Serie: Fünf Fragen an «Bewegung ist Lebensqualität»: Das sagt die Aktivierungsfrau des Lindenparks in Balsthal Vor einer Woche war es so weit: Die Bewohnerinnen und Bewohner im neuen Demenzzentrum in Balsthal sind eingezogen. In einer Serie stellen wir Mitarbeitende des Lindenparks vor. Den vierten Teil bestreitet Aktivierungsfachfrau Gina Friedli aus Balsthal. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aktivierungsfachfrau Gina Friedli macht mit einer Bewohnenden ein Fühldomino. Bruno Kissling

Was macht eine Aktivierungsfachfrau?

Gina Friedli: Als Aktivierungsfachfrau HF hat man verschiedene Möglichkeiten, mit den Bewohnenden zu interagieren. Wir bieten therapeutische Interventionen, Alltagsgestaltung und Betreuung mit Gruppen und Einzelpersonen an, wie Sinnesanregungen, aber auch Bewegungs- oder Kraftübungen machen, um ihre Mobilität oder Alltagskompetenzen zu erhalten.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Job?

Mir gefällt es, die Bewohnenden so zu unterstützen, dass sie ihre Ressourcen optimal einsetzen können. Kann jemand zum Beispiel noch selbstständig vom Rollstuhl in einen Stuhl wechseln, versuchen wir, diese Fähigkeit durch Bewegungs- und Kraftübungen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Denn das ist Lebensqualität.

Welche (neuen) Herausforderungen werden Sie in Ihrem Arbeitsalltag antreffen?

Eine der grössten Herausforderungen ist es, herauszufinden, welche Aktivitäten wir eher in den Wohngruppen der beiden Häuser A und B machen können und für welche sich der grosse Aktivierungsraum im Mehrzweckgebäude besser eignet. Der Umzug hat vor einer Woche stattgefunden. Noch können die zweite Aktivierungsfachfrau HF, Brigitta Walser, und ich noch nicht sagen, weil wir individuell auf die Bedürfnisse von den Bewohnenden eingehen.

Auf was haben Sie sich beim «Lindenpark» gefreut?

Ich arbeite erst seit Mai bei der GAG. Von daher war auch in der «Stapfenmatt» in Niederbuchsiten vieles neu für mich. In Balsthal habe ich mich auf die grosszügige Anlage, den schönen Aktivierungsraum und meinen kurzen Arbeitsweg gefreut.

Wie war die erste Woche?

Noch brauchen alle Zeit und Geduld, um sich einzuleben. Damit sich die Bewohnenden verstanden fühlen, braucht es das Einfühlen in die Wirklichkeit des Menschen mit Demenz. Dadurch entsteht Sicherheit und Vertrauen.

Zur Person Gina Friedli wohnt in Balsthal, stammt ursprünglich aus Österreich und ist 53 Jahre alt. Zuerst absolvierte sie eine Lehre als Fachfrau Betreuung und bildete sich dann an einer Hochschule zur diplomierten Aktivierungsfachfrau HF weiter. Sie arbeitet seit Mai 2022 bei der GAG.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen