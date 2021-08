Sommerserie Dieser Oensinger jagt mit seinem Habicht Krähen und Elstern Seit zehn Jahren ist Habicht Rooney an der Seite von Daniel Peier aus Oensingen. Zusammen jagen sie Krähen und Elstern aus fahrenden Autos. Lavinia Scioli 09.08.2021, 05.00 Uhr

Daniel Peier aus Oensingen mit seinem 10-jährigen Habicht Rooney aus England. Bruno Kissling

Morgens in Oensingen: grauer, mit Wolken überzogener Himmel. Daniel Peier öffnet die Voliere im seinem Grünen Garten, holt seinen Habicht Rooney auf die Hand und setzt sich mit ihm auf einen Stuhl.

Peier, 61, ist Primarschullehrer in Egerkingen. Bereits als Junge sei er von Greifvögeln begeistert gewesen: «In meiner Vorstellung kam ein Greifvogel zum Spielen auf den Balkon, er fliegt dann fort und kommt wieder zurück», erzählt Peier mit Rooney auf der Hand. Die Vogelwelt und die Jagd sind wichtige Bestandteile in seinem Leben. Seit 15 Jahren besitzt er nun Habichte.

Etwas zurückhaltend sitzt Rooney, der zehn Jahre alt ist und aus England stammt, auf der Hand von Peier. Mit seinen rubin- oder bernsteinfarbenen Augen, die normalerweise gelb oder orange sind, betrachtet er die Umgebung. Der Oensinger betont, man müsse immer im Hinterkopf haben, dass ein Habicht keineswegs ein Haustier ist, sondern ein Wildtier, das im Freien vollkommen überlebensfähig ist.

Der Habicht kommt erst nach der Entwöhnung von der Mutter, als junger erwachsener Vogel, zu seinem Besitzer. Durch das tägliche Training mit dem Besitzer ist ein Habicht nach rund fünf Monaten jagdfähig. Rooney macht sich immer wieder auf dem Arm von Peier bemerkbar, denn momentan ist keine Jagdsaison: Er befindet sich in der Mauserphase. Das heisst, der Vogel wirft seine Federn ab, bevor sie neuwachsen. Nachdem sich das Lederband an den Krallen losgelöst hat, gesellt sich Rooney wieder in seine Voliere.

Momentan wechselt der Habicht sein Gefieder. Das nennt sich Mauser. Bruno Kissling

Neben der Jagdausbildung ist auch ein Falkenlehrgang mit abschliessender Prüfung zum Jagen nötig. Der Prozess dauert insgesamt zwischen zweieinhalb und drei Jahre. Das Gesetz schreibt vor, dass Habichte ausschliesslich Krähen und Elstern jagen dürfen und definiert die Jagdsaison zwischen November und Mitte Februar. Ausserhalb dieser Zeit haben die Krähen ihre Schonzeit und das Risiko besteht, dass der Habicht einen Vogel fängt, der Junge hat.

«Irgendwann kippt dann das System vom Ruhemodus in den Jagdmodus»,

sagt der 61-Jährige. Im November beginnt dann die Jagdzeit des Habichts wieder, dafür muss er aber Hunger haben. Wichtig dabei ist, dass der Habicht vor der Jagdzeit etwas an Gewicht verliert.

Den Blick auf die Voliere gerichtet, erzählt der Oensinger, dass Habichte sich als Solisten definieren. Im gleichen Zug erklärt er, wie er mit der Situation «Wildtier in Gefangenschaft» umgeht, denn das grösste Anliegen von Peier ist, dass es dem Tier «so gut wie möglich geht und es seine Triebe ausleben kann».

Im Sommer darf der Vogel so viel essen, wie er will

Der Habicht darf in der Sommerphase so viel essen, wie er mag, damit er richtig gesättigt ist und der Jagdtrieb erst gar nicht ausbricht. Nach der Mahlzeit fliegt ein Habicht nicht herum. Die Nahrung geht zuerst in den Kropf. Von da aus drückt der Habicht seine Nahrung Stück für Stück in den Magen und verdaut sie schliesslich über mehrere Stunden hinweg. Der Verdauungsprozess ist ein zentraler Bestandteil des Wohlbefindens dieses Vogels.

Seine Krallen sind sehr scharf. Bruno Kissling

Die Flugdrahtanlage, in der sich Rooney befindet, ist gesetzeskonform eingerichtet und wird vom kantonalen Veterinäramt regelmässig kontrolliert. Rooney ist an ein Seil angebunden, das in der ganzen Länge der Voliere gespannt ist. Es dient zur eigenen Sicherheit des Habichts: Für den Fall, dass er sich erschreckt, wenn jemand zu ihm kommt. Ist er angebunden, kann er nicht ins Gitter fliegen und sich so verletzen.

Der Umgang mit dem Habicht sei keine Erziehungskultur, berichtet der Oensinger, denn ein Habicht sei kein soziales Tier.

«Es ist eine reine Futterdressur und er kommt zu mir zurück, weil er weiss, dass es bei mir Futter gibt.»

Während dieser Worte kommt Peiers Leidenschaft für den Vogel immer wieder zum Vorschein. Und allmählich zeigt sich auch ein wenig Sonnenschein am Oensinger Himmel.

Der Habicht hat ein Idealgewicht von etwa 700 Gramm

In der Phase, in der sich der Habicht an den Menschen gewöhnt, seien kleine Schritte essentiell, denn der Greifvogel soll keine Angst haben, wie Peier mehrmals betont. Diese kleinen Schritte reichen vom Fressen auf der Faust bis hin zum Jagen aus dem Auto heraus. Gerade das Jagen aus dem Auto sei für einen Vogel zunächst ungewöhnlich, da er sich selber nicht bewegt, die Umgebung aber schon.

«Rooney ist sehr belastbar. Er ist wahnsinnig nervenstark. Er ist ein unglaublicher Jäger, er ist der Beste.»

Während der Jagdsaison geht der 61-Jährige jeweils am Mittwoch und am Samstag mit Rooney jagen, was viel Zeit beansprucht. In dieser Phase fängt Rooney rund 100 Krähen. Das Gewicht des Habichts wird immer einen Tag vor der Jagd kontrolliert. Dies, um zu gewährleisten, dass er den Krähen nachfliegen kann. Rooneys Idealgewicht liegt bei ungefähr 700 Gramm. Bei der Jagd wird jedem Habicht ein Sender auf die Schwanzfeder gelegt, um ihn, falls nötig, orten zu können.

Ein Habicht hat auch sehr scharfe Augen. Bruno Kissling

Geduld und Gelassenheit zeichnen Rooney aus.

«Bei Rooney gibt es nur Ruhe oder die totale Jagd. Beides macht er intensiv. Er ist sowohl wach und konzentriert und behält trotzdem die Ruhe.»

Aber auch Peier benötigt vollkommene Konzentration: «Wenn ich mit ihm arbeite, muss ich ruhig sein, mich fokussieren und Zeit haben, ihn anzufassen und zu beobachten.» Im Wissen, dass es sich um eine einseitige Liebesbeziehung handelt.