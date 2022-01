Schweizer Meisterschaft im Snowcross auf dem Binzberg

Snowcross Nach einer zweijährigen Pause fanden die Schweizer Motorschlitten Meisterschaften wieder im Thal statt 34 Motorschlitten rasten über die Schanzen der Rennpiste auf dem Binzberg ob Gänsbrunnen. Dort fand letzten Samstag die Schweizer Meisterschaft im Snowcross statt. Einige Teilnehmende reisten extra aus Italien an und ein Solothurner bestritt sein erstes Rennen. Anja Neuenschwander 17.01.2022, 05.00 Uhr

Nach zwei Jahren Pause fand die Snowcross Schweizer Meisterschaft auf dem Binzberg dieses Jahr wieder statt. Patrick Lüthy

Der Binzberg liegt in der allerhintersten Ecke des Thals oberhalb von Gänsbrunnen. Er liegt sogar so weit hinten im Thal, dass man ihn am besten von Moutier her erreicht. Normalerweise ist es dort ruhig und friedlich – doch für einmal durchbricht lautes Motorengeheul die Stille.

33 Männer und eine Frau rasen auf Motorschlitten durch den Schnee. Seit 2019 kann zum ersten Mal wieder die Schweizer Meisterschaft im Snowcross stattfinden. Snowcrossing ist ausschliesslich im Winter bei genügend Schnee möglich – vor zwei Jahren musste die Schweizer Meisterschaft wegen zu wenig Schnee abgesagt werden. Voriges Jahr konnte das Event aufgrund von Corona nicht stattfinden.

Nach drei Jahren fand die Snowcross Schweizer Meisterschaft auf dem Binzberg dieses Jahr wieder statt. Patrick Lüthy Patrick Lüthy Auf die Plätze, fertig, los! Patrick Lüthy Federico Amadei (hinten mit der Nummer 49) aus Italien trat in der Kategorie «Elite » an. Patrick Lüthy Patrick Lüthy Der Binzberg war gut besucht. Patrick Lüthy In der Mittagspause wurde die Rennpiste nochmals ausgebessert. Patrick Lüthy Der andere Fahrer aus dem Kanton Solothurn: Stive Tschirren. Patrick Lüthy Patrick Lüthy Auch die ganz Kleinen sind schon dabei. Ob er auch bald an der Meisterschaft mitfährt? Patrick Lüthy Dieser Nachwuchssportler bleibt lieber noch beim klassischen Bob. Patrick Lüthy Nach den Rennen werden die Motorschlitten sorgfältig untersucht und gegebenenfalls geflickt. Patrick Lüthy Christophe Rastdorfer aus Gänsbrunnen während seiner zweiten Runde. Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy

Auf dem Binzberg dröhnt Rammstein aus einem Anhänger mit Lautsprechern, die Leute stehen um Feuerschalen, trinken Tee und Glühwein oder schauen den Rennen zu. Die Teilnehmenden treten in vier verschiedenen Kategorien an und kommen mehrheitlich aus dem Kanton Bern, zwei sind aus dem Kanton Solothurn. Einige sind jedoch von weiter her aus den Nachbarländern angereist.

Drei Teilnehmer sind aus Italien angereist

Federico Amadei auf seinem Motorschlitten. Patrick Lüthy

Federico Amadei hat seinen Motorschlitten in einem kleinen Lieferwagen verstaut und ist aus Italien hergefahren. «In Italien hat es keinen Schnee», erklärt er in gebrochenem Französisch, während er seinen Schlitten für die nächste Runde vorbereitet. Ausserdem sei der Sport hier populärer als in Italien. Amadei tritt in der «Elite» Kategorie an. In zehn Minuten plus zwei Runden schafft er in seinem ersten Durchgang 22 Runden auf der Rennpiste.

Für die Piste wurde von den umliegenden Hängen der Schnee zusammengetragen und zu einer Rennbahn mit Schanzen und einer Steilkurve geformt. Dort starten gerade die Amateure: «Exzellenter Start der Nummer 35», tönt es vom Speaker. Die Nummern der Schlitten sind im Schneegestöber beim Start fast nicht zu erkennen.

Patrick Lüthy

Acht Minuten und zwei Runden geben alle Vollgas. Motoren heulen auf, dei Fahrer fliegen über die Schanzen und legen sich in die Steilkurve. Einer hat die Kurve falsch eingeschätzt und fliegt samt Motorschlitten darüber hinaus. Der Sturz sieht spektakulär aus – doch der Fahrer rafft sich sofort wieder auf, steigt auf seinen Schlitten und fährt weiter. Er dürfte einiges an Runden und Zeit eingebüsst haben.

Seit er sechs Jahre alt ist, sitzt er auf dem Motorschlitten

Christophe Rastdorfer bereitet sich auf die nächste Runde vor. Patrick Lüthy

Christophe Rastdorfer aus Gänsbrunnen kommt gerade von seinem allerersten Rennen zurück. Unter aufgereihten Pavillons parkieren er und seine Mitstreiter ihre Gefährte und ziehen die Helme von den nassgeschwitzten Köpfen. Auf dem Motorschlitten sässe er schon seit er fünf oder sechs Jahre alt ist, sagt Rastdorfer. Er wohne an einem steilen Hang, dort brauche man den Schlitten im Winter oft als Transportmittel. Er benutze den Motorschlitten aber auch gern in der Freizeit.

Der Organisator Urs Allemann habe ihn gefragt, ob er dieses Jahr mal an einem Rennen teilnehmen möchte. Rastdorfer sagte zu und startet nun, ohne vorher gross trainiert zu haben. «Die erste Runde war sehr anstrengend», meint der 19-Jährige. Die grösste Challenge für ihn sei es, alle vier Runden, die er insgesamt vor sich hat, durchzuziehen. Im ersten Durchgang, acht Minuten plus zwei Runden, fuhr er 13 Runden. Die besten in seiner Kategorie schafften 25. Nicht schlecht für den Anfang. Rastdorfer sagt:

«Snowcross hat schon seinen Reiz. Wenn ich Zeit habe, fange ich vielleicht an zu trainieren.»

Am Ende belegt er den 9. Platz von insgesamt 18 Fahrern in seiner Kategorie. Die goldene Mitte - ganz bestimmt kein schlechtes Resultat für das erste Rennen.