Sommerserie: «Seltene Tiere in Gäu und Thal» Ein gefühlvolles Trekking mit Lamas bei Mümliswil Auf der Lindenmatt im Reckenkien ob Mümliswil hat eine 18-köpfige Lamaherde ihr Zuhause. Fränzi Zwahlen 21.07.2021, 05.00 Uhr

Im Reckenkien, oberhalb Mümliswil leben Christoph und Jacqueline Kohler-Fluri auf dem «Heimetli» Lindenmatt zusammen mit 17 Lamas, zwei Eseln, Kaninchen und Katzen. «Es war ein echter Glücksfall, dass wir die Lindenmatt kaufen konnten. Ein kleineres Bauernhaus mit etwas Umschwung, das hatten wir uns immer gewünscht», sagt Christoph Kohler, der im Hauptberuf Bauführer und in Geschäftsleitung der Paul Fluri AG ist. «Wenn ich nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme und noch zwei Stunden Stallarbeit erledigen muss, ist das wie ein «Herunterkommen». Es macht uns Freude, für die Tiere da zu sein. Sie gehören zu unserem Leben.»

Liebenswürdige und gutmütige Tiere

Tiere und Lindenmatt gehören also zusammen, vor allem, weil auch einiges an Weideland rund um das Anwesen zu finden ist, das bewirtschaftet und abgeweidet werden sollte. «So sind wir bei der Suche nach den passenden Tieren auf Lamas gestossen», erzählt Jacqueline Kohler.

Christoph Kohler hatte sich zunächst erkundigt, was es braucht, um Lamas halten zu können. «Durch Bekannte konnte ich einige Lamahalter und -Züchter kennenlernen. Die Liebenswürdigkeit und Gutmütigkeit der Tiere begeisterte uns und wir entschlossen uns, Lamas anzuschaffen. Dazu musste ich auch eine Halterausbildung absolvieren, denn Lamas verfügen über ein paar Eigenschaften, die man beachten sollte.» Begonnen haben Kohlers ihre Lamazucht mit fünf Tieren. «Lamas sind sehr soziale Herdentiere und dürfen nie alleine gehalten werden. Sie machen unter sich in der Herde ein Leittier aus.» Auf der Lindenmatt ist dies eine Stute. Es könnte aber auch ein Hengst sein. Insgesamt 16 Stuten und Walache leben nun zusammen im Stall, der stets auf eine Weide hin offen ist und wo sich die Tiere selbstständig bewegen können. «Wichtig ist, dass sie einen trockenen, windgeschützten Unterstand haben.» Unterschiedlichen Aussentemperaturen machen den Lamas nichts aus. Sie stammen ja ursprünglich von den Anden, die auf über 3000 Meter ü.M. liegen.

Vor dem Hof hält in einem separaten Gehege – auf Sicht- und Hörweite zur Herde – der Hengst Pizzaro Ausschau. «Lamas eignen sich auch als Wachtiere sehr gut», weiss Kohler. «Sie werden beispielsweise auch als Herdenschutztiere für Schafe eingesetzt, da sie keine Angst haben und auf Angreifer zugehen.»

Auf der Lindenmatt sorgt die Lamaherde immer wieder mal für Betrieb. «Wir bieten Lamatrekkings mit unseren Tieren durch das schöne Passwanggebiet an und so sind immer mal wieder Besucher hier oben», erzählt Kohler. Ob Ferienpass, Turn- oder Offiziersverein, Manager oder angehende Lehrer – schon so manche Gruppe hat mit Juno oder Enano und den anderen Tieren am Halfter die Jurawege erkundet. «Unsere Lamas sind sehr menschenbezogen, neugierig und sanft», sagt Kohler. «Und sie sind sehr intelligent. Verändert sich etwas in ihrem Alltag, bemerken sie das sofort und reagieren neugierig darauf.»

Und wie ist es mit dem Spucken?

«Ich habe noch nie erlebt, dass ein Tier auf einem Trekking spuckte», lacht er und widerlegt ein grosses Vorurteil. Nur einmal in den vielen Jahren, die er Lamas halte, sei er selbst angespuckt worden. Nämlich als eine Mutter ihr Junges verteidigen wollte. Lamas spucken im Regelfall auf ihre Artgenossen und nicht auf den Menschen. Wenn ein Lama auf einen Menschen spuckt, wurde das Tier belästigt oder sogar gequält. Lamas spucken, um ihre Dominanz in der Herde zu zeigen, das Rangverhältnis zwischen den Artgenossen zu klären oder aufdringliche Artgenossen auf Distanz zu halten.

Lamas könnte man auch für die Fleischproduktion halten. «Ich habe einmal Lamafleisch gegessen und es schmeckt gut, denn es ist äusserst fettarm», sagt Kohler. «Doch wir, die wir so eng mit unseren Tieren leben, sie aufwachsen sehen und den Charakter jedes einzelnen kennen, könnten die Tiere nicht zum Metzger bringen.» Traditionell sind Lamas in den Anden neben Fleischlieferant, auch Tragtier bis zu 40 kg und Wolllieferant. «Vor einer Woche wurden unsere Tiere geschoren; eine Wohltat für sie. Die Wolle können wir verkaufen, da sie begehrt ist», berichtet der Lamabesitzer. Lamawolle ist fettfrei, sehr leicht und warm. Sie wird zu Strickwolle versponnen oder als Füllmaterial für Schlafdecken verwendet. Und: «Lamas sind in unseren Breitengraden eine echte Alternative für die Landwirtschaft zur Beweidung empfindlicher Flächen, da sie keine Trittschäden verursachen. Sie können auch zu Therapiezwecken eingesetzt werden.» Lamas können bis zu 25 Jahren alt werden.

Lamas sind Gras- und Heufresser, hin und wieder knabbern sie auch gerne an dürren Ästen. «Nach der Weihnachtszeit landen bei uns viele ausgediente, aber ungespritzte Weihnachtsbäume aus dem Dorf. Daran knabbern unsere Lamas sehr gerne», erzählt Kohler.