, nun die richtige Lösung gefunden zu haben.» Zusammen der Vebo-Leitung wurde an mehreren Sitzungen ein Mietangebot ausgearbeitet.

Konkret würden das Erdgeschoss und drei weitere Stockwerke, dazu ein Teil des Untergeschosses gemietet. Insgesamt stellt dies eine Fläche von 1773 Quadratmetern dar. Es handelt sich dabei um Büros und Sitzungszimmer, Nassräume, WC, Küche sowie Archiv- und Lagerräume. Heute verfügt die Sozialregion an den drei Standorten (2 mal Balsthal, 1 mal Härkingen) über eine Fläche von 1263 Quadratmetern.

Der Mietaufwand für den Vebo-Standort beläuft sich auf 239'000 Franken pro Jahr; das sind rund 57'000 Franken mehr als bisher. Dazu kämen einmalige Investitionskosten in der geschätzten Höhe von rund 180'000 Franken.

Nachmieter in Balsthal und Härkingen finden

Geplant ist, den neuen Standort auf dem 1. Januar 2024 einzurichten. «Zwar schmerzt uns in der Einwohnergemeinde Balsthal der Wegfall von Mieteinnahmen durch die Sozialregion», sagte der Balsthaler Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Doch sehe man das übergeordnete Interesse für die Region als wichtiger an und ein Nachmieter könne sicher gefunden werden.

In Balsthal kann die Kündigung auf den geplanten Termin hin stattfinden. Die Räume in Härkingen können aufgrund eines langjährigen Vertrages erst auf 31. Dezember 2024 regulär verlassen werden. Doch sagte André Grolimund, der Gemeindepräsident von Härkingen, es könne sicher eine flexible Lösung gefunden werden. Die 19 anwesenden Delegierten beschlossen einstimmig, die Zusammenlegung der Sozialregion Thal Gäu auf den Standort Vebo Oensingen auf den 1. Januar 2024.

Finanzverwalterin Yvonne Stieger hat demissioniert

Als weitere statutarische Geschäfte genehmigten die Delegierten die Jahresberichte 2021 des Präsidenten und der Bereichsleiterinnen einstimmig. Ebenfalls einstimmig konnte die Rechnung 2021, vorgestellt von Finanzverwalterin Yvonne Stieger, genehmigt werden.

Seit Bestehen der Sozialregion schliesst sie erstmals mit einem Überschuss im Bereich Betriebskosten ab. Rund 110'000 Franken weniger als budgetiert wurden beansprucht. Dies aufgrund geringerer Personalkosten, aber auch grösserer Mehreinnahmen.

Insgesamt setzt sich die Rechnung 2021 folgendermassen zusammen: Lastenausgleich 12 Millionen Franken für gesetzliche Sozialhilfe und 2,5 Millionen Franken für Administration.

Das sind 87,8 Prozent der gesamten Kosten. 12,2 Prozent der Ausgaben belaufen sich die Betriebskosten Sozialregion, Mütter-/Väterberatung und Abklärung, was schliesslich Nettokosten im Gesamtbetrag von 16,7 Millionen Franken bedeutet. Yvonne Stieger demissionierte auf Anfangs Mai 2022 nach 12 Jahren als Finanzverwalterin. Ihr Amt wird von Sandra Grädel übernommen.

