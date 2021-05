Serie: Gäuer Landwirtschaft Teil 5 «Mein Arbeitsplatz ist gleich um die Ecke» Die Neuendörfer Bäuerin Katrin Wyss-Marbet ist Betriebsleiterin ihres Chäppelihofes. Sie betreibt Mutterkuhhaltung und Ackerbau. Fränzi Zwahlen 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bäuerin Katrin Wyss-Marbet vom Chäppelihof Neuendorf in ihrem Hartweizenfeld im Gebiet Aegerten. Daraus soll es die künftigen Hartweizengriess-Teigwaren aus Neuendorf geben. Bruno Kissling

Die Statistik des Bundesamtes für Landwirtschaft aus dem Jahr 2019 besagt: Von den insgesamt 150'100 beschäftigten Personen in der Landwirtschaft waren gut 54'000 Frauen (36 Prozent). Davon sind knapp 3300 Betriebsleiterinnen. Eine dieser Frauen ist Katrin Wyss-Marbet (34) vom Chäppelihof in Neuendorf. Es ist der Hof, auf dem sie zusammen mit ihren Geschwistern aufgewachsen ist. Sie erzählt: «1967 siedelte schon mein Grossvater aus dem Dorf an den westlichen Rand von Neuendorf. Mittlerweile sind wir froh darüber, denn wir verfügen so über 9 ha Weideland rund um den Hof. Auch wenn ich mich als Kind oft beklagte, soweit ausserhalb des Zentrums zu leben». Und sie erzählt, wie es dazu kam, dass sie Betriebsleiterin wurde. «Nachdem meine Geschwister weniger Interesse bekundeten, den Hof von den Eltern zu übernehmen, haben mein Mann und ich uns entschlossen, diesen zu übernehmen.» Obwohl sie ursprünglich eine kaufmännische Lehre absolvierte. «Es hat mir eben immer gefallen, auf dem Bauernhof mitzuhelfen; vor allem der Umgang mit den Tieren macht mir Freude.»

Von Milchwirtschaft zu Mutterkuhhaltung

So wurde sie zur Betriebsleiterin des Chäppelihofes, ihr Mann arbeitet als Landmaschinenmechaniker in Vollzeit ausserhalb. «Aber natürlich hilft er auch mit auf dem Hof; ebenso mein Vater.» Die Eltern leben im nebenan gebauten «Stöckli». Der Chäppelihof verfügt auf dem Gemeindegebiet von Neuendorf über 30ha Land insgesamt, 12 ha davon ist eigenes Land. 2017 hat Katrin Wyss den Hof voll übernommen, doch bereits ein paar Jahre vorher habe man begonnen, von Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung umzustellen, berichtet sie. «Vor der Übernahme habe ich während zweier Jahre an einem Tag pro Woche den Unterricht für die bäuerlich-hauswirtschaftliche Ausbildung am Wallierhof besucht und danach die Berufsprüfung zur Bäuerin mit Fachausweis absolviert.» So arbeitet Katrin Wyss Vollzeit als Bäuerin und versorgt daneben noch ihre drei Kinder und den Haushalt. Ganz pragmatisch sagt sie: «Ich habe so viel zu tun, wie jede andere Frau, die berufstätig ist und Kinder hat, ausser dass mein Arbeitsort gleich um die Ecke ist.»

«Unser Ziel in der Mutterkuhhaltung ist die nachhaltige Produktion von bestem Rindfleisch», erklärt sie die Chäppelihof-Philosophie. «Wir arbeiten mit dem Label Mutterkuh Schweiz zusammen. Zudem mit der Metzgerei Bleicher aus Härkingen, die unser Fleisch nach unseren Wünschen verarbeitet. Wir packen dann bei ihr das bestellte Fleisch in den richtigen Mengen für die Kundschaft ab und verkaufen es so ab Hof», erzählt Katrin Wyss. Das Fleisch, welches nicht direkt ab Hof verkauft wird erhält man frisch in der Theke der Metzgerei. Sie ist zufrieden mit dem Fleisch-Absatz und stellt fest: «Seit Corona hat es sogar noch zugenommen.» Die Kunden wollen heutzutage wissen, woher ihr Fleisch stammt. 33 Mutterkühe der Rasse Limousin und ein «Muni» leben auf dem Chäppelihof.

Als weiteres Standbein des Betriebes wird auf dem Chäppelihof Ackerbau nach den Richtlinien von ÖLN und IP Suisse betrieben. Weizen, Triticale, Gerste und auch Mais wird produziert. «Zudem haben wir genügend Grünfläche ausserhalb des Betriebes, auf der wir die nötigen Heu- und Siloballen für unsere Tiere produzieren.»

Teigwaren aus eigenem Hartweizen

Auf dem Chäppelihof leben auch 50 Legehennen, welche jeden Tag rund 40 Eier liefern. Vor gut einem Jahr hat Katrin Wyss begonnen, selbst Teigwaren herzustellen. «Ich wollte die Eier verwerten» erklärt sie. Die Teigwaren verkauft die Bäuerin aber nicht selbst, sondern bringt sie zum Hofladen ihrer Kollegin Petra Heim in der Heimschmiede Neuendorf. «Dorthin bringe ich jeden Samstag auch noch selbst gebackenes Bauernbrot.» Es mache keinen Sinn für sie, selbst auch noch einen Hofladen zu eröffnen.

«Es ist besser, wenn wir Frauen zusammenarbeiten»,

ist Wyss überzeugt.

Ihr allerneuestes Projekt ist nun aber, Hartweizen selbst anzubauen, um daraus das Griess für ihre Teigwaren mahlen zu lassen. «Zu Beginn der Teigwarenproduktion bezog ich das Hartweizengriess aus Kanada. Das finde ich aber wenig sinnvoll. Glücklicherweise kann ich es seit letztem Herbst von einem Bauern aus dem Bernbiet beziehen, der bereits im letzten Jahr Erfahrungen mit dem Anbau von Hartweizen gemacht hat. Nun versuche ich diesen Anbau selbst auf rund 130 Aren Land. Man sagte mir zwar, dass der Anbau aus klimatischen Gründen schwierig werden könne. Doch bis jetzt sieht die Frucht sehr gut aus.»