Serie: Fünf Fragen an «Man muss die Demenzpatienten so nehmen, wie sie sind»: Das sagt die künftige Reinigungsfachfrau im Lindenpark in Balsthal Im August ist es so weit: Die Bewohnerinnen und Bewohner im neuen Demenzzentrum in Balsthal ziehen ein. Bis dahin stellen wir künftige Mitarbeitende des Lindenparks in einer Serie vor. Den zweiten Teil bestreitet Reinigungsfachfrau Danielle Bohler aus Niederbuchsiten. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reinigungsfachfrau Danielle Bohler an ihrem neuen Arbeitsplatz, dem Lindenpark in Balsthal. Rahel Bühler

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? Gibt es das überhaupt?

Danielle Bohler: Ja, bei mir gibt es ihn, den typischen Arbeitstag: In der Stapfenmatt mache ich am Morgen immer den Reinigungswagen parat und reinige zuerst die Toiletten des Personals. Dann gehe ich von Stock zu Stock, erkundige mich, welche Patientinnen und Patienten schon wach sind und welche Toiletten ich reinigen kann. Nach dem Mittagessen putze ich die Böden und wechsle die Frottéewäsche. Am Schluss gehe ich in die Wohnung der Menschen mit Beeinträchtigung und putze dort.

Im Vergleich zu Ihrem jetzigen Arbeitsort, dem Alterszentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten: Was wird sich im Lindenpark unterscheiden?

Ja und nein. Grundsätzlich werde ich dieselben Arbeiten machen. Aber alles ist viel grösser. Deshalb werden sich neben mir noch drei bis vier weitere Personen um die Reinigung kümmern. In der Stapfenmatt war ich alleine.

Welche (neuen) Herausforderungen werden Sie in Ihrem Arbeitsalltag antreffen?

Ich bin gespannt, ob das Reinigungskonzept, so wie ich jetzt reinige, auch im Lindenpark funktionieren wird. In Balsthal ist ja alles viel grösser und moderner. Am Anfang dauert es bestimmt etwas, bis man sich eingewöhnt hat. Und weil ich dann in einem Team arbeite, ist es auch wichtig, dass man viel miteinander kommuniziert.

Was haben Sie im Umgang mit Demenzpatienten gelernt?

Ich habe viel gelernt. Allen voran, dass man geduldig sein muss. Und man muss sich Zeit nehmen. Wenn ich im Stress bin, sie mich etwas fragen und ich dann antworte, dass ich keine Zeit habe, verstehen sie das falsch. Manchmal macht sie das auch etwas hässig. Also ist es besser, ich setze mich hin und führe ein Gespräch mit ihnen. Wichtig ist auch, dass man die Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Wenn sich jemand seine Spaghetti in ein Glas, statt in einen Teller schöpft, dann stimmt das für diese Person. Ich muss da nichts ändern.

Worauf freuen Sie sie sich am meisten in Balsthal?

Aufs Einräumen und Einrichten der Wohnungen. Und auf den ersten Tag, wenn die Bewohnenden einziehen. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren, weil ja alles grösser und moderner ist.

Zur Person Danielle Bohler ist 37 Jahre alt und wohnt in Niederbuchsiten. Seit 2018 arbeitet sie als Reinigungsfachfrau in der Stapfenmatt, dem Wohnhaus für Menschen mit Demenz, in Niederbuchsiten. Zudem macht sie Bestellungen und hilft ab und zu in der Pflege aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen