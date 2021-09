Sommerserie Faszination Zierkarpfen: «Schon als Kind war ich von allem begeistert, was im Wasser lebt» Patrick Tschumi aus Oberbuchsiten hat seine Leidenschaft für die Zierkarpfen zu seinem Teilzeitberuf gemacht. In seinem Koi-Teich leben derzeit 19 Fische. Fränzi Zwahlen-Saner 01.09.2021, 05.00 Uhr

Kois mögen Wassertemperaturen um 23 Grad, können aber bei fünf Grad überwintern. Bruno Kissling

«Koikichi.ch» hat Patrick Tschumi sein neues Geschäft getauft. «‹Koi Kichi› bedeutet ungefähr so viel wie Koi-verrückt im Japanischen», sagt der 30-Jährige, der im vergangenen Jahr sein Hobby, die Kois, zum Teilzeitberuf machte. Er eröffnete ein Geschäft für Kois, Teichberatung und Zubehör. «Es ist unser Ziel, allen an Koi und Teichen interessierten Personen einen einfachen Zugang zum Thema zu ermöglichen.» Er gebe sein Wissen gerne als Berater weiter. Zudem züchtet er Kois und vertreibt Koi- und Teichzubehör über den Webshop. «Gerne übernehmen wir zum Beispiel die Planung eines Teichs und ziehen dann für den Bau einen geeigneten Gärtner hinzu. Oder wir geben Rat, wenn der Bauherr selbst Hand anlegen will.» Dies erlebe er in der vergangenen Zeit sehr oft. Derzeit habe sein Engagement für «koikichi.ch» stark zugenommen. «Ich arbeite noch in meinem erlernten Beruf als IT-Fachmann. Doch ‹koikichi.ch› nimmt immer mehr Zeit in Anspruch.»

Tschumi berichtet, wie er zum Hobby Koi gekommen ist. «Ich begeisterte mich bereits als Kind in der vierten Klasse für alles, was im Wasser lebt und vor sich geht. Im Schulzimmer gab es ein Aquarium, in dem Froschlaich, Molche und Libellenlarven eingesetzt wurden.» All dies habe ihn begeistert.

«Ich ging nach Hause und baute meinen ersten Teich mit einem Stück Plastik nach, was aber eher einer Pfütze gleichkam.»

Irgendwann konnte er seine Eltern überzeugen, ein erstes Biotop zu bauen, und er bekam von einem Bekannten der Familie Goldfische, Elritzen und Sonnenbarsche. Dies hielt ungefähr ein Jahr an, bis der Vater eines Freundes mit drei Kois der Varietät Kohaku, Sanke und Hi Utsuri vorbeikam. «Das war 2002, und seither bin ich mit dem Koi-Virus infiziert.»

Patrick Tschumi. Bruno Kissling

Der älteste Fisch in Tschumis Teich ist zehn Jahre alt

Und damit ist auch gleich gesagt, dass es bei diesen Zierkarpfen nicht einfach um Fische geht. Kois sind eine ganz besondere Art von Zierfischen, die es in 16 unterschiedlichen Hauptvarianten, sogenannten Varietäten, und in über 100 Unterarten gibt. Jede dieser Varietäten hat ihren Namen, der das jeweilige Aussehen der Fische beschreibt. Man hört immer wieder, dass Kois besonders teuer sind. «Das stimmt nur zum Teil», sagt Tschumi. Es komme sehr auf die Grösse und die Varietät an. Er selbst verkauft seine selbst gezüchteten, ein Jahr alten Tategois für 90 Franken pro Tier.

Tschumi füttert einjährige Kois, sogenannte Tatgoi, die er selbst gezüchtet hat. Bruno Kissling

In seinem eigenen Koi-Teich, der hinter dem Haus in Oberbuchsiten zu finden ist, leben momentan 19 Fische. Sie sind unterschiedlich alt. Der älteste, ein Benigoi, ist zehn Jahre alt. «Kois wachsen in den ersten Lebensjahren am meisten, dann etwas langsamer, aber zeit ihres Lebens immer. So kann es vorkommen, dass ein Exemplar bis zu einem Meter lang und bis zu 60 Jahre alt werden kann», so Tschumi. Entscheidend für ein schönes Tier sei die Zeichnung der Farben, die Schuppen oder bei einfarbigen auch die Körperform. «Man bevorzugt für die Zucht eine weich geschwungene Karpfenform und je nach Varietät besonders ausgeprägte Merkmale», erklärt der Oberbuchsiter. Wichtig sei – wie in allen Lebensbereichen des traditionellen Japans –, dass die Ästhetik in einem Koi-Teich ausgewogen ist.

«Auch ein Teich mit drei bis fünf Tieren kann schön sein.»

Tschumis Koi-Teich umfasst 20 000 Liter Wasser und ist 1,8 Meter tief. Bruno Kissling

Tschumis Koi-Teich umfasst rund 20000 Liter Wasser. Er ist 1,8 Meter tief. «Es ist wichtig, dass die Fische sich bewegen können und besonders auch der starken Sonneneinstrahlung ausweichen können. Man rechnet mit einem Kubikmeter Wasser pro Fisch. Am besten gefallen den Kois Temperaturen um die 23 Grad.» Sie seien jedoch zäh und können auch bei fünf Grad überwintern. «Im Winterhalbjahr fallen die Fische in eine Art Halb-Winterschlaf und sinken auf den Teichboden ab, wo sie in einem Energiesparmodus die kalte Jahreszeit abwarten», erklärt der 30-Jährige weiter.

Die Fische seien sehr sensible Lebewesen. Geringste Veränderungen um den und im Teich nähmen sie sofort wahr und änderten daraufhin ihr Verhalten. «Sie sind keine Schwarmfische, doch bei ‹Gefahr›, beginnen sie, einen Schwarm zu bilden», sagt Tschumi. Kois sind Allesfresser. «Ob tierische oder pflanzliche Stoffe, es ist ihnen egal. Sie werden deshalb auch die ‹Säue des Wassers› genannt.» Aber es sei wichtig, sie nicht zu überfüttern. Sie bekommen extra Koi-Pellets und fressen dann auch schon mal aus der Hand, wenn sie sich wohlfühlen.

Koi-Pellets Bruno Kissling

Tschumi selbst ist noch nie in Japan gewesen

Seit Tschumi sein Geschäft eröffnet hat, hat er so manchen Koi-Besitzer kennen gelernt.

«Es gibt überraschend viele Gartenbesitzer, die einen Koi-Teich haben. Doch man weiss es vielfach nicht, denn wann kommt man einfach so in einen Privatgarten? Mit einem Hund geht man spazieren, mit einem Koi eben nicht»,

sagt er und lacht.

Es gibt für die schönsten Zucht-Kois auch internationale Ausstellungen, wo die Tiere gezeigt und bewertet werden. «Doch das möchte ich meinen Fischen nicht zumuten. Das ist purer Stress für sie», weiss Tschumi. Kois können auch tatsächlich gesundheitliche Probleme bekommen. «Bei mir kommt regelmässig eine auf Kois spezialisierte Tierärztin vorbei», erzählt er. «Am meisten ist das sogenannte Koi-Herpes-Virus gefürchtet. Eine Krankheit, die man zwar bekämpfen, aber dann auch nicht ausmerzen kann. Die Tiere sterben oft daran. Hat man solche Tiere im Teich, gibt es eigentlich nur eines: weg mit ihnen. Aktuell ist die Krankheit in der Schweiz jedoch nicht meldepflichtig.»

Wer so viel über Kois weiss und sich damit in der japanischen Kultur gut auskennt, ist sicher auch schon mal in Japan, in der Koi-Gegend Niigata gewesen. «Nein, leider habe ich das noch nicht geschafft», sagt Tschumi.

«Doch es ist ein Wunsch, den ich mir sicher noch erfüllen werde.»