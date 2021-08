Sommerserie Auf dem Probstenberg röhrt es – Zu Besuch bei Hirschzüchter Oliver Bürgi Oliver Bürgi züchtet auf dem Probstenberg in Seehof BE in zweiter Generation Rothirsche. Ein Tier ist so zahm, dass es sich von Fremden streicheln lässt. Rahel Bühler 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

65 Tiere leben auf dem Probstenberg in Seehof BE, an der Kantonsgrenze zu Herbetswil. Bruno Kissling

Hoch über Herbetswil und Welschenrohr, direkt an der Grenze zum Kanton Bern, liegt der Probstenberg. Auf dem Hof von Oliver Bürgi liegen, an eine Steinmauer gelehnt, zwei Geweihe. Sie sind ein erstes Anzeichen für die ungewöhnlichen Bewohner des Hofs.

Die beiden Geweihe haben zwei Hirsche im Frühjahr abgestossen. Sie wachsen innerhalb von wenigen Monaten nach. Bruno Kissling

«Wir müssen langsam laufen und als eine Gruppe zusammenbleiben», sagt Bürgi beim Betreten des Geheges. Denn: «Wenn die Hirsche etwas stört, fliehen sie und könnten auch in den Zaun rennen.» Seit 40 Jahren leben hier, auf dem Probstenberg, wo die Winter hart und die Sommer windig sind, Rothirsche.

Bürgi ist gelernter Schmid und führt die Hirschzucht in zweiter Generation mit seiner Partnerin Nadja Blaser. Sie leben in einer Patchworkfamilie auf dem Probstenberg. Bürgis Vater gründete den Betrieb, als der Bund begann, neue Formen der Landwirtschaft zu subventionieren. Die ersten Tiere stammten damals aus einem Tierpark in Schottland.

«Natürlich gibt es wild lebende Rothirsche in der Schweiz. Hirsche darf man nicht aus der Wildbahn einfangen»,

erklärt Oliver Bürgi. Blaser und er marschieren langsam dem Zaun entlang. «Rehe und Hirsche haben nichts miteinander zu tun», sagt er. Beim Reh heisst das Männchen Rehbock, das Jungtier Rehkitz und das Weibchen Rehgeiss. Bei den Hirschen Hirschstier, Hirschkalb und Hirschkuh. Wie bei Kühen.

Bürgi ist mit den Tieren aufgewachsen und hat den Betrieb im Alter von 20 Jahren übernommen. Heute hat er 65 Tiere aus drei Generationen. Sie leben in mehreren Gehegen auf einer Fläche von 14 Hektaren. Auf einer ersten Weide leben die Hirschkühe mit den Jungtieren, die dieses Jahr auf die Welt gekommen sind. Bürgi und Blaser kümmern sich gemeinsam um die Tiere. Pro Tag sei das ein Aufwand von einer Stunde. Dazu gehört füttern, Tiere kontrollieren, zäunen. Im Sommer fressen die Hirsche Gras von der Weide. Im Winter Silage, Mais und Heu.

Die auffälligen Tiere tragen Namen

Nadja Blaser beginnt, einer Hirschkuh zu rufen. «Maya chom.» Das Weibchen gehorcht und lässt sich von Blaser kraulen. Nicht alle Tiere haben Namen. Nur jene, die besonders auffallen. Maya ist zutraulich, lässt sich gar von einer Fremden streicheln. Deshalb trägt sie einen Namen. «Eine andere Hirschkuh heisst Curieuse, weil sie so ‹gwundrig› ist», sagt Bürgi. Durch einen Gang können die Tiere in den weitläufigeren, waldähnlichen Teil des Geheges gehen. Wenige Minuten, nachdem Bürgi den Durchgang geöffnet hat, ist kein einzelnes Tier mehr zu sehen.

Hirschkuh Maya lässt sich problemlos von Oliver Bürgi und Nadja Blaser streicheln. Bruno Kissling

In einem weiteren Gehege leben die Hirschstiere und die Jungen aus dem Vorjahr. Wiederum ruft und pfeifft Blaser. Wo vorher nur Graslandschaft zu sehen war, erhebt sich plötzlich ein mächtiges Geweih. Es gehört Theo, dem siebenjährigen Hirschstier. Er ist das grösste Tier der Herde. Der Name passt: Theo heisst auf griechisch Gott.

Obwohl sich Bürgi und Blaser, die Tierärztin ist, gemeinsam um die Tiere kümmern, sei ihre Beziehung zu den Geweihträgern unterschiedlich:

«Für mich ist es wie eine Freundschaft, ich würde am liebsten keines töten. Aber ich sehe auch den landwirtschaftlichen Aspekt unserer Zucht»,

sagt die 46-Jährige. Bürgi ergänzt lachend: «Die Tiere mögen sie auch lieber als mich.» Auch ihm sei das Tierwohl wichtig. «Ware für Cash, das ist nicht unsere Philosophie. Wir haben die Tiere gern und schauen zu ihnen.» Seine Beziehung zu den Tieren sei aber nicht so eng, weil er mit ihnen aufgewachsen sei und das Leben nicht anders kenne.

Der siebenjährige Theo (links) mit Petrov, einem weiteren Männchen der Zucht. Bruno Kissling

Bürgi schlachtet die Tiere auf dem Hof

Neben der Hirschzucht führt Bürgi den Bauernbetrieb auf dem Probstenberg, wo auch Kühe leben. Zudem hat er in Oftringen AG einen zweiten Hof, wo er Ackerbau betreibt.

Jeweils im Herbst werden die Spiesser, die Jungtiere aus dem Vorjahr, entweder geschlachtet oder für die Zucht weiterverkauft. Manche bleiben auch auf dem Probstenberg. «Die Mutter hat zu diesem Zeitpunkt bereits wieder ein Junges. In der Natur wäre das Jungtier auch schon selbstständig. Wir nehmen die Tiere nicht direkt den Müttern weg», erklärt die Tierärztin. «Ich schlachte sie hier oben selbst, damit sie keinen Stress durch den Transport erleben müssen», sagt der 43-Jährige. Sein Bruder verarbeitet das Fleisch in seiner Metzgerei in Holderbank weiter und verkauft es.

Manche der Tiere kann Bürgi auch für die Weiterzucht verkaufen. Man schaue dabei vor allem auf die Grösse und das Gewicht des Tieres und auf ein interessantes Geweih. Beim Verkauf eines Tiers gehe es ihm aber nicht um den Preis. «Das hat auch keinen Sinn, es ist so ein kleines Business. Den Tieren soll es vor allem bei uns gut gehen, das ist uns wichtig.» Schlachten gehöre halt dazu, ergänzt er. «Aber es macht natürlich mehr Freude, wenn wir die Tiere selbst behalten oder in die Zucht geben können.»