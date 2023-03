Sonnwendfeier: Vogelherdclub und Ravellenclub im Gespräch

Sonnwendfeier Zwei Tage vor dem grössten Feuerwerk der Schweiz: Das wünschen sich die Präsidenten der Feuerwerksvereine An der Sonnwendfeier am Samstag, 18. März, feuern der Vogelherdclub und der Ravellenclub Oensingen abwechselnd Feuerwerkskörper in die Luft. Patrick Flury und Urs Ackermann erzählen, was sie daran so fasziniert und was jetzt noch schief gehen könnte. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 16.03.2023, 11.20 Uhr

Dieses Sujet war an der Sonnwendfeier 2015 am Himmel über Oensingen zu begutachten. Archivbild: Bruno Kissling

Nach fünf Jahren ist es am Samstag wieder so weit: Die Sonnwendfeier in Oensingen findet statt. Die beiden Trägervereine, der Ravellenclub und der Vogelherdclub, zeigen während etwa einer Stunde ein Feuerwerk mit über 100 Höhenfeuern. Jeder Verein kann abwechselnd fünf Feuerwerkbilder à je fünf 5 Minuten zeigen. Der Ravellenclub feuert im Ravellengebiet, westlich des Schlosses Neu-Bechburg, der Vogelherdclub östlich im tiefer gelegenen Vogelherd.

Worauf freuen sie sich am meisten? Was kann jetzt noch schiefgehen? Und was erhoffen sie sich? Die Präsidenten der beiden Vereine, Patrick Flury und Urs Ackermann, erzählen.

Patrick Flury, Präsident Vogelherdclub Oensingen. Bild: zvg

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gross ist die Vorfreude?

Riesig. In den vergangenen fünf Jahren hatten wir kein Feuerwerk. Also eine 10.

Und wie gross die Nervosität?

Weil die Wetterprognosen für den Samstag gut aussehen, ist ein Teil der Nervosität schon weg. 2018 hatten wir ja Nebel, Wind und Regen. Ich denke aber, die Nervosität kommt dann schon noch.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Auf die speziellen Effekte, die wir haben. Ich bin gespannt, wie sie aussehen werden. Ich freue mich auch auf das ganze Drum und Dran.

Wieso fasziniert Sie Feuerwerk?

Das kommt von meiner Kindheit her. Schon mein Vater und vor ihm mein Grossvater waren Mitglieder des Vogelherdclubs. Sie haben mich jeweils zu den Feuerwerken mitgenommen. So bin ich hineingewachsen. Feuer und Feuerwerk faszinieren mich einfach.

Die Sonnwendfeier 2023 Die Sonnwendfeier 2023 findet am Samstag, 18. März, statt. Ab 16 Uhr ist die Festmeile geöffnet, die für die diesjährige Ausgabe erweitert wurde. Es gibt ein Streetfood Festival, diverse Bars und Partyzelte. Der Bienkensaal wird als Restaurant betrieben, in dem Plätze reserviert werden können. Ab 18 Uhr gibt es dort ein Buffet. Um 20 Uhr wird das erste Höhenfeuer entzündet. Um 20.15 Uhr startet das Feuerwerk und dauert etwa bis um 21 Uhr. Die Festbereiche bleiben danach geöffnet, die Partyzelte bis frühmorgens. Das Ticket für die Sonnwendfeier kostet 20 Franken. Das Organisationskomitee empfiehlt, frühzeitig anzureisen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. (rab)

Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte?

Wenn das Wetter noch umschlagen würde. Also, wenn es einen Sturm wie am Montag geben würde. Oder wenn es neblig wäre, dann könnten wir das Feuerwerk nicht starten. Dann müssten wir alles, was wir jetzt in einer Woche aufgebaut haben, wieder zurückbauen. Das wäre schade. Ansonsten habe ich keine Bedenken. Es hat geregnet, der Wald ist genug nass. Das haben wir auch mit der Feuerwehr abgeklärt.

Vorbereitungen für das Feuerwerk. Archivbild: Hansruedi Aeschbacher

Und das Beste?

Es sollen möglichst viele Leute kommen, die mit uns die Faszination für das Feuerwerk teilen. Es soll ein Spektakel sein für die Zuschauer, nicht nur für uns, die das Feuerwerk aufbauen.

Urs Ackermann, Präsident Ravellenclub Oensingen. Bild: zvg

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gross ist die Vorfreude?

Ich würde sagen eine 9. Meine Vorfreude ist sehr gross im Moment, das ist klar. Wenn das Wetter mitmacht, kann die Sache nichts mehr trüben. Dann wäre es eine 10.

Und wie gross die Nervosität?

Ich bin sehr angespannt. Das ist man halt einfach vor einem solchen Anlass. Ich hoffe, dass alles reibungslos über Bühne läuft. Eine gewisse Unsicherheit, ein Kribbeln ist aber vorhanden.

Vorher fand die Sonnwendfeier in einem Abstand von 3 Jahren statt. Die letzte war nun vor 5 Jahren, ist die Freude oder die Nervosität heuer besonders gross?

Die Freude überwiegt ganz klar. Das zeigt sich auch in der Bevölkerung.

Seit Wochen sind die Buchstaben RCO an der Ravelle (im Bild) und VCO beim Vogelherd montiert und leuchten in der Nacht. Archivbild: Bruno Kissling

Wieso sind sie so von Feuerwerk fasziniert?

Das ist mit der Zeit gewachsen. Ich bin vor 20 Jahren nach Oensingen gezogen. Erst dann habe ich das Feuerwerk richtig kennen gelernt. Vorher kannte ich es nicht in diesem Ausmass. Feuerwerk hat mich aber immer schon fasziniert. Ich finde es einfach beeindruckend, was man mit Feuerwerk alles machen kann. Und dann ist es nach einigen Sekunden wieder weg.

Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte?

Wir hatten schon etwas Pech: Das Festzelt, das wir letzten Samstag aufgebaut haben, hat der Sturm am Montag weggefegt. Nun mussten wir ein neues Zelt organisieren und es wieder aufbauen. Das ist doppelte Arbeit - und wir sind schon im Zeitdruck. Denn wir bauen alles sehr kurzfristig auf. Das kommt daher, dass wir das Feuerwerk ab Donnerstag bewachen lassen, damit nichts passiert. Und das kostet halt.

Und das Beste?

Das alles unfallfrei über die Bühne geht.

So berichtete das Schweizer Fernsehen 1968 über die Sonnwendfeier:

