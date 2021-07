Herbetswiler hält seit 17 Jahren ägyptische Vollblutaraber

In unserer Sommerserie spüren wir «exotische» oder selten gewordene Tiere und Tierrassen auf, die in unserer Region zu Hause sind. Genauso interessant wie die Tiere, ihr Verhalten und ihre Herkunft sind auch die unterschiedlichen Motivationen ihrer Besitzer. In der dritten Folge besuchen wir Pascal Allemann und seine drei Pferde Meissa, Haayat und Rjja Nahara in Herbetswil. Sie leben auf einer Koppel neben seinem Haus.