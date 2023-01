Sieben Neubauten Damit in der Überbauung Leuenfeld in Oensingen 167 Wohnungen entstehen können: Nun mischt sich die Gemeinde ein Seit 2008 realisiert die Schmid Immobilien AG in Oensingen die Überbauung Leuenfeld. Nun soll der südwestliche Ecken ebenfalls überbaut werden. Doch es gibt noch einen Haken: Der Firma gehört gar nicht alles Land. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Im südwestlichen Teil der Überbauung Leuenfeld in Oensingen sollen sieben Blöcke mit total 167 Wohnungen entstehen. Bruno Kissling / Archiv

Die Überbauung Leuenfeld in Oensingen soll weiterwachsen. In den nächsten Jahren sollen im südwestlichen Teil – rund um das Planungsbüro BSB + Partner – sieben neue Mehrfamilienhäuser mit total 121 Wohnungen mit zweieinhalb bis fünfeinhalb Zimmern entstehen. Ob es Miet- und/oder Eigentumswohnungen geben wird, sei noch offen, sagt Bauherrenvertreter Reto Hönger von der Firma Schmid Immobilien AG.

Es sollen ein Gebäude mit sieben, zwei mit sechs, drei mit fünf und eines mit vier Stockwerken entstehen. Ein Gemeinschaftsraum ist in einem einstöckigen achten Gebäude untergebracht. Dazu gibt es eine Tiefgarage.

Im Erdgeschoss entlang der Von-Roll-Strasse sind gemäss Gestaltungsplan publikumsorientierte Nutzungen vorgesehen: «Es ist möglich, im Areal einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte zu realisieren.» Rund um die Gebäude ist ein Park mit Rasen, Hochstammbäumen und Spielplätzen vorgesehen.

Diese Pläne wurden an der öffentlichen Mitwirkung zum Gestaltungsplan im Frühjahr 2021 vorgestellt. Ursprünglich war die Auflage des Baugesuchs im Herbst 2021 und der Baubeginn im Sommer 2022 geplant. Doch so weit kam es nicht.

Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor. Bruno Kissling

Das habe verschiedene Gründe, wie Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor sagt: Die Mitwirkung und die Vorprüfung des Gestaltungsplans hätten länger gedauert. Wann das Projekt weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Gemeinderat habe den Gestaltungsplan zwar in zwei Lesungen beraten, aber der Plan sei derzeit sistiert.

Denn: Der Grossteil der Parzellen, auf denen die sieben neuen Blöcke erstellt werden sollen, gehört der Schmid Immobilien AG. Einige Parzellen sind jedoch in Privatbesitz. Und diese Grundeigentümer hätten andere Vorstellungen, was ihre Parzellen anbelangt. Deshalb will die Gemeinde nun das Gespräch mit den Grundeigentümern suchen. Gloor: «Wir nehmen ihre Bedenken ernst und streben eine möglichst ganzheitliche Entwicklung an.»

Pläne von 2018 wurden überarbeitet

Die geplanten sieben Mehrfamilienhäuser im südwestlichen Teil der Leuenfeld-Überbauung haben eine mehrjährige Vorgeschichte. Und ursprünglich hätten sie ziemlich anders daherkommen sollen: Seit 2008 realisiert die Schmid Immobilien AG aus dem luzernischen Ebikon die Überbauung Leuenfeld mitten in Oensingen. Nachdem mehrere Etappen bereits fertiggestellt wurden, stellte man im Januar 2018 die Pläne für den südlichen Teil vor.

Wurden 2022 fertiggestellt: die vier Wohnblöcke von Leuenfeld Südost. Patrick Lüthy

Später wurde entschieden, den südlichen Teil in Südwest und Südost zu unterteilen. Der Teil im Osten, direkt an der Solothurnerstrasse, wurde 2022 fertiggestellt. Dort sind vier Wohnhäuser und 46 Eigentumswohnungen, Laden- sowie Dienstleistungsflächen entstanden. 2018 waren noch 42 Wohnungen geplant.

Im südwestlichen Teil sollten ursprünglich 111 Wohnungen in Gebäuden mit bis zu sieben Stockwerken entstehen. Das stiess einigen Oensingern bei der Informationsveranstaltung zur Mitwirkung sauer auf. Die hohen Gebäude würden die Sicht auf die Alpenkette verhindern, zudem seien im Zonenplan nur sechs Geschosse vorgesehen.

Da viel Grünfläche zwischen den Gebäuden entstehe, könne die Gemeinde mehr Stockwerke bewilligen, als der Zonenplan vorgibt, lautete damals die Antwort des Architekten. Auch der Verkehr oder die Parkmöglichkeiten wurden kritisiert.

Mehr auf die Qualität achten

Umgesetzt wurden die damaligen Pläne jedoch nicht. Denn: «Seit 2018 wurde in allen bahnhofsnahen Entwicklungsgebieten unter dem Titel Oensingen West ein qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt», sagt Fabian Gloor. Dies habe auf das Gebiet Leuenfeld West erhebliche Auswirkungen gehabt.

Man habe auf eine ansprechende Stellung der Gebäude und eine ortsbildliche Abstimmung geachtet. Auch die Höhe der Gebäude sei angeschaut worden: «Wir haben die Vorgaben des neuen Zonenreglements präzisiert, wo und wie man die maximalen sieben Stockwerke bauen darf und wo nicht.» Das jetzige Bauvorhaben sei zum Grossteil auf diesen Prozess zurückzuführen.

