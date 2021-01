Serie «Gäuer Bauern» 1. Teil Was der junge Bauer zur Kritik an der Landwirtschaft sagt – und was ihm Sorgen bereitet Der Hägendörfer Landwirt Christoph Haefely hadert immer wieder mit dem Image, das die Landwirtschaft bei einigen Leuten hat. Fränzi Zwahlen-Saner 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Haefely, Hägendorf bei seinen Milchkühen im Freilaufstall. Bruno Kissling

1. Teil der Serie «Gäuer Bauern» Am 23. November letzten Jahres veröffentlichten wir einen Artikel zur Gäuer Landwirtschaft, in welcher sechs Bauern ihre Standpunkte kurz erläuterten. Hiermit starten wir eine sechsteilig Serie, in der auf einzelne der damals angesprochenen Aspekte näher eingegangen wird. Im ersten Teil schildert Christoph Haefely aus Hägendorf (er sieht sich als Gäuer), wie man sich als Milch- und Fleischproduzent fühlt, denn in den vergangenen Monaten wurde die Schweizer Landwirtschaft heftig kritisiert. So wurde postuliert, die Landwirtschaft vergifte Wasser und Boden, Tiere würden nicht tiergerecht gehalten. Doch gerade in der jetzigen Corona-Zeit wird der Landwirtschaft auch Systemrelevanz zugeschrieben - die Hofläden verzeichnen mehr Umsatz als je. Ob dieser Trend nachhaltig ist?

Bauer Christoph Haefely hat zwischen 120 und 130 Kühe, Rinder und Kälber sowie einen Stier in seinem BTS- (Besonders Tierfreundliches Stallungssystem) Laufstall in Hägendorf. «Es werden bei mir mit 75 Grossvieheinheiten gerechnet», sagt er und tönt damit schon an, dass, wer heute als Landwirt sein Einkommen verdient, auch eine Menge theoretischer und administrativer Arbeiten zu erledigen hat. «Es sind 50 Milchviehplätze, dazu kommen die Plätze für die Aufzucht und die Mast.»

2009 wurde dieser Freilaufstall nach modernen und zeitgemässen Tierschutz-Aspekten gebaut. «Ein ziemlich teurer Bau», sagt Haefely. «Dazu gehörten aber natürlich auch noch ökonomische Überlegungen», so Haefely, womit man bereits in einem Spannungsfeld der heutigen Landwirtschaft angelangt ist.

Die Familie Haefely ist schon seit Generationen als Landwirte tätig. Das alte Bauernhaus mitten im Dorf stammt aus dem Jahr 1586 und ist somit das zweitälteste Haus in Hägendorf. Dennoch möchte der jetzige Bauer auch mit seinem Wohnhaus aus dem Dorf aussiedeln. «Es wäre ein logischer Schritt. Die Bauprofile für das Wohnhaus neben unserem Laufstall stehen bereits».

65 Stunden Arbeit pro Woche

Haefely arbeitet zusammen mit einem Lehrling auf dem Betrieb, hin und wieder hilft sein Vater noch. «Etwa 65 Stunden pro Woche bin ich dran», sagt er. Damit die Arbeit etwas leichter geht, hat er einen Futterroboter im Einsatz. «Das spart etwa einen Mitarbeiter ein. Mit diesem Roboter bekommt jedes Tier computergesteuert seine richtige Futtermischung.» Das Milchvieh wird mit hofeigenem Grundfutter versorgt und kann frei auf die Weide.

Patrick Lüthy

«Wir setzen auf eine durchschnittliche Milchleistung von rund 9000 kg Milch pro Jahr und pro Kuh. Etwa 65 Stunden pro Woche bin ich dran.»

Einen Melkroboter findet man aber auf dem Wigerhof nicht. «Das würde sich nicht lohnen, zudem sehen wir die Kühe beim Melken täglich und gewöhnen sich so auch gut an uns Menschen.» Christoph Haefely ist mit Leib und Seele Landwirt; umso mehr schmerzt ihn, dass das Image der Bauern heute in machen Bevölkerungsteilen nicht sehr geachtet ist. «Dabei sind wir bemüht, unseren Tieren ein gutes Umfeld zu bieten und Nahrungsmittel auf hohem Niveau zu produzieren. Das gelingt nur, wenn wir gesunde Tiere im Stall haben, die selten einen Tierarzt sehen müssen.»

Die richtige Balance finden ist wichtig

Es gelte also, die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie zu finden. «Ich hinterfrage meine Ökobilanz ständig, denn auch ich möchte, dass unsere Nachkommen auf einem gesunden Planeten leben können.»

Drei- bis viermal pro Jahr werde auf seinem Hof eine teils unangemeldete Kontrolle durchgeführt, und das in unterschiedlichen Bereichen. «Deshalb kann ich auch nicht verstehen, warum es solche Tierverwahrlosungsfälle wie damals jener von Boningen gibt, die dann einen ganzen Berufsstand in Misskredit bringen.» Haefely betreibt lediglich mit Kalbfleisch Direktvermarktung. «Bei der Milch lohnt sich das nicht für uns.»

Alle zwei Tage kommt ein Milchtransportwagen der Emmi-Gruppe vorbei und holt rund 2000 Liter Milch. «Momentan können wir mit dem Milchpreis von durchschnittlich 57 Rappen Richtpreis zufrieden sein», sagt er. «65 Rappen, das wäre ein guter Preis».

Die ungewisse Zukunft quält am meisten

Am meisten quält den jungen Bauer die ungewisse Zukunft für seinen Betrieb. «Die immer wieder neuen politischen Vorstössen und Initiativen machen uns Sorgen und erschweren es, in die Zukunft zu planen.» Auch wenn Haefely den einen oder andern Aspekt zum Beispiel der Trinkwasserinitiative gut findet. «Es ist aber auch Tatsache, dass pro Tag in der Schweiz im Durchschnitt 1,6 landwirtschaftliche Betriebe schliessen müssen. Dies ist eben auch Ausdruck dieser unsicheren Zukunft.»

Haefely zeigt seinen Betrieb gerne und erklärt, was, warum und wie er arbeitet. «Es ist schon ein Problem, dass viele Leute keine Ahnung mehr haben, vorher das Fleisch, die Milch stammt. Dann aber meinen, sie wüssten, wie wir Fachleute zu arbeiten hätten.»