Balsthal: Demenzzentrum Lindenpark aus Sicht der Mitarbeitenden

Serie: Fünf Fragen an «Menschen mit Demenz mögen am liebsten traditionelle Gerichte»: Das sagt die künftige Köchin im Lindenpark in Balsthal Im August ist es so weit: Die Bewohnerinnen und Bewohner im neuen Demenzzentrum in Balsthal ziehen ein. Bis dahin stellen wir künftige Mitarbeitende des Lindenparks in einer Serie vor. Den dritten Teil bestreitet Köchin Denise Probst aus Mümliswil-Ramiswil. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Köchin Denise Probst in der neuen Küche des Demenzzentrums Lindenpark in Balsthal. Bruno Kissling

In der Pflege sieht jeder Tag anders aus. Haben Sie als Köchin einen typischen Arbeitstag?

Dadurch, dass wir jeden Tag Zmorge, Zmittag und Znacht machen, haben wir einen typischen Arbeitsalltag, ja. Was aber nicht immer gleich ist, ist der Arbeitsort. Manchmal arbeite ich im «Roggenpark» in Oensingen, manchmal im «Sunnepark» in Egerkingen. Das kommt immer drauf an, wo grad einen Ausfall kompensiert werden muss oder wo jemand in den Ferien ist.

Welche Menus kommen bei den Demenzpatienten am besten an?

Das Alte, Traditionelle. Zum Beispiel Älplermaggronen oder Rösti mit Spiegelei. Modernere Zutaten wie etwa Quinoa sind hingegen nicht so beliebt.

Im Vergleich zu Ihren jetzigen beiden Arbeitsorten, was wird sich im «Lindenpark» unterscheiden?

Bisher haben wir das Essen in Egerkingen und in Oensingen gekocht und dann warm nach Niederbuchsiten geliefert. Nun kochen wir das Essen im Hauptgebäude, kühlen es herunter und bringen es dann gefroren zu den einzelnen Wohngruppen in den beiden Wohnhäusern rüber. Dort können die Gruppen ihr Essen dann individuell aufwärmen, je nachdem, wann sie essen möchten. Das ist der Vorteil. Zudem erhöht sich auch die Qualität des Essens, wenn es nicht noch lange Transportwege mitmachen muss. Neu wird auch der Kontakt mit den Demenzpatienten sein. In der «Stapfenmatt» gab es ja keine Küche.

Welche (neuen) Herausforderungen werden Sie in Ihrem Arbeitsalltag antreffen?

Demenzpatienten essen nicht mehr so grosse Portionen. Unsere Herausforderung ist es immer wieder aufs Neue, alle benötigten Nährstoffe in kleine Portionen zu verpacken.

Worauf freuen Sie sie sich am meisten in Balsthal?

Auf den Kontakt mit den Bewohnenden und den Gästen. In Balsthal werden wir ja ein Restaurant haben, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das hatten wir in Niederbuchsiten nicht.

Zur Person Denise Probst ist 31 Jahre alt und wohnt in Mümliswil-Ramiswil. Die gelernte Köchin arbeitet seit zehn Jahren in den Alters- und Pflegezentren im Gäu. Anzutreffen war sie bisher entweder im «Sunnepark» in Egerkingen oder im «Roggenpark» in Oensingen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen