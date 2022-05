Lindenpark Balsthal: Künftige Pflegefachfrau erzählt

Serie: Fünf Fragen an «Wichtig ist, dass man Demenzpatienten nicht überfordert»: Das sagt die künftige Gesundheitsfachfrau im Lindenpark in Balsthal Im August ist es so weit: Die Bewohnerinnen und Bewohner im neuen Demenzzentrum in Balsthal ziehen ein. Bis dahin stellen wir künftige Mitarbeitende des Lindenparks in einer Serie vor. Den Anfang macht Gesundheitsfachfrau Ramona Bruder aus Kappel. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 12.05.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ramona Bruder ist Fachfrau Gesundheit und arbeitet ab August im neuen Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal. Bruno Kissling

Wie sind Sie zum Job als Fachfrau Gesundheit gekommen?

Ich bin verschiedene Berufe schnuppern gegangen. Als ich von der Schnupperlehre als Fachfrau Gesundheit zurückkam, wusste ich: Das ist mein Job. Ich liebe es, mit älteren Menschen zu arbeiten. Sie geben einen so viel zurück. Vor allem Dankbarkeit. Auch wenn sie es nicht immer ausdrücken können, in ihren Augen ist es stets zu sehen.

Im Vergleich zu Ihrem jetzigen Arbeitsort, dem Alterszentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten: Was wird sich im Lindenpark unterscheiden?

Ich denke, viel wird sich an unserem Tagesablauf nicht ändern. Schon jetzt ist ja jeder Tag anders. Und es gibt auch in der Stapfenmatt schon das Konzept, dass die Demenzpatienten in Wohngruppen wohnen. Das wird auch in Balsthal so sein. Hier wird aber alles grösser und moderner sein. Zudem werden wir mehr Bewohnende haben und durch den Garten mehr Möglichkeiten haben, mit den Patienten Dinge im Freien zu unternehmen.

Welche (neuen) Herausforderungen werden Sie in Ihrem Arbeitsalltag antreffen?

Wie gesagt, viel wird sich an unseren Tagesabläufen nicht ändern. In den ersten paar Wochen nach dem Umzug wird aber es vor allem eine Herausforderung sein, sich an die neue Umgebung in Balsthal zu gewöhnen.

Worauf müssen Sie im Umgang mit Demenzpatienten achten?

Wichtig ist, dass man alles langsam und Schritt für Schritt macht. Denn wenn man sie hetzt oder mehrere Dinge aufs Mal machen will, sind sie schnell überfordert.

Worauf freuen Sie sie sich am meisten in Balsthal?

Auf das einladendere, modernere Gebäude. Ich denke, hier können sich die Bewohnenden richtig zu Hause fühlen.

Zur Person Ramona Bruder, 20, wohnt in Kappel und hat ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit im Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen absolviert. Seit einem Jahr arbeitet sie in der Stapfenmatt, Wohnhaus für Menschen mit Demenz, in Niederbuchsiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen