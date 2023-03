Ehrverletzung, Anzeigen: Balsthaler Politpossen vor Obergericht

Sittenzerfall im Thal Lügenvorwürfe, Ehrverletzung und eine Anzeige: Wie die Balsthaler Politpossen der Jahre 2017 bis 2021 bis heute die Gerichte beschäftigen Was an einem Dezemberabend 2018 in Balsthal geschah, beschäftigt bis heute Juristen. Eine Geschichte über einen politischen Kleinkrieg und zur Frage, ab wann die Kritik an einem Politiker in Ehrverletzung mündet. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Hier ging es hoch zu und her: Gemeindehaus Balsthal. Bild: Bruno Kissling

Zuerst eine kleine Warnung, liebe Leserinnen und Leser: Wenn Sie Schimpfwörter nicht mögen, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen. Oder machen wir es kurz: Bringen wir diese unseligen Wörter gleich, dann ist es vorbei. «Verarscht» und «angelogen» fühlte sich ein Stimmbürger an der Balsthaler Gemeindeversammlung im Dezember 2018. Er sprach von einer «verdammten Sauerei», von «Lug». Die Vorwürfe richteten sich gegen Clemens Hellstern, damals Gemeinderat mit dem Ressort Finanzen.

Was an jenem Dezemberabend in Balsthal geschah, ist bis heute nicht ausgestanden. Erst kürzlich, am 15. Februar, trafen sich die Männer um 8.33 Uhr wieder – zum Prozessbeginn vor dem Solothurner Obergericht. Auf der einen Seite war der Ex-Politiker Hellstern. Er klagte – für seine Ehre. Er, der 2019 den Gemeinderat aus beruflichen Gründen verlassen hatte, wollte nicht öffentlich als Lügner dastehen.

Auf der anderen stand der Angeklagte, der die Fluchwörter an jener Gemeindeversammlung ausgestossen hatte: ein engagierter Stimmbürger, der sich wegen übler Nachrede vor den Richtern verantworten musste. Ein Mann, der sich ums politische Klima in der Gemeinde sorgte, der eher unfreiwillig in den Strudel der damaligen Balsthaler Politik gezogen wurde, in einen Kleinkrieg zweier verfeindeter politischer Lager, die sich mit harten Bandagen bekämpften.

Bis 2019 Gemeinderat: Clemens Hellstern. Bild: Fränzi Zwahlen-Saner

Doch es geht hier nicht nur um eine kleinliche Balsthaler Politposse. Der Fall wirft eine grössere Frage auf: Wie viel muss sich ein Politiker bieten lassen? Wo endet die Meinungsfreiheit – und wo beginnt die Ehrverletzung? Dies ist eine Geschichte, die in einem Grenzbereich spielt. Dort, wo die harte demokratische Auseinandersetzung plötzlich zum Fall für Gerichte werden kann. Doch packen wir dies systematisch an.

Zuerst: Weshalb wurde überhaupt so heftig gestritten?

Spannungen gab es im Balsthaler Gemeinderat schon lange. Die Partei der kritisch-konstruktiven Bauschtler sass zwar im Gemeinderat, führte sich dennoch als Oppositionspartei auf und reichte mehrfach Beschwerden gegen Politgeschäfte ein. Das Klima war schlecht, es herrschte ein Kleinkrieg zwischen der Partei und dem damaligen Gemeindepräsidenten sowie dem Gemeindeverwalter.

Und nun: Warum kam es nun zum Lügenvorwurf?

Schauplatz 1: ausserordentliche Gemeindeversammlung Balsthal, 6. September 2018, 19 Uhr, im Kultursaal Hauslismatt

Nur ein Thema kannte diese ausserordentliche Gemeindeversammlung: das Parkkonzept, gegen das die kritisch-konstruktiven Bauschtler opponierten. Es kam an der Versammlung zu einer fast filmreifen Szene: Die heutige SVP-Kantonsrätin Christine Rütti trat auf und fragte Finanzgemeinderat Hellstern, der auch zu den Gegnern gehörte, was denn all die Pläne zu den blauen Zonen bisher gekostet hätten. Hellstern trat ans Mikrofon – einige sagten später, das sei inszeniert gewesen.

Die Partei der kritisch-konstruktiven Bauschtler wollte damals die eben erst eingeführte flächendeckende blaue Zone wieder aufheben. Bild: Bruno Kissling

Hellstern, der Finanzverantwortliche, liess eine kleine Bombe platzen: Er würde die Kosten auch gerne kennen, sagte er, doch auf ein Mail an den Finanzverwalter habe er keine Antwort erhalten. Denn der Gemeindeverwalter und der Gemeindepräsident hätten es dem Mann verboten, ihm zu antworten.

Dies war eine Halbwahrheit, wie die Richter nun feststellten: Denn tatsächlich hatte Hellstern – obwohl er Ressortverantwortlicher war – keine Zahlen angeliefert erhalten. Er war aber zu einem Gespräch eingeladen worden, das jedoch nicht zustande kam – auch wegen diverser Befindlichkeiten in diesem Kleinkrieg. Diese Halbwahrheit hatte Folgen:

Schauplatz 2: Balsthal, 13. September 2018, 19 Uhr, Gemeinderatssaal

In der nächsten Gemeinderatssitzung kam es zum Schlagabtausch: Gemeindepräsident Pierino Menna stellte Hellstern zur Rede, sagte, es sei eine «verdammte Schweinerei», was da passiert sei. Denn der Ressortleiter Finanzen habe ein Antwortmail erhalten. Zwar keine Zahlen, aber eben eine Einladung zum Gespräch. Und Menna weiter: Hätte er vor der ganzen Gemeindeversammlung die Wahrheit über das Gesprächsangebot gesagt, so hätte er den Finanzgemeinderat blossstellen können.

Pierino Menna, Balsthaler Gemeindepräsident von 2017 bis 2021. Bild: Bruno Kissling

Schauplatz 3: Balsthal, 20. Dezember 2018, Gemeindeversammlung, 19 Uhr, Kultursaal Hauslismatt

Hier nun kommt unser Stimmbürger ins Spiel, der sich sehr für Politik interessiert. Er hatte nicht nur an der September-Gemeindeversammlung teilgenommen. Er las auch das Gemeinderatsprotokoll. Und als er da las, dass Gemeinderat Hellstern eine Antwort erhalten hatte, dies aber dem Volk gegenüber nicht erwähnt hatte, regte er sich offenbar so auf, dass er an der nächsten Gemeindeversammlung das Wort ergriff und eben fluchte.

Eine kleine Randnotiz: Der nun angeklagte Stimmbürger hatte zum Teil nur die Worte des Gemeindepräsidenten verwendet, die er im Protokoll gelesen hatte – wenn auch etwas pointierter. Man könnte sagen: Ist der Ton an der Gemeindespitze unanständig, dringt das zum Volk durch.

Schauplatz 4: Stadt Solothurn, Amthausplatz, 15. Februar 2023, 8.33 Uhr, Obergerichtssaal: Wie urteilt nun das Gericht?

Die Richter sprechen den Mann frei. Eigentlich wäre der Lügenvorwurf zwar tatsächlich ehrverletzend. Der Freispruch erfolgte aber, weil der Bürger aufgrund des Gemeinderatsprotokolls tatsächlich davon ausgehen konnte, dass Gemeinderat Hellstern an der Gemeindeversammlung nicht die Wahrheit gesagt hatte. Zudem billigte das Gericht dem Mann zu, dass es ihm bei seiner Kritik um die politische Kultur und den korrekten Umgang im Dorf ging – und nicht um persönliche Schmähungen.

Gleichzeitig verfügte das Gericht eine Ehrenerklärung, um die Ehre von Ex-Gemeinderat Hellstern wiederherzustellen: Es stellte also quasi höchst-offiziell fest, niemand habe beweisen können, dass der Mann damals gelogen habe.

Wie hart darf Kritik an einem Politiker sein? Diese Frage musste das Obergericht in Solothurn klären. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ein Freispruch, eine wiederhergestellte Ehre: Haben beide gesiegt?

Nein. Einen Sieger gibt es in dieser Geschichte nicht. Der Bürger ist zwar freigesprochen worden, er musste aber jahrelang ein Verfahren über sich ergehen lassen – und nicht immer sah es nach einem Freispruch aus. Und die Ehre von Gemeinderat Hellstern ist zwar wiederhergestellt. Diese Ehrenrettung kommt den Mann aber teuer zu stehen, weil er den Fall wegen Details durch die Instanzen zog. Er muss nun mehrere tausend Franken Verfahrenskosten und Anwaltsentschädigungen bezahlen - wie auch die Steuerzahler.

Und wie ist dies nun mit der Grenze zwischen Kritik an Behörden und Ehrverletzung?

Das Gericht schreibt: «Die in einer Demokratie unabdingbare Meinungsfreiheit bedingt die Bereitschaft der politischen Akteure, sich der öffentlichen – manchmal heftigen – Kritik ihrer Meinung auszusetzen.» Deshalb seien in der politischen Debatte Ehrverletzungen nur mit Zurückhaltung von Gerichten zu ahnden. Ein Unterschied ist auch: Man darf die Politiker wegen ihres politischen Handelns hart kritisieren, aber eben nicht als Menschen verächtlich erscheinen lassen.

In einem anderen Fall lag eine Ehrverletzung vor, als in einer Kampagne gegen Abtreibungen den Befürwortern vorgeworfen wurde, sie wollten den Tod verherrlichen. Erlaubt war dagegen, die damalige SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen als Steueroptimiererin zu bezeichnen. Sie, die gegen die Steueroptimierung kämpfte, hatte sich durch Pensionskasseneinkauf ihren Steuerbetrag massiv reduziert und zahlte trotz Millionenvermögen nichts. Es sei legitim, dass man die allfällige Doppelmoral einer Politikerin hinterfrage, so die Richter.

Was sagt dies alles eigentlich über die damalige Balsthaler Politik aus?

2021 als Ruhestifter gewählt: Freddy Kreuchi, der neue Gemeindepräsident. Bild: Bruno Kissling

Zurück an den Schauplatz Balsthal. Man fühlt sich, stellenweise, wie im Kindergarten, nicht wie im Gemeinderat, wenn man das damalige Protokoll liest. Hinzu kommt: Dass einem Gemeinderat die Angaben zu Kosten laufender Geschäfte nicht rasch per Mail beantwortet werden, ist aussergewöhnlich – aber im damaligen Balsthal kein Zufall: Auch für die Medien war es damals schwierig, an Informationen zu kommen, die in anderen Gemeinden veröffentlicht werden.

Schauplatz 5, Balsthal, Sonntag, 25. April 2021 / 13. Juni 2021.

Wahltag ist Zahltag: Das Volk zieht die Konsequenzen. Gemeindepräsident Menna wird schmachvoll abgewählt, die kritisch-konstruktiven Bauschtler fliegen aus dem Gemeinderat. Schon 2019 war Gemeinderat Hellstern zurückgetreten, der damalige Gemeindeverwalter ist inzwischen pensioniert. Im Gemeindehaus ist nun Ruhe eingekehrt.

