Herbetswil: Hundezüchterin erzählt von ihrem Leben mit Windhunden

Sommerserie Für diese Vollblut-Hundezüchterin aus Herbetswil ist ein Leben ohne ihre Windhunde unvorstellbar Barbara Liesegang aus Herbetswil hat über 30 Jahren Windhunde gezüchtet – und sie sogar bis in die damalige Sowjetunion verkauft. Rahel Bühler 04.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Barbara Liesegang (links) und Tochter Angelika Tschanz mit den Barsoi-Hündinnen Bodana (vorne), Dascha, Alfea und Agatha (v. l.). Patrick Lüthy

Hunde haben das Leben von Barbara Liesegang geprägt. Ihren ersten Hund hatte sie als Neunjährige. Es war ein Schäfer. Noch jetzt, als 82-Jährige, hält sie zwei Hunde. Ein Leben ohne die Tiere? Sie schüttelt den Kopf. Nein, das könnte sie sich nicht vorstellen, sagt sie am Esstisch ihres Hauses in Herbetswil. Um den Hals trägt sie eine Kette mit einem Windhund aus Metall. Zur Unterstützung ist auch Angelika Tschanz, 45, eine der Töchter von Barbara Liesegang, beim Gespräch in Herbetswil dabei.

Speziell die Windhunde haben es der gebürtigen Deutschen angetan: 1973 hatte sie an einer Veranstaltung eine Züchterin aus Safenwil (AG) kennen gelernt, die sie mit den Barsois, einer Rasse aus Russland, in Kontakt brachte. Die aristokratischen, speziellen Tiere überzeugten Liesegang sofort von sich. Der Rassenname Barsoi leitet sich vom russischen Wort für schnell ab. Diese Hunde gehören zu den ältesten Hunderassen und den schnellsten Landtieren der Welt. Im gleichen Jahr, wie Tochter Angelika auf die Welt kommt, züchtet Liesegang ihren ersten Wurf Windhunde. Damals war die Familie noch im aargauischen Oftringen wohnhaft. Durchschnittlich gab es acht bis zehn Welpen pro Wurf. Alle Namen aus einem Wurf fangen mit dem gleichen Buchstaben an. Jeder weitere Wurf erhält den nächsten Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge. Alle Namen haben mit Russland zu tun. So heissen denn auch die aktuellen beiden Hunde, die Barbara Liesegang gerade noch in Herbetswil hält, Agatha und Bodana.

Speziell die Windhunde der Rasse Barsoi haben es Barbara Liesegang angetan. Patrick Lüthy

Liesegang zog die Welpen aus ihren Würfen auf, bildete sie aus und nahm mit ihnen an Wettkämpfen teil. Unterschieden wird zwischen Ausstellungen, Rennen und Coursing. Beim Coursing jagen zwei Hunde eine Hasenattrappe über ein mit Bäumen und Büschen bewachsenes hügeliges Gelände nach. Ziel ist es, eine echte Hasenjagd zu simulieren, bei der die Beute Haken schlagen kann und die Hunde sie daher nicht nur direkt verfolgen, sondern auch mitdenken müssen. Der Grund für die Wettkämpfe liegt in der Natur der Windhunde: «Sie rennen wahnsinnig gerne», sagt Tschanz. In Russland dienen die Barsois tatsächlich als Jagdhunde. In der Schweiz sei das nicht erlaubt. Tschanz:

«Die Teilnahme ist somit die einzige Möglichkeit, dem natürlichen Renninstinkt der Tiere gerecht zu werden.»

Liesegang hat den Kontakt zu den Hunden immer aufrechterhalten

Barbara Liesegang mit Hund Fetisch von Smétanka. Patrick Lüthy

Barbara Liesegang war die sogenannte Linienzucht stets sehr wichtig. Dabei werden die Zuchttiere innerhalb der engeren oder weiteren Verwandtschaft nach Körper- und Wesensmerkmalen ausgewählt. Durch ihre Linienzucht machte Liesegang Züchter aus Russland, wo der Barsoi ursprünglich herkommt, auf sich aufmerksam. «Weil die Russen neues Blut für ihre Zucht brauchten, hatten sie Interesse, meiner Mutter einen Rüden abzukaufen», weiss Angelika Tschanz. Selbst in die damalige Sowjetunion reisen konnte Barbara Liesegang nicht. Das war in der Zeit des Kalten Kriegs, als die Grenzen geschlossen waren. Eine Delegation aus der ehemaligen UdSSR besuchte sie aber und nahm einen ihrer Rüden mit. Er hiess Fetisch von Smétanka. Smétanka ist der Zuchtname. Kaum ist der Name im Gespräch gefallen, erhebt sich Liesegang vom Esstisch, geht zu einem Regal, zieht ein eingerahmtes Schwarz-Weiss-Foto hervor und kehrt zum Tisch zurück. Das Foto zeigt den Rüden und Liesegang in Russland. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Rüde schon mehrere Jahre in Russland gelebt. Liesegang konnte ihn erst nach dem Ende der Sowjetunion 1989 besuchen.

Seit 1976 hat Barbara Liesegang durch die Hundezucht viele Kontakte aufgebaut und die Beziehungen stets gepflegt, berichtet Tschanz.

«Sie gab die Hunde nur mit der Bedingung weg, dass der neue Besitzer sie ihr zurückgibt, wenn er kein Interesse mehr an den Tieren hatte. Meine Mutter wollte immer wissen, wo ihre Hunde leben.»

Vieles im Innern des Hauses in Herbetswil erinnert an die Vierbeiner: Da stehen Regale voller Fotos, Pokale, Bücher, Statuen.

Barbara Liesegang zeigt ihre Andenken. Patrick Lüthy

Liesegangs letzter Wurf stammt aus dem Jahr 2008. Dann hat sie altersbedingt aufgehört. Mittlerweile ist sie 82 Jahre alt. Die Namen aus dem letzten Wurf begannen alle mit dem Buchstaben V. Heutzutage hält Barbara Liesegang mit Agatha und Bodana zwei Hündinnen, die nicht aus ihrer eigenen Zucht stammen. Agathas Schwester Alfea wohnt bei Angelika Tschanz in Kölliken AG. Für das Interview hat sie Alfea und ihre andere Hündin Dascha mitgebracht. Während des gesamten Gesprächs liegt Dascha unter dem Esstisch. Die anderen Hunde auf Sofas in der Wohnung. «Drinnen sind die Barsois ruhig und zurückhaltend. Draussen aber rennen sie drauf los und hören auch nicht mehr, was man ihnen sagt», erklärt Tschanz.

Dascha liegt unter dem Esstisch. Patrick Lüthy

Auch die Tochter könnte nie ohne Hunde leben

Barbara Liesegang hat die Faszination für Windhunde an ihre Tochter weitergegeben: «Ich könnte nie ohne sie leben», sagt Angelika Tschanz. Ihre Leidenschaft sei aber nicht das Züchten. Sie könnte die Tiere nie weggeben. Ihre Passion sei das Halten der Tiere. Dafür geht sie auch gerne jeden Tag drei Stunden mit ihren beiden Hündinnen laufen. Das sei ein Ausgleich für ihre Hündinnen – und auch für sie, die CNC-Mechanikerin. «Hat man den Plausch an den Tieren, ist es nicht viel Arbeit.»