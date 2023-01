Egerkingen: Reformierte Kirche Gäu hilft ukrainischen Flüchtenden

Solidarität 11 Monate, 84 Lieferungen, 1845 Kilogramm Brot: So unterstützt die Reformierte Kirchgemeinde Gäu die ukrainischen Flüchtenden auf der Fridau Peggy Kocher, Joel Keller und Margaritha Berger von der Reformieren Kirchgemeinde Gäu haben im März 2022 ein Hilfsprojekt für die Flüchtenden im Durchgangszentrum Fridau ins Leben gerufen. Nach knapp einem Jahr ziehen sie Bilanz. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 26.01.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Koordinieren die Hilfe für die Flüchtenden im Durchgangszentrum Fridau: Margaritha Berger, Joel Keller und Peggy Kocher (von links) von der Reformierten Kirchgemeinde Gäu. Bruno Kissling

Vor etwas mehr als elf Monaten begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Kurz darauf begannen Mitglieder der Reformierten Kirchgemeinde Gäu, sich Gedanken zu machen, wie sie die Geflüchteten, die ins Durchgangszentrum Fridau in Egerkingen kommen, unterstützen können.

Nun, knapp ein Jahr später, sitzen Joel Keller, Margaritha Berger und Peggy Kocher im Sitzungssaal der reformierten Kirche in Egerkingen und blicken auf das Engagement zurück. «Zuerst haben wir überlegt, private Unterkünfte anzubieten. Doch weil das je nach Lebensumständen nicht einfach ist, haben wir uns entschieden, praktische Hilfe vor Ort zu leisten», sagt Peggy Kocher. Sie ist frisch pensioniert und seit vielen Jahren als freiwillige Mitarbeiterin für die Kirche tätig.

Das Durchgangszentrum Fridau in Egerkingen. Bruno Kissling

Mitte März seien sie erstmals im Durchgangszentrum gewesen und hätten mit dem Leitungsteam den Bedarf an Hilfe abgeklärt, sagt Pfarrer Joel Keller (40). Die Idee: Sie drei koordinieren die Angebote und Einsätze, ein Team von Freiwilligen setzt sie um. Mittlerweile besteht das ehrenamtliche Team aus 25 bis 30 Leuten, ergänzt Margaritha Berger. Die 63-Jährige ist Mitglied des Kirchgemeinderats und leistet ebenfalls seit Jahren freiwillige Arbeit.

Regelmässige und einmalige Events

Der Bus, der die Flüchtenden von der Fridau ins Dorf fährt, damit sie einkaufen gehen können, fährt einmal pro Woche. Also kam die Idee auf, frisches Brot zu spenden.

Anfang April begannen die Lieferungen. Freiwillige bringen zweimal pro Woche Brot des Hägendörfer Vögeli Becks zur Fridau. Dort wird es verteilt. Die Freiwilligen haben so bisher 1845 Kilogramm Brot in 84 Lieferungen gebracht.

Einmal pro Woche fährt ein Bus von der Fridau in Egerkingen ins Dorf. Bruno Kissling

Ein anderer Event, der seit Juni jede Woche stattfindet, ist das Kinderprogramm: Leute aus der Umgebung, teilweise ausgebildete Pädagoginnen, gestalten eine bis zwei Stunden mit den Kindern. Spielen oder Basteln steht auf dem Programm. So entstanden schon Schneebilder oder Drachen, die man fliegen lassen kann.

«Anfangs war es schwierig, ein Programm zu erarbeiten. Man wusste nie, ob Kleinkinder oder Teenies teilnehmen», erinnert sich Keller. Denn zu Beginn des Krieges weilten die Flüchtenden nur wenige Wochen in Egerkingen. Mittlerweile bleiben sie jedoch mehrere Monate. «Jetzt können wir etwa abschätzen, wie wir das Programm gestalten.»

Im Herbst fand auf der Fridau ein Herbstfest mit heissen Marroni statt. zvg

Das Dreierteam organisierte auch einmalige Events: eine Osterfeier, ein Herbstfest, zu Jahresbeginn eine orthodoxe Weihnachtsfeier. Finanziert werden die Aktionen durch private Spenden sowie durch Beiträge der kantonalen reformierten Kirche, der ökumenischen Nothilfe und der Reformierten Kirchgemeinde Gäu.

Es liege wohl in den Genen der Kirche, immer ein offenes Auge und Ohr zu haben und zu helfen, wenn man kann, erklärt Keller. Berger sagt auch: «Uns geht es hier so gut. Ich habe noch nie Not, noch nie Krieg erlebt. Davon können wir etwas zurückgeben.» Eine Beziehung aufbauen könne man nicht, eine solche Hilfsaktion lebe von den Einzelmomenten, so Kocher:

«Wir können die Situation der Flüchtenden nicht ändern. Aber wir können ihnen auf Augenhöhe begegnen und ihnen etwas Gutes tun – wenn auch nur für einen kleinen Moment.»

Ändernde Situation als Herausforderung

Es gebe verschiedene Momente, an die sich die drei besonders gut erinnern können. Beim Herbstfest herrschte plötzlich eine Heiterkeit, die vorher nicht da war, sagt etwa Berger.

Kocher ergänzt: Für sie sei es ein besonders bewegender Moment gewesen, als sie – ebenfalls beim Herbstfest – einer Frau, in der Ukraine Professorin für Geschichte beim Malen über die Schulter geschaut hat und dort weisse Rosen und Lilien erblickt habe. Auf die Frage, ob sie nach einer Vorlage male, antwortete sie, so habe ihr Garten in ihrem früheren, jetzt wohl zerstörten Zuhause ausgesehen.

«Ich kann mich besonders gut an die Weihnachtsfeier erinnern: Da hatten viele der Teilnehmenden Tränen in den Augen. Man konnte ihre Dankbarkeit und ihre Wertschätzung förmlich spüren», erinnert sich Keller.

In ihrem Engagement sind die drei auch auf manche Herausforderung gestossen. Die Situation ändere sich ständig, sagt Keller. «Man weiss nie, was gefragt ist, wie viele und welche Leute man antrifft.» Auch die Sprachbarriere gelte es zu überwinden. Viele würden gut Englisch sprechen, andere könnten übersetzen.

Berger ergänzt: «Und wir müssen einen langen Atem haben. Wir wissen nicht, wie lange das noch dauert.» Alle vier Monate trifft sich das Team deswegen zu einer Standortbesprechung. Das nächste Mal im April.

Als Nächstes steht eine Feier zum einjährigen Bestehen des Projekts an. Details seien noch nicht klar, so Keller. Auch hier sind Flexibilität und Spontaneität gefragt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen